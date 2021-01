Reimond Manco mostró su decepción por no vestir la camiseta de Alianza Lima este año. El mediocampista, reciente fichaje de Alianza Universidad, reconoció que esperó la llamada de la directiva blanquiazul para jugar por el equipo del que es hincha, pero esta nunca llegó.

“Soy sincero, en algún momento esperé que me llamen, pensé que era el momento ideal para volver. Quizá pensé mal en creer que iban a llamar gente identificada con Alianza, pero uno no puede esperar toda la vida, uno tiene familia y vivir esperanzado de algo que quizá no va a pasar”, dijo en ‘DirecTV Sports’.

Hace unos días, Reimond Manco fue anunciado como flamante fichaje de Alianza Universidad tras haber jugado la temporada pasada por Atlético Grau y Binacional.

Sentimiento íntimo

En otro momento de la entrevista, Reimond Manco habló sobre la campaña de Alianza Lima que terminó cortándole la categoría de la Liga 1. “Pienso que hay mucha gente en el club que ni siquiera es hincha de Alianza. Yo no le guardo rencor a Alianza Lima, es mi casa. Independientemente que venga gente de otros lados a manejarla, Alianza sigue siendo Alianza”, señaló.

Así mismo reconoció que durante las temporadas que le tocó defender los colores blanquiazules (2007,2008, 2015 y 2016) la situación económica del club no era como la del año pasado y los futbolistas “salían a matar por Alianza Lima”.

“Los jugadores que hemos estado cuando Alianza no es lo que es ahora, me refiero económicamente o en cuanto a infraestructura, a nosotros a veces nos quedaban debiendo uno dos meses, teníamos que esperar las taquillas para que nos paguen. Sin embargo, todos los jugadores tenían identidad, todos tenían algo ligado con Alianza y salían a matar. Ahora pagan buen sueldo, les pagan al día y tienen todo. Cuando tienes eso y vistes los colores de Alianza es una responsabilidad enorme. Yo pienso que se dejaron estar y cuando quisieron reaccionar no les alcanzó”, finalizó.

