La ‘U’ no se cansa. De correr y de ganar. Porque no solo estiraron su paternidad ante los rosados (no pierden desde 2011), sino que también continúan con su invicto. Ahora van 24 partidos sin perder. Y en el Apertura las cosas andan de maravillas: ocho victorias y tres empates en once partidos. Suman 27 puntos, dos más que Cristal, aunque los celestes tienen un partido menos que completarán mañana en su visita a Deportivo Garcilaso en el Cusco.

La ‘U’ no se cansa y Alex Valera mucho menos. Al ‘9′ que esperó hasta los 24 años para debutar en primera división lo que más le sobra es paciencia. Porque sí, en los últimos partidos dejó de ser el titular indiscutible -justificado por el buen momento de José Rivera-, pero nunca perdió la brújula. Anoche ingresó en lugar el ‘Tunche’, quien salió lesionado a los 30 minutos, y fue el que más remató a portería. Bloquearon su remate, la mandó fuera en un mano a mano, pero nunca se cansó. Y la recompensa le llegó a los 74′: anotó el 1-0 con un cabezazo tras anticipar a su marcador en un córner.

Los 50 goles de Alex Valera en la Liga 1 El '9' de la U llegó a la cifra redonda ante Sport Boys Clubes: Llacuabamba: 9 Universitario: 41

Cómo lo logró: Derecha: 5 Izquierda: 13 Cabeza: 13 Mano: 1

Penal: 6 Primer tiempo: 23 Segundo tiempo: 27

Fuente: Roberto Castro.

Con el Boys derrumbado, con síntomas de cansancio; Williams Riveros -otro incansable- puso el 2-0. El líbero ha disputado todos los encuentros de los cremas en lo que va del año. Saca todo por arriba y por abajo. Y también anota. Un cabezazo suyo a los 80′, luego de una mala salida del portero Steven Rivadeneyra en un tiro libre, sentenció el encuentro. Aunque el cuadro rosado asustó con el descuento de Jesús Barcos (85′) con un disparo de penal.

Mete presión

Dos victorias consecutivas en el Apertura en este inicio de mes apretado para Universitario. Puntaje ideal, sabiendo que en la Copa Libertadores también están peleando su grupo luego de un triunfo como local y un empate como visitante.

En su lucha por el título con Cristal, los cremas no solo esperan que los celestes caigan en el cierre de esta fecha ante Garcilaso, sino que, más allá del fixture y las salidas a provincias, intentarán llegar al decisivo choque con los rimenses en el estadio Monumental, en la fecha 15, con dos escenarios: 1) o líderes con opción a ampliar su ventaja, 2) o igualados con la chance de superarlos.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.