Alianza Lima ganó, con Bryan Reyna pegado a la banda derecha, el desequilibrio y la gambeta en velocidad que le faltaba. No hay desborde y centro, pero sí regate y quimba, lo que disfruta el hincha. De hecho, el extremo generó el segundo gol en la victoria de los íntimos (2-0) sobre Sport Boys. Recibió en el área grande, se acomodó y remató al travesaño. Tras el rebote, el balón chocó en el portero rosado y le quedó servida a Sabbag.

¿Qué le puede dar Reyna a Alianza, más allá de las gambetas en velocidad?, se pregunta el hincha. Por eso, El Comercio conversó con Raúl Meza, gerente deportivo de la Academia Cantolao y scout de Inter Miami FC. Entre los diversos temas hablas, está la venta de Bryan al cuadro blanquiazul y lo que genera tener a este tipo de jugadores pensando en el mercado.

-En el caso de Bryan Reyna fue una apuesta de ustedes y lo vendieron a Alianza Lima

Lo conocemos mucho a Reyna, lo seguimos todo el tiempo que estuvo en Mallorca porque no es fácil pasar esa prueba, estar solo. Los mismos compañeros te miran de reojo porque es competencia. Vienes de otro país y no conoces a nadie, todo se hace difícil. Confiábamos en su capacidad por más que no tuvo continuidad. Siempre fue el primero en entrenar, nunca perdió su condición física. La apuesta fue por su continuidad porque sabíamos lo que podía dar. Fue desequilibrante como alguna vez lo fue Fabián González, el colombiano que estuvo con nosotros, también como en otra época Sandro Rengifo, que llegó hasta la selección.

-¿Crees que le irá bien en Alianza Lima?

Yo creo que le va ir bien. Está en buena edad, rodeado de buenas personas y está al lado de buenos jugadores. Creo que podemos ver una mejor versión de Bryan Reyna. En Cantolao los rivales ya sabían que teníamos bandas fuertes y en Alianza tiene variantes y te puede hacer daño desde cualquier posición. Por más que van a poner atención en Bryan, tienen que poner atención en los otros futbolistas. Él ya demostró su talento.

-¿Qué es lo que más destaca de Bryan?

Reyna tiene mucha fuerza mental. Jugar en Alianza no es fácil y este es un paso muy importante en su carrera, con una hinchada muy grande. Futbolísticamente él cumple con todas las herramientas para destacar. Puede ir por el centro, por las bandas, jugar en profundidad, detrás del delantero. Son muchos movimientos que puede tener para crear esas jugadas ofensivas. A veces el rival no te deja penetrar y hay que ver la fantasía que tienen los jugadores.

Pablo Lavandeira felicita a Bryan Reyna, mientras Sabbag festeja su gol. (Foto: GEC)

-¿Fue una venta total de Bryan Reyna a Alianza?

Sí, al jugador lo vendimos. Estábamos conversando meses antes sobre la posibilidad de hacer un convenio con Alianza para trabajar con jugadores jóvenes, profesionales, un convenio global. Bryan iba destacando y Alianza mostrando interés. Felizmente se llegó a un acuerdo. Fue una compra venta importante que hace más fuerte el mercado local. Así los clubes no necesitan robar a tus jugadores, al contrario, conversan ambas partes y es importante tener buenas relaciones porque en el fútbol muchas cosas dan vuelta.

-¿Fue una venta completa por el pase de Bryan Reyna?

Fue una venta por cuatro años y obviamente nosotros hemos guardado un porcentaje. Es lo mejor porque estamos a la expectativa de una futura vente donde iríamos de la mano con Alianza.

-¿Podrías detallar en qué consiste el convenio entre Cantolao y Alianza Lima?

Es básicamente poder contar con jugadores profesionales que puedan integrar el equipo de Cantolao, futbolistas que puedan ser prestados y que no tengan el espacio en Alianza Lima, por ser un club grande que necesita tener jugadores experimentados.

-Este acuerdo solo implica jugadores profesionales...

Implica jóvenes. Pero como te digo, siempre que ambas partes estén de acuerdo. Sobre todo en los momentos o cuando pasaría este jugador a Alianza o cuando viene a Cantolao y quizás con nosotros se pueda mostrar. Todos esos detalles hicieron que sea un poco más fácil el traspaso de Reyna a Alianza.

-¿Cómo está planificando Cantolao ante las bajas de Bryan Reyna, D’Arrigo, Castillo, entre otros jugadores que dejaron la institución?

Es una constante. En Cantolao tenemos que rearmar un equipo cada año, por tema de presupuestos y contratos. A veces haceos contratos por una temporada y el jugador puede explotar y te quedas corto en el tiempo. Tratamos de hacer contratos largos con gente joven que le vemos futuro. Nuestra identidad no va a cambiar, nosotros siempre tenemos que darle un espacio a nuestros jugadores jóvenes por más que el reglamento no te obligue o sea un requerimiento la bolsa de minutos. Sin embargo, la política de Cantolao es seguir apostando por los jóvenes.

¡LA JUGADA del GOL DE SABBAG!



Míguez recepciona balón largo. Sabbag se recoge, atrae al rival y abre con Zanelatto. Franco tira centro que se desvía y toma Reyna. Éste coloca y choca en travesaño. El rebote queda a Sabbag y anota el segundo. Primer remate y gol@alianzahistory pic.twitter.com/C0ucgwtEuU — William Gil Agurto (@Gilagurto04) February 13, 2023

-Entonces, Cantolao, ¿seguirá apostando por los jóvenes?

Es clave que a una edad temprana puedan desarrollarse en Primera División, como es en otros países como Uruguay, Paraguay, Chile, Ecuador. Pero también deben tener cierta madurez tanto deportiva, psicológica y física porque una cosa es jugar reserva con tu categoría que con defensas ya hechos. Tratamos de que esa brecha de reserva hasta primera sea más pequeña, desde darle un entrenamiento en Primera a los que destacan para que tengan vivencias y sepan que en Cantolao tienen espacio.

-Uno ve la plantilla y Cantolao tiene jugadores como Vergara, Arón Sánchez, Dávila, Christian Sánchez, ¿son algunos de los jugadores que apuestan por una venta futura?

Dios quiera que sí, que se pueda desarrollar esa venta final. Pero en este momento Perú como mercado no estamos vendiendo mucho.

-¿Por qué Perú no vende muchos jugadores?

Eso se debe a muchos factores. Post mundial 2018 tampoco se pudo lograr transferencias que digas significativas. Tiene que ver los momentos en el fútbol, los mercados que van cambiando. En Alemania estábamos bien vistos e iban muchos jugadores a prueba. Ahora nos iba bien en Arabia Saudita pero por temas económicos, no deportivos, se han regresado dos jugadores.

Quizás hay otros países que nos han sacado ventaja como Ecuador, Colombia. Creo que poco a poco el jugador peruano se va a posicionar en otras liga. Ahora estamos bien posicionados en México y Estados Unidos, donde nos va bien y hay cierta cercanía. A veces leo que los menosprecian, pero son ligar muy competitivas y mejores a muchas ligas de Europa donde hay cuatro o cinco países importantes y el resto es de un nivel intermedio que no son mejor ni peor que Estados Unidos y México. Ahí apuntamos, a un mercado donde estamos bien, donde es fácil abrir una puerta, porque si no se sostiene, esta se cierra, que es lo que ha pasado en Europa.

-¿Crees que un pasaporte comunitario es un inconveniente para los futbolistas peruanos que anhelan llegar a Europa?

De hecho facilita el tener un pasaporte comunitario en cierto sentido. Al final los clubes evalúan cuando hay dos perfiles que tienen características similares y un precio similar, quizás ahí influya, pero al final el pasaporte no juega. Quizás te puede facilitar el llegar, pero sostenerte depende la capacidad del jugador, de la valentía, la adaptación. Además, hay clubes que no les interesa vende jugadores porque no es su negocio.

-¿En el caso de Cantolao han visto la posibilidad de construir un Centro de Alto Rendimiento?

Definitivamente, estamos en ese siguiente paso. En Lima y el Perú en general es carísimo, porque necesitas un terreno de 15 - 20 mil metros y en Lima es carísimo el metro cuadrado. Sí, tenemos identificados algunos locales quizás como concesión o alquiler-venta. Es importante mantenerse en Primera en estos seis años que hemos estado. Lo que hacemos en Cantolao tiene mucho mérito porque no tenemos ventaja competitiva como la altura o el clima. Somos un club muy cómodo para venir a competir a Lima, no hay hinchada, pero ya le dimos vuelta a la rueda. Cada vez nos hemos acomodado mejor. Hemos apostado por jugadores que otros clubes no querían. Teníamos a Jesús Castillo, Carlos Uribe, Erick Gonzales, son jugadores que jugaron mucho y se han ido. Nos hemos tenido que reforzar.

Raúl Meza, gerente deportivo de Cantolao habló con El Comercio sobre diversos temas

-Para esta temporada trajeron a Luis ‘Cachito’ Ramírez

Lo de ‘Cachito’ fue una grata sorpresa que se pueda dar porque el jugador es muy cotizado. Muchos clubes con poder económico lo querían, pero a veces no todo es plata. Hay sentimientos. ‘Cachito’ nos va a dar todo en una zona donde hay que tener la pelota, aguantarla y en él parece que los años no pasan. Su técnica está vigente y es un buen líder para los jóvenes, que es lo que se necesita: un jugador con trayectoria y respetado.

-¿Fue difícil convencer a Luis ‘Cachito’ Ramírez para que venga a Cantolao?

Es que no había mucho que convencer, porque si tú quieres convencer a alguien, es cómo si quieres convencer a tu novia de estar contigo, si ella no quiere estar contigo no va a estar. En el caso de Luis ‘Cachito’ creo que ya la tenía clara y pensó que en algún momento esto podía suceder. Cuando se desligó del Boys ya había habido unas conversaciones. Felizmente que él quería venir. Él viene por un año.

-¿Qué objetivos tiene Cantolao?

Queremos que la gente nos vea más fuertes. Creo que ya es momento de dar ese paso. Afianzar un equipo que ya se acomode un poco más arriba. A veces planificamos para algo, pero por diferentes motivos no se da. Nuestro principal objetivo es sacar jugadores jóvenes, generar ventas locales y vender jugadores al exterior de manera constantes.

