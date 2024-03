¿A qué hora y en qué canal juega Universitario vs. Liga de Quito? Los ‘cremas’ tendrán un duro debut de Copa Libertadores, enfrentarán al vigente campeón de la Copa Sudamericana este martes 2 de abril en el estadio Monumental por la primer fecha del Grupo D. A continuación, mira los horarios y canales que pasarán el partido desde Lima.

¿A qué hora juega Universitario vs. Liga de Quito?

México: 20:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Bolivia: 22:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Chile: 23:00 horas

Argentina: 23:00 horas

Paraguay: 23:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

Brasil: 23:00 horas

¿En qué canal juega Universitario vs. Liga de Quito?

El encuentro entre Universitario vs Liga de Quito por la fecha 1 del Grupo D de la Copa CONMEBOL Libertadores 2024 será transmitido por las señales de ESPN para todo el Perú, mientras que para Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es la de FOX Sports 3 en Argentina y ESPN Premium en Chile. También, si no cuentas con alguno de estos servicios de cable, podrás verlo por internet vía streaming por Star Plus o DGO.