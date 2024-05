Las malas noticias llegaron incluso antes de que empiece el partido. Mientras los hinchas saltaban en las tribunas del estadio Nacional para paliar el intenso frío que azotó Lima este domingo, previo al encuentro Cecilio Waterman sentía molestias físicas y quedaba fuera del banco de suplentes. Así, Alianza Lima se aferró nuevamente al inacabable Hernán Barcos y la velocidad de Kevin Serna para vencer 3-2 a Deportivo Garcilaso por el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

Un partido que pese a la victoria final, lo sufrió. Si bien empezó ganando con el tanto de D’Arriga tras una gran acción de Serna, llegó el empate cusqueño por un error del portero Saravia. Y cuando parecía que el campo se inclinada a su favor, llegó el segundo tanto de la visita. El segundo tiempo fue blanquiazul, que remontó con tantos de Garcés y Freytes, pero la insólita expulsión de De Santis dejó nuevas incógnitas en el equipo.

En medio de los festejos y el alivio por el ajustado triunfo, Alianza presenta un problema que debe resolver: de los cuatro centrodelanteros que contrató -sin contar con el juvenil Víctor Guzmán-, está cerrando la primera parte de la temporada solo con Barcos. Pablo Sabbag no ha disputado un solo minuto en lo que va del año, Waterman se perdió seis partidos y nuevamente se sintió físicamente, y De Santis no estará disponible en la última fecha. Nadie duda de la calidad y capacidad goleadora del Pirata -es, de hecho, el goleador del equipo con siete tantos-, sino que el técnico Alejandro Restrepo cada vez tiene menos variantes. Y peor, que no apuesta por Guzmán para tenerlo como opción.

TARJETA ROJA para Jeriel De Santis



Ambos equipos con 10 hombres ahora#AlianzaLima 2-2 #Garcilaso



#Liga1TeApuesto #Liga1Play

Aunque ya no tiene chances en el Apertura, Alianza aún tiene una última esperanza en la Copa Libertadores. Pero antes de enfrentar a Fluminense (29 de mayo), deberá viajar al Cusco para chocar con Cusco FC este viernes 24 por la última jornadadel Apertura -recordar que también se puede clasificar a los playoffs por la tabla acumulada-. Y probablemente solo esté disponible Barcos, ya que tendrían que darle descanso a Waterman para que sea titular en Brasil en caso de estar al cien por ciento.

Los íntimos suman 33 puntos en el certamen local y marchan en el cuarto lugar. En la Copa ocupan la última casilla con cuatro unidades, pero están a uno de Colo Colo y Cerro Porteño. Aunque no dependen de sí mismos, tienen chances de clasificar a octavos de final o buscar ese tercer puesto que te lleva a la Copa Sudamericana.

El hincha se ilusiona desde las matemáticas, pero desde el juego, Alianza irá al Maracaná sin un ‘9′ establecido: puede ser Waterman si se recuperada o será Barcos, el delantero que llegó hace tres años al club. Además, tampoco está Sebastián Rodríguez, suspendido por tarjetas amarillas, ni el lesionado portero Ángelo Campos. Y ni decir de la baja del panameño Jiovani Ramos.

De Santis fue expulsado por doble amarilla, ambas por chocar con sus rivales. Foto: GEC

El arco: otro problema

Las lágrimas de Ángelo Campos cuando salió lesionado ante Colo Colo presagiaban el panorama: el portero estará fuera entre dos y tres meses. Así lo informó el club. Y el que ocupa su lugar es Franco Saravia, quien no tiene un buen año.

Saravia casi siempre fue una buena rueda de auxilio en Alianza. Cuando le tocó entrar, lo hizo muy bien. Sin embargo, en esta temporada le han marcado diez goles en nueve partidos. Y ante Garcilaso fue responsable directo en los dos goles rivales.

🔥 TITO URRUTI EMPATA EL PARTIDO



Probó de larga distancia y terrible error de Saravia#AlianzaLima 1-1 #Garcilaso



#Liga1TeApuesto #Liga1Play

Franco será el titular en el Cusco y en Brasil. De él dependerá mucho cómo le vaya a Alianza, sobre todo en la Copa por el escenario complicado en el que se van a encontrar: enfrentar al actual campeón de América en su campo solo significa resistir en busca de un buen resultado.

Sin el manejo de balón de Rodríguez en el mediocampo, los íntimos solo se aferrarán a la defensa, las manos de Saravia y lo que pueda hacer Barcos o Waterman en ataque. Muy poco para un plantel que se pensó para hacer historia.



