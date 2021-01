Conforme a los criterios de Saber más

La única misión de Alianza Lima en 2021 será revertir su histórico descenso y volver a la Liga 1. Para eso, en La Victoria confiaron en Carlos Bustos para lograrlo. El argentino, quien dirigirá por cuarto año consecutivo en nuestro país, espera hacer historia en un equipo que no contó con tantos entrenadores de su país, pero que su presencia ha sido frecuente recién en las últimas dos décadas. Cada uno con una historia para contar.

En ese lapso, cuatro técnicos nacidos en el Río de La Plata se pusieron el buzo blanquiazul, con suerte distinta para cada uno. Todos, eso sí, tuvieron un momento de crisis, cada uno manejándola a su manera. Carlos Bustos, con paso en San Martín en 2018 y 2019, así como Melgar durante parte del 2020, sabe que su misión no es fácil, pero puede tomar reflejo de sus compatriotas antecesores.

Daniel Ahmed fue el último en hacerlo, con un fugaz paso en noviembre de 2020 que acabó con el descenso de Alianza Lima. Su rápido y olvidable paso lo vimos todos recientemente, hace unos cuantos meses atrás. Llegó como jefe de un ambicioso plan en menores, para acabar como el entrenador que mandó a los victorianos a la Liga 2. A continuación, hacemos un repaso a sus compatriotas antes de él.

- MIGUEL ÁNGEL RUSSO -

Como suele suceder en el Perú, llegar del exterior con un gran palmarés da una idea que será un éxito asegurado en nuestro campeonato, y generalmente no es así. Esto lo vivió Miguel Ángel Russo, en su corto paso por Alianza Lima en el primer semestre de 2019. Campeón de la Libertadores 2007 con Boca Juniors, llegó con las más altas expectativas, que se cortaron de manera abrupta en tan solo cuatro meses.

Con un elegante terno oscuro, el rioplatense fue presentado el 4 de enero. “¿Cómo se saluda? Ja, ja. Buenas tardes”, fueron sus primeras palabras, con una risa tímida, en lo que era un reflejo que estaba lejos de familiarizarse con el Perú. “Alianza tiene una historia, tiene grandes jugadores y una forma. A partir del juego vendrá todo lo demás. Es muy lindo decir con las palabras y todo, por eso a mí me gusta ser muy cauto y respetuoso de todo”, agregó.

Cobertura en DT de El Comercio en la presentación de Miguel Ángel Russo en Alianza Lima. (Foto: Archivo El Comercio)





El inicio de su historia con Alianza Lima fue de maravilla, goleando 3-0 a Sport Boys el 15 de febrero, fecha de aniversario del club. Una semana después, Sporting Cristal lo superó con un ajustado 1-0, pero un triunfo por 3-1 contra Vallejo y el empate a un gol con River Plate, en un partido en que los Íntimos estuvieron en un gran nivel, parecían un reflejo de que las cosas iban bien.

“Fue de igual a igual. Fue un partido muy intenso. Alianza ha corrido muchísimo, a pesar de tener un día menos (de descanso). Habrá que comer y dormir porque hay que volver a jugar el sábado y luego vamos a Porto Alegre”, fueron sus palabras casi premonitorios tras esa igualdad. Tras superar a Cantolao de manera ajustada, la derrota 2-0 ante Internacional, fueron el inicio del fin del proceso de Miguel Ángel Russo en Lima.

Desde esa noche del 13 de marzo en Brasil, Alianza Lima acumuló diez partidos consecutivos sin ganar, con cuatro derrotas seguidas incluidas. Una derrota ante la ‘U’ en Matute, en la que el argentino decidió no hacer cambios, más un empate ante el débil Pirata FC marcaron la despedida de Miguel Ángel Russo, a finales de abril. De 15 encuentros dirigidos, ganó tan solo tres, empató cuatro y perdió ocho. Su goleador fue Kevin Quevedo, con seis.

Como se mencionó, estuvo claro que Miguel Ángel Russo nunca se adaptó por completo al fútbol peruano. Así también lo notó Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF. “Es un técnico de primer nivel y le ha costado adaptarse al fútbol nuestro. Le faltó un poquito más de tiempo para conocer al plantel y sobre todo al fútbol peruano, a la climatología, a jugar un día en el llano e ir al otro a jugar en el Cusco. Eso no es fácil”, comentó en Radio Capital.

Miguel Ángel Russo en Alianza Lima Debut: 15.02.2019 Alianza Lima 3-0 Sport Boys / Despedida: 20.04.2019 Pirata FC 2-2 Alianza Lima

Torneo Partidos G E P Primera División 2019 10 3 3 4 Copa Libertadores 2019 5 0 1 4 TOTAL 15 3 4 8

El mejor resultado de Miguel Ángel Russo con Alianza Lima fue el 3-0 ante Sport Boys en Matute. (Foto: Reuters)

- RUBÉN DARÍO INSÚA -

Luego del bicampeonato, en Alianza Lima buscaron seguir la línea de Gustavo Costas. Como se podía deducir, el reemplazo se buscó en Argentina. Rubén Darío Insúa, campeón de la Sudamericana 2002 con San Lorenzo, fue el indicando, llegando a Lima en la noche del 9 de enero de 2005. Fue presentado dos días después, y su primera misión era convencer a Juan Jayo que no firme por Quilmes de su país.

“Este es un club grande, me enorgullece que sus directivos hayan pensado en mí. Sé que han tenido un ciclo exitoso de dos años y quiere el tricampeonato. Es un gran desafío”, fueron sus esperanzadoras palabras en su primera conferencia de prensa, muy lejos de lo que sucedería esa temporada. “Hace unos días pasé dos horas con Costas. Con él analicé las características individuales de algunos hombres y vi videos del equipo. Digamos que acumulé caudal informativo”, reveló.

En otro acto premonitorio de su mal paso, la jefatura de prensa aliancista anunció al arquero Omar Reynoso y el ecuatoriano Wellington Sánchez, mundialista tres años antes, pero la directiva lo desmintió. En el caso del peruano, quien estuvo en un entrenamiento, fue por el retraso que tomaría ponerlo bien físicamente. Insúa solo atinó a decir que hay “cosas que pueden pasar”.

Lo que más llamó la atención era la vestimenta, para algunos sus zapatos eran de ‘torero’. Fue la primera diferencia que se notó, pues su antecesor Gustavo Costas nunca dejó el buzo. Su debut se dio el 15 de febrero, con un empate sin goles ante el mexicano Tigres por Libertadores. Dos semanas después, cayó 1-0 contra Melgar en Matute, en su estreno por el torneo local, y, de arranque nomás, ya estaba cuestionado.

Rubén Darío Insúa no la pasó bien desde que llegó a Alianza Lima, como se ve en este recuento de DT de El Comercio en Abril. (Foto: Archivo El Comercio)

El 11 de mayo, se despidió tras una goleada en contra por 4-1 ante Sport Áncash. La decisión de su salida se tomó y hasta se le comunicó días antes. El detonante fue que “un sector fuerte de la directiva se ofusco cuando Insúa mencionó que la Comisión de menores estaba en contra de él porque “ellos prefieren a un técnico que no les diga nada ni se les enfrente”, por el tema de la cesión de la cancha auxiliar del club y en clara alusión a Gustavo Costas”, según informa El Comercio en la página A17 cinco días antes.

Dos semanas previas a su salida, ya en medio de una crisis, tuvo una llamativa declaración. “Hay cosas que no se dicen, pero me da bronca que extécnicos de Alianza hablen ahora que no se juega con jóvenes cuando a su turno no jugaron la Copa Libertadores e igual quedaron eliminados en primera ronda. Desde el 13 de febrero le pedí al comando técnico de menores algunos chicos, pero hasta hoy nada”, dijo en clara alusión a Gustavo Costas y Wilmar Valencia, quien fue su reemplazo. Rubén Darío Insúa apenas estuvo 17 partidos, de los cuales celebró tan solo cuatro triunfos.

Rubén Darío Insúa en Alianza Lima Debut: 15.02.2005 Alianza Lima 0-0 Tigres (MEX) / Despedida: 11.05.2005 Sport Áncash 4-1 Alianza Lima

Torneo Partidos G E P Primera División 2005 11 3 6 2 Copa Libertadores 2005 6 1 2 3 TOTAL 17 4 8 5

Rubén Darío Insúa dirigiendo en un clásico amistoso de verano en 2005. Alianza Lima lo ganó 2-0. (Foto: Germán Falcón / El Comercio)

- GUSTAVO COSTAS -

Cuando Cienciano eliminó a Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2003, Gustavo Costas tambaleaba como entrenador de Alianza Lima. Con apenas cuatro meses en el cargo, los blanquiazules no la pasaban tan bien en resultados, pero, días después, vencieron 3-1 a Sport Boys en el Callao y empezó el despegue: dos títulos nacionales consecutivos en menos de un año dejó en su primera etapa.

La situación tampoco estaba de lo mejor en quincena de abril. Fuera de la Libertadores y tambaleando en el Apertura, Alianza Lima se la jugó por ‘Costitas’ para el banquillo. Antes de venir al Perú, le brindó una entrevista a El Comercio. “Estoy muy contento porque sé que Alianza es un equipo grande del Perú. Ellos me hablaron para lograr ser campeones este año y, además, de trabajar con una base de juveniles para el próximo torneo”, se lee en la página 4 en Deporte Total de ese mes.

Gustavo Costas cumplió en lograr el título de ese año, pero esperó al 31 de enero de 2004 para lograrlo, pues la huelga de futbolistas postergó la definición. El 31 de enero, Alianza Lima derrotó 3-1 a Sporting Cristal, gracias a un gol de Jefferson Farfán en los tiempos extras. Más tarde, el 29 de diciembre, el argentino celebraba el bicampeonato también ante los celestes. Esta vez sucedió en la definición por penales. En plena celebración, anunció que se iba a Cerro Porteño.

Tras varias temporadas en el exterior, Gustavo Costas regresó en 2009. Un año antes, Alianza Lima había coqueteado con el descenso. Sus dos primeras medidas fueron que las bancas de suplentes regresen a su lugar, pues Richard Páez las había movido a la tribuna Oriente y el regreso de Juan Jayo, en José Gálvez FBC, purgado por el venezolano.

LEscena de Gustavo Costas previo a su debut con Alianza Lima hace casi 18 años. (Foto: Juan Ponce / Archivo GEC)

Su presentación fue el 19 de diciembre de 2008, luego de rechazar una oferta de la ‘U’ de Chile, según aseguró, al recibir la oferta de Alianza Lima. “No puedo prometer el título, pero sí les digo que estamos muy unidos. El club nunca más volverá a pelear la baja. A los jugadores con los que conversé les pedí que limpien su cabeza porque es difícil disputarla”, aseguró.

Con su regreso, Alianza Lima volvió a ubicarse entre los primeros lugares, pero ya no era el club ganador como en su primera etapa. En 2009 perdió la final y en 2010 se ubicó tercero. Además, tampoco mantuvo su abrumadora supremacía ante Universitario de Deportes, solo en su primer año, perdió los cuatro clásicos. Costas se fue a mitad de 2011, al aceptar una oferta del Medio Oriente.

Criticado por muchos, resistido por algunos y querido por otros, Gustavo Costas sumó 210 partidos en Alianza Lima con 111 triunfos. Suma más que ningún otro en la historia del club. Además, dirigió en tres finales distintas, ganando dos. Se despidió de manera definitiva el 21 de mayo de hace diez años, con una goleada de 5-0 contra Sport Boys.

Gustavo Costas en Alianza Lima Debut: 20.04.2003 Alianza Lima 1-0 Atlético Universidad / Despedida: 21.05.2011 Sport Boys 0-5 Alianza Lima

Torneo Partidos G E P Primera División 2003 32 21 6 5 Pre-Sudamericana 2003 2 1 1 0 Copa Sudamericana 2003 2 0 0 2 Primera División 2004 53 29 13 11 Copa Libertadores 2004 6 3 0 3 Primera División 2009 46 22 10 14 Primera División 2010 44 22 12 10 Copa Libertadores 2010 8 4 1 3 Primera División 2011 15 9 4 2 Copa Libertadores 2011 2 0 0 2 TOTAL 210 111 47 52





