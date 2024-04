Los últimos partidos de los íntimos dejaron en claro que Kevin Serna es desequilibrante como delantero solo si tiene espacio por delante. Pasó con Fluminense en el debut en la Copa (fue el autor del único gol en el empate a uno contra el vigente campeón de América). Pero cuando es Alianza el que ataca constantemente y el rival se arropa en su propio campo, Serna sufre. Por eso, quizá, el técnico colombiano decidió regresarlo a la posición de carrilero para el encuentro ante los norteños para que tenga más metros por recorrer, aunque con el desgaste del ida y vuelta que obliga la posición.

Pero luego de la polémica expulsión de Jesús Castillo, unos minutos antes de que termine el primer tiempo, Kevin pasó nuevamente a ser delantero junto a Cecilio Waterman, el ‘9′ que también ingresó para la segunda mitad. Salieron Hernán Barcos y Jeriel de Santis. Con un hombre menos, los victorianos jugaron a la contra, escenario perfecto para el atacante. Así, con muchos metros por delante para recorrer, llegó el primero del partido (52′). Waterman llegó hasta la línea de fondo, como un extremo, y sacó un centro para Serna, quien aprovechó los errores defensivos para anotar su segundo gol oficial con la camiseta blanquiazul en el año. El primero, claro, ante el Flu por la Libertadores.

Si bien es cierto supieron reponerse a la expulsión de Castillo, hay un problema que le está costando caro a los íntimos. Y justamente son las rojas. En lo que va del Apertura, Alianza recibió tres tarjetas rojas. La primera fue a Jiovany Ramos en la caída en el clásico ante Universitario. La segunda a Hernán Barcos en la derrota contra Cienciano en el Cusco. Seis puntos perdidos. Esta vez el resultado fue favorable, gracias al gol de Ramos (91′) y la expulsión de Tapia (67′), pero esos seis puntos son los que justamente los separan del líder Universitario.

Alianza ganó y olvidó por un momento la dura caída en Paraguay por la Copa. Pero aún no se muestra como el equipo dominador que intentó ser hace algunas fechas. Serna fue la figura, claro, seguido de Carlos Zambrano, el líder de la defensa íntima, y el portero Ángelo Campos; pero después hay rendimientos por debajo de lo esperado. Este es el UnoxUno de Deporte Total:

¿Con qué Ramos nos quedamos?

La última imagen de él es celebrando su gol de cabeza. Pero su obligación está en defender, no en atacar. Y en ese rubro, Jiovany Ramos sigue dejando dudas. Ante Grau sufrió mucho, le desbordaron con cierta facilidad. Y con el balón en los pies ha demostrado ser un jugador que no es confiable. Puede iniciar un ataque prometedor, como puede generar un contragolpe para el rival. No es constante.

Suerte la suya que tuvo en Carlos Zambrano un líbero completísimo. Al León le sobra jerarquía y lo demuestra siempre. Capaz de leer las jugadas y anticiparse, con la solvencia para llegar siempre antes que el rival y resolver de la mejor manera las jugadas.

Al otro lado, Garcés, que entró en el segundo tiempo para ser central. Renzo es el primer pase que necesita Alianza para salir desde abajo. Rápido en los cruces, inteligente para anticipar y sereno con el balón en los pies, Garcés tuvo un gran segundo tiempo.

Ángelo Campos tuvo poco trabajo, pero cuando se le necesitó, dijo presente. Sobre todo en la jugada en la que Grau atacó con facilidad por la banda de Ramos y tuvo que sacar con los pies un disparo de Neri Bandiera casi desde la linea del área chica.

Freytes como carrilero o lateral (como jugó en el segundo tiempo tras la expulsión de Castillo) siempre cumple. Es, para muchos, el refuerzo extranjero que mejor está actualmente. Y eso, para un jugador cumplidor, dice mucho del nivel de Alianza.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

Rodríguez, lejos del área una vez más

Demás está decir que Alejandro Restrepo tiene la respuesta a la posición de Sebastián Rodríguez. El técnico, que lo ve en el día a día, elige colocarlo de ‘6′ a un jugador inteligente que demostró ser un ‘10′ en algunos partidos. Pero para el entrenador colombiano, el uruguayo debe ser el primer pase de su equipo, no importa su lo aleja del área rival y de la zona donde puede hacer más daño. Y ahí, casi a la altura de los centrales, Rodríguez hace poco daño. Ordena, maneja los tiempos, pero nada más. De acuerdo a los datos de Opta, en el primer tiempo, solo un pase del ‘10′ llegó al área de Grau. En el segundo tiempo, ya con un hombre menos, ninguno, salvo los córners o el tiro libre que acabó en gol de Ramos.

A su costado se colocó Catriel Cabellos, incansable interior por derecha de 20 años. Corre por todos lados. Estuvo metido en el gol de Serna. Y luego apareció defendiendo un ataque de Grau. Es un todoterreno al que le falta decidir mejor con el balón en los pies. Del otro lado, Jesús Castillo, del que poco se puede hablar por su expulsión.

Los pases de Sebastián Rodríguez ante Atlético Grau.

Barcos y De Santis, un tiempo perdido

“Es como un hermano, siempre está aconsejándome”, señaló Kevin Serna sobre Hernán Barcos, a quien fue a abrazar tras su gol. El liderazgo que ejerce el ‘Pirata’, que hace algunos días celebró sus 40 años, es innegable. Pero su aporte en el campo cada vez es menor. Empezó como titular y poco o nada influyó en ataque. Retrocedió para asociarse, pero de cara al arco no generó peligro. De hecho, no remató a portería.

Mismo panorama para Jeriel de Santis. El ‘9′ estuvo lejos de anotar. Y, peor aún, de influir en la construcción del juego del equipo. En Alianza aún no ha dado la talla y eso preocupa a más de uno.