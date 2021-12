Conforme a los criterios de Saber más

Cuando llegó a Lima, el pasado 6 de diciembre del 2020 junto a su familia y con la maleta cargada de ilusión, el ecuatoriano Gabriel Achilier fue recibido por la delegación de Alianza Lima, equipo que lo contrató entre gallos y medianoche por dos temporadas (2020 y 2021). Sin embargo, la situación deportiva, dirigencial y económica del club estaba golpeada por la pérdida de categoría. Así que, el futuro futbolístico del exseleccionado, quién pasó dos semanas encerrado en un hotel, fue más que incierto.

Mientras que, los blanquiazules movían sus fichas e iniciaban una batalla legal para definir su permanencia en Liga 1 o, en caso de un panorama desolador, resignarse a jugar la Liga 2. En ese contexto, surgió la propuesta del club Orense de la Serie A de Ecuador por Achilier, que fue aceptada por los íntimos . Fue así como, el defensa de 36 años acabó el 2021 con vigencia, siendo capitán del modesto equipo de su país y salvándolo del descenso. Con una temporada más de contrato con Alianza Lima, el exmundialista con la ‘Tri’ en el Mundial Brasil 2014, rompió su silencio y, desde México, donde radica y vacaciona, habló sobre su situación contractual con el vigente campeón del fútbol peruano.

—Pese al futuro incierto a finales del 2020 e inicios del 2021, acabaste la temporada jugando con el Orense de Ecuador...

Sí, tuve un año bastante regular, a mi manera de ver el fútbol. Igualmente se aprende del fútbol y, en esa interpretación del técnico, no pudimos lograr clasificar a un torneo internacional, pero salvamos al equipo de una situación tan complicada como era la permanencia. Lo pudimos lograr y eso habla del compromiso de los jugadores por seguir manteniendo el fútbol en la provincia de Machala, y se logró lo que se buscaba.

Gabriel Achilier ha tenido presencia con la Selección de Ecuador y solo anotó un gol (ante Perú) | Foto: AFP

—Tienes un año más de contrato con Alianza Lima, ¿te han comunicado que van a contar contigo en el 2022?

Se está conversando. Estamos hablando para negociarlo, ya que al parecer no entro en los planes del club, del equipo, y eso nos pone muy tristes, teníamos mucha ilusión y ganas de ir, pero por situaciones que se dan en el fútbol, de momento no entraría en los planes. Me tocaría analizar una opción o las que se están dando hasta ahora.

—Hace poco, el técnico Carlos Bustos declaró sobre tu jerarquía como jugador y que analizaba tu regreso, ya que tienes contrato vigente...

Hay momentos donde uno comenta basándose en una posibilidad, y bueno existía la posibilidad. Hoy ya no existe, ya no está. De mi parte muy desilusionado, pero también agradecido porque la gente de Alianza me dio la oportunidad de creer en mí, pese a que no pude llegar al club. Apostó en mí en un momento donde lo necesitaba, y pasaron las cosas que pasaron en el club, así que son situaciones muy extrañas que se van dando de forma tan inusuales, donde te toca a ti adaptarte a esta situación.

Alianza Lima tiene en mente una nueva imagen para el equipo en el 2022 y una de las novedades es el diseño de la camiseta.

—Cuando surgió la propuesta de Orense de tu país, muchos pensaron que no querías jugar en Alianza Lima, ya que no definía si iba a jugar Liga 2 o Liga 1, ¿cuál fue la realidad?

Vivíamos en una incertidumbre por la situación que vivía el club. Cuando llego a Lima me tocó estar quince días con mi familia encerrado en un hotel, una situación extraña. Yo quería empezar a moverme, pero el club no podía brindarme las facilidades que quería. Tuve que estar quince días en el hotel esperando una respuesta por parte de ellos (Alianza), en fin, si hoy le queda algo claro a la gente es que siempre tuve el deseo, las ganas y la ilusión de todavía ir. Esa siempre ha sido mi postura, llegar a Alianza con mucha hambre, con muchas ganas de hacer historia, que siga marcando mi carrera. Lastimosamente por la situación que vivía el club y por la situación que nos encontrábamos, nos llevaron a tomar decisión que sirvió para ambos. Me sirvió mucho a mí al seguir manteniéndome y demostrando la clase de jugador y persona que soy. Al final estoy muy agradecido con Alianza porque me dio la posibilidad de ir a Orense este año.

Gabriel Achilier firmó un contrato con Alianza Lima por dos temporadas, pero al final fue prestado al Orense de Ecuador. (Foto: Orense)

—¿Todavía tienes esperanza de jugar en Alianza Lima?

Pese a tener contrato, las chances ya no están. Por parte administrativa o de la dirigencia, no sé cuál sea la excusa o el argumento que ellos manejen. Yo me siento en óptimas condiciones, físicamente mejor que nunca, y con mucha hambre e ilusión, pero por algo se dan las cosas. Más allá que sea una desilusión y un golpe duro, pero lo aceptamos como viene.

—Terminaste jugando y siendo capitán en Orense. Probablemente no es un tema futbolístico, el que no te hayan tomado en cuenta en Alianza...

Soy de las personas muy convencidas de su trabajo, de lo que hace, y de todo el profesionalismo. Física y mentalmente me siento bien. Quiero seguir compitiendo en la liga que me toque jugar, y demostrándome a mí mismo hasta donde puedo llegar

—¿A los 36 años todavía piensas en la selección?

Yo creo que la excusa de la edad no debería de tener sentido. Mira a Felipe Melo, con 38 años, sigue jugando. Luka Modric sigue vigente, entonces, de que estamos hablando. Mientras tengas el hambre y sigas creyendo en ti, las puertas van a estar abiertas. Yo estoy tranquilo, en mi carrera hice las cosas bien, me he equivocado como cualquiera, pero al final son cosas que pasan. El fútbol te da revanchas, así que la tendré muy pronto.

—En el mismo Alianza campeón versión 2021, Jefferson Farfán con 36 años destacó y volvió a la selección peruana. Hernán Barcos, atacante de 37 años, elegido el mejor jugador de la Liga 1.

Mientras uno tenga las ganas y el hambre de seguir jugando, todo se va a dar. Así que, yo estoy tranquilo. Manifesté la ilusión de ir a Alianza, todavía la tengo, y la voy a mantener hasta que las cosas se esclarezcan y tenga la respuesta firme de Alianza por lo que va a pasar.

—El hincha de Alianza también esperaba verte en acción junto a Farfán, Barcos, Aguirre en la Copa Libertadores 2022...

Sí, yo también me ilusioné mucho. De mi parte, agradecer a la gente de Alianza que cree en mí. La verdad que ya no depende de mí. Estoy muy tranquilo, pues no está en mis manos, entonces, de mi parte a seguir preparándome en lo que viene. Creo que será lo mejor, esa es mi mentalidad, aunque las cosas se pongan duras, difíciles. Estar con esta expectativa de lo que pasará ha sido difícil, pero vendrán cosas mejores.

—Fuiste compañero de Raúl Ruidíaz en Monarcas Morelia, donde dejó huella, sin embargo, con la selección peruana no ha destacado...

Nadie duda de su capacidad. Talentoso, virtuoso, inteligente y sabe dónde están los espacios. Es un jugador que nos ayudó mucho en su etapa en Morelia, y bueno por algo las cosas se le fueron dando. En la selección su paso no ha sido tan trascendental, pero sigue siendo un jugador importante a todo nivel. En el caso de Raúl donde esté será figura al cien por ciento. No sólo Ruidíaz, sino también Edison Flores y Andy Polo. La liga mexicana es muy competitiva, de las mejores del mundo, y sirvió para que otros clubes los observarán y tengan la trascendencia que tienen ahora. La verdad que estoy muy contento de haber compartido camerino y cancha con ellos.

—¿Cómo analizas la campaña de la selección ecuatoriana en las Eliminatorias Qatar 2022?

Importante por todo lo que han venido haciendo. Nos hace sentir orgulloso de poder ir a un Mundial. Dios quiera que así sea. Las Eliminatorias se ponen al rojo vivo, las fechas que quedan. Perú llega con mucha expectativa, mucha ilusión, y algo que destaca a los peruanos es que no se dejan vencer, siguen hasta el último, y lo van a mostrar las fechas que quedan.

