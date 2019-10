Arturo Vidal dio una extensa entrevista al diario francés L’Equipe en la que habló de todo, incluso hasta de sus “modas” y claro, de fútbol.

Le preguntaron sobre los técnicos que más lo han marcado en su carrera y nombró algunos. "Antonio Conte fue esencial en mi construcción. Era un poco como yo cuando era jugador y me enseñó mucho sobre el posicionamiento defensivo, pero también sobre la ofensiva. Gracias a él, comencé a marcar muchos goles. Y, tácticamente, es un monstruo", dijo.

¿Y Marcelo Bielsa? "Es un buen entrenador, sí. Por supuesto, él sabe mucho sobre fútbol. Pero es excesivo. No está entre los que más han aportado en mi carrera", repitió como alguna vez ya lo había dicho en otra entrevista.

¿Su sueño este año? "Mi obsesión es conseguir la Copa de Europa. Este año creo realmente en ella, porque estoy en el mejor equipo del mundo y es el más fuerte físicamente para ir hasta el final a por todos los títulos. El talento te hace ganar el campeonato, pero el físico te ayuda a ganar la Champions".

Lionel Messi: "Es la particularidad del equipo y lo cambia todo. Es un extraterrestre que juega con los humanos. Todos los que saben un poco de fútbol reconocen que Leo es el mejor de la historia. Y solo veis los partidos... en los entrenamientos, aún es más terrible".

Los tatuajes: "Empecé en Italia y tengo más de 30, pero tengo un espacio reservado aquí (debajo del ombligo) para la Champions".

Su peinado: “Mi cresta es para dar miedo. Me la hice después del Mundial Sub 20 en el 2007. Me recordaba a un jugador alemán con cresta (Ziege) que me gustó en el Mundial 2002 por ser algo súper agresivo que daba miedo al adversario. Y quería hacer algo parecido y me creé un personaje”.

(GDA: Emol)