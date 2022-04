Hace varios años, Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo compartieron equipo en el Manchester United, donde cosecharon varios títulos. Sin embargo, en los últimos días, ambos destacados personajes del fútbol protagonizaron una discusión, puesto que el ‘Bad Boy’ aseguró que el portugués no aportó demasiado con la camiseta de los ‘Red Devils’ en su regreso.

Debido a ello, ‘CR7′ no se guardó nada y decidió responder, calificando de celoso a su excompañero. El intercambio de palabras fue sorpresivo, pero no terminó, puesto que se escribió un capítulo más, esta vez por parte ‘Roo’.

“He visto esta mañana la respuesta de Cristiano Ronaldo. Diría que no hay, probablemente, ningún futbolista en el planeta que no esté celoso de Cristiano. La carrera que ha tenido, los trofeos que ha ganado, el dinero que tiene, esos abdominales”, fueron las primeras palabras de Wayne Rooney en conferencia prensa.

De inmediato, el actual entrenador del Derby County inglés decidió utilizar el término con el que fue denominado por su exsocio de ataque. “Todos los jugadores, menos Lionel Messi, están celosos de Cristiano”, sentenció el ‘Bad Boy’, con la intención de acabar con la polémica.

¿Qué había dicho Rooney sobre Cristiano?

Wayne Rooney fue entrevistado en Sky Sports hace unos días y explicó que Cristiano Ronaldo no aportó como se esperaba en el Manchester United: “Hay que apostar por los deportistas jóvenes y hambrientos para levantar al club en los próximos años. Obviamente, ‘CR7′ no es el que era cuando tenía 20 años, así es el fútbol. Es una amenaza, pero creo que el resto necesita a otros, como Sancho y Rashford”. Jamier Carragher, exfutbolista de Liverpool, coincidió y sugirió que el portugués debería irse en el próximo mercado.