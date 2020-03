No hay primera sin segunda. El regreso del ‘Bambino’ Pons a narrar los partidos de la Premier League fue con dos tantos y por ende dos cánticos que emocionaron a los hinchas del fútbol inglés quienes extrañaban las ocurrencias del argentino y sus canciones creadas al ritmo de bandas inglesas. Debutó con ‘All you need i love’ en el gol de Chris Wood, pero el empate de Dele Alli desató todas las emociones de los cibernautas.

“El gol del Tottenham, el gol del Tottenham lo hizo Alli, chururú, chururú, chururú, lo hizo Alli”, cantó Pons logrando que sus relatos se viralicen en redes sociales.

