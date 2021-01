Conforme a los criterios de Saber más

Carlos Bustos cerraba su primera conferencia de prensa como entrenador de Alianza LIma, como hasta que en la última pregunta reveló una sugerencia del club. ”Va a haber gente identificada con Alianza Lima en el cuerpo técnico”, contó el argentino. Como sucedió en su momento con Paulo Autuori, Gustavo Costas o Gustavo Roverano, por dar algunos ejemplos, un referente blanquiazul acompañará al entrenador principal en el banquillo.

Por ejemplo, Paulo Autuori tuvo a Víctor Zegarra, ídolo del club con cinco títulos en su palmarés. ‘Pitín’ fue del agrado de brasileño, quien también tuvo como opciones a César Cueto, Jaime Duarte y Guillermo La Rosa, pues ya venía trabajando desde la época del colombiano Jorge Luis Pinto. El campeón del Apertura 2001 con los victorianos nunca mostró problemas de trabajar con exfiguras del equipo.

‘Pitín’, incluso, calmaba a Autuori en algunas enfurecidas acciones y asistía a las conferencias de prensa, cuando el natural de Río de Janeiro no quería declarar. En una clara muestra de la confianza que se tenían, Víctor Zegarra formó parte de su comando técnico en la selección peruana entre el 2003 hasta el 2005. La relación entre ambos era muy fluida.

Juan Jayo estuvo en el tramo final del corto paso de Gustavo Roverano como entrenador victoriano en 2015. José Soto se retiró del fútbol luego del título en 2006 y pasó a formar parte del comando técnico de Gerardo Pelusso, así como acompañó a Gustavo Costas en la recordada Libertadores de 2010. Sin ser ídolos del club, Francisco Pizarro trabajó con Richard Páez (2008) y Marco Valencia con su hermano Wilmar (2005).

Paulo Autuori (al medio) y 'Pitín' Zegarra (a su derecha) en un encuentro de Alianza Lima en Cerro de Pasco. (Foto: Enrique Cúneo / Archivo El Comercio)

LA VOZ VIVA

José Soto, quien como futbolista de Alianza Lima dio la vuelta olímpica en cuatro oportunidades, es una voz autorizada en el tema. Fue asistente en diversos comandos técnicos, con idas y venidas, entre el 2007 y 2011. Para él, esta experiencia fue clave cuando asumió el cargo de entrenador principal en los años 2008 y 2012. ‘Pepe’ está a favor de que Carlos Bustos cuente con alguien que sepa de Alianza Lima.

“En este caso me parece que sería bueno que haya tanto un nivel profesional como uno cultural. Por la coyuntura que está pasando la institución, me parece que sería importante que haya el plus de alguien identificado con el club. Eso facilitaría el trabajo y la relación entre jugadores y comando técnico”, le contó el capitán blanquiazul a El Comercio.

Para Soto, sus vivencias como asistente del uruguayo Pelusso y el argentino Costas lo marcaron. “Fue muy importante para mí. Yo empezaba a ver mi futuro como técnico y creo que nada mejor que comenzar así, poco a poco, agarrando experiencia y ,sobretodo, con dos entrenadores que en su momento fueron mis profesores también y salimos campeones”, resaltó. Como futbolista, tres de sus cuatro títulos en La Victoria fueron con los mencionados entrenadores.

José Soto y Gerardo Pelusso luego de la derrota de Alianza Lima ante el mexicano Necaxa en Lima, por la Libertadores 2007. (Foto: Lino Chipana / Archivo El Comercio)

UNA MIRADA DESDE ADENTRO

Henry Quinteros fue protagonista en Alianza Lima cuando figuras como ‘Pitín’ Zegarra o José Soto formaron parte de los comandos técnicos. El ‘Pato’, campeón en 2001 y parte del título en el 2003, le afirmó a El Comercio que es importante que un exfutbolista representativo forme parte, como sucede en la mayoría de equipos del mundo.

“Alianza Lima es una institución complicada, en el buen sentido de la palabra. Que un asistente tenga identificación con el club es importante, pues conoce el día al día, la idiosincracia y la presión al ponerse la camiseta. El extranjero puede saber que Alianza es un equipo grande y lo que pasa de la puerta para afuera, pero el día a día es complicado”, aseguró quien fue volante blanquiazul entre el 1998 hasta el 2013, con algunas pausas.

Para Quinteros, Bustos se verá favorecido al contar con un asistente con pasado en Alianza Lima. “Muy aparte de lo que pueda aportar al entrenador, aporta al día a día. Ahora, al tener gente de su confianza, puede ser receloso con lo que busca, pero esto es algo frecuente. Hay que tener buen ojo para la situación, pues el futbolista, como todos, tiene problemas y eso ayuda mucho”, agregó.

El ‘Pato’ contó sus experiencias. “José Soto tenía esa virtud. Te veía y se daba cuenta cuando no estabas bien. Te aconsejaba. Era de gran ayuda. ‘Pitín’ se acercaba para conversar, con él tenías una gran confianza. Era el nexo al cuerpo técnico. El futbolista no se acerca mucho al entrenador, y ellos resolvían algunas inquietudes”, finalizó.

José Soto, como asistente de Miguel Ángel Arrué, y Henry Quinteros en un partido de Alianza Lima en Arequipa hace una década. (Foto: Eddy Lozano / GEC)

El paraguayo Édgar González, con paso en Alianza Lima cuando José Soto era asistente, coincide con Henry Quinteros. “Es muy importante que tenga un referente a su lado. En el caso de la selección misma. Ricardo Gareca lo tiene a ‘Ñol’ y te da la pauta que sí o sí debes contar con uno”, comentó a El Comercio. El exvolante vistió la camiseta blanquiazul entre el 2009 y 2012.

“A ‘Pepe’ Soto lo respetábamos por todo lo que hizo en Alianza Lima. Yo hablaba con él, le preguntaba por el rival, cosas del club e hinchada. Quién más que él para explicar todo eso. Por ahí, si me iba a una ciudad que no conocía, le preguntaba si era altura, calor o esas cosas. Aparte de a qué jugadores iba a enfrentar”, recordó el ‘Negro’.

Aún no se saben nombres ni si será uno o más la gente identificada con Alianza Lima que trabajará con Carlos Bustos. El argentino, aún en México sin fecha confirmada para llegar a Lima, cuenta en su comando técnico con Héctor Islas y José Fabián Albornoz como asistentes y Federico Zurbriggen en la parte física. Será su cuarto año consecutivo en el fútbol peruano, ya que llegó por primera vez en 2018 para dirigir a San Martín.

