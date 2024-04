Y Alianza, con sus casi nulas armas de ataque, dependiendo de algún error defensivo o la velocidad de Kevin Serna, tuvo opciones para conseguir la hazaña. El propio Serna tuvo un par en sus pies en el segundo tiempo, aunque fue muy bien tapado por los rivales. Y, a pocos minutos de que termine el encuentro, De Santis falló increíblemente una ocasión clara de gol tras gran jugada del colombiano nacionalizado peruano. El gesto de Restrepo en el banco, como preguntándose qué hizo el ‘9′ de su equipo que ingresó en el segundo tiempo por Hernán Barcos, grafica la jugada.

Alianza sufrió, claro. Es lo más lógico cuando solo te dedicas a defender y el arco rival te queda muy lejos. Mismo plan que en Paraguay ante Cerro Porteño el partido pasado. Y también con el riesgo de perder con algún gol en el minuto final, como ocurrió en la capital paraguaya.

El hincha, como siempre, cumplió: acompañó al equipo en el Monumental de Santiago de Chile. (Foto: GEC)

Esta vez no fue así porque el equipo blanquiazul aprendió de sus errores. Con Zambrano y Garcés impasables, Ramos y Freytes aplicados, y Rodríguez, en el medio, sacrificado; Ángelo Campos no tuvo trabajo extra. Hubo un remate al palo en el primer tiempo, pero los colocolinos no hicieron más daño. No tuvieron capacidad de atravesar la defensa íntima. Marcos Huamán, que entró en la segunda mitad, estuvo muy aplicado en la marca y cerró la banda izquierda. Freytes, por izquierda, hizo lo mismo.

Alianza se regresa a Perú con un punto valioso. Lleva dos en tres fechas en el grupo A de la Libertadores. En sus tres partidos se presentó como un equipo que se sabe inferior, que conoce sus debilidades y prefiere ceder la posesión del balón para salir de contra. Así le empató al campeón Fluminense en casa y así le sacó un punto a Colo Colo. El reto está en lo que se viene: recibirá a Cerro Porteño y Colo Colo en las próximas dos jornadas. Es decir, estará obligado a proponer, a buscar ganarlo atacando. Solo ahí se valorará el 0-0 conseguido en tierras chilenas.

Mira el increíble fallo de Jeriel de Santis:

Jeriel De Santis mandó al cielo una opción clarísima para Alianza Lima y atención al gesto de Alejandro Restrepo 😳...



📺 Mira TODA la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA. pic.twitter.com/Pci952p1BI — ESPN Perú (@ESPNPeru) April 24, 2024