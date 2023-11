Asimismo, el VAR estará a cargo de Joel Alarcón, quien irá junto a Jonny Bossio (AVAR 1), Michael Espinoza (AVAR 2), Carmen Retuerto (QM) y Yovani Quevedo (asesor). Retuerto es actualmente la presidenta de la Conar.

El nombre de Ordoñez no es bien recibido por los hinchas cremas, pese a que en los dos partidos que dirigió a la ‘U’ en este 2023 ganaron: 2-1 frente a Municipal y 3-0 ante Boys. Su imagen es asociada a la expulsión de Alex Valera ante el elenco edil. Y es que el juez le mostró dos tarjetas amarillas al delantero y este, al finalizar el encuentro, lo insultó ante las cámaras.

Sin embargo, más allá de las suspicacias sobre su posible hinchaje por Alianza Lima -se podría decir lo mismo de Sebastián Lozano, quien estuvo en el VAR en el partido de ida y tiene fotos con camisetade la ‘U’- y los repudiables actos vandálicos de seudo hinchas merengues en las instalaciones de la Videna de San Luis, El Comercio pudo conocer que Ordoñez no debió mantener la categoría FIFA internacional para el presente año.

Tuvimos acceso a un informe que dejaron los miembros de la comisión anterior, entonces presidida por el Manuel Garay, y observamos que Ordoñez desaprobó la evaluación anual que realizó el organismo en setiembre del 2022: sacó 7,46 de nota, cuando el puntaje mínimo para aprobar era de 7,50. Por lo tanto, para este 2023 debió dejar de ser árbitro FIFA. Lo mismo ocurre con Jesús Cartagena, elegido como cuarto árbitro, ya que sacó 7,01 de nota.

Hasta el cierre de esta edición, intentamos comunicarnos con Carmen Retuerto, quien asumió como presidenta de la Conar desde diciembre del año pasado, para conocer su postura sobre este caso. Sin embargo, no obtuvimos respuesta alguna.

Toman la palabra

Manuel Barreto, director deportivo de Universitario, se refirió a la designación de Edwin Ordóñez como árbitro principal, poniendo paños fríos al asunto. “Más allá del hinchaje del señor (Edwin) Ordóñez, confiamos en su honestidad y en la gran oportunidad que tiene en su carrera para hacer un gran partido” , señaló.

Asimismo, Barreto no dudó en elogiar a Kevin Ortega, réferi que fue encargado de impartir justicia en la primera final jugada en el Monumental. “Me parece uno de los mejores del torneo”, dijo.

Quien también habló acerca de Ordoñez fue el técnico Jorge Fossati. Más allá de hablar de fútbol -lo que realmente importa- el entrenador señaló que “en un primer momento me sorprendió el nombramiento de estos árbitros. De ahí me entero de que hay otros árbitros que no van a estar en el país, pero en definitiva y para ser concreto yo tengo que suponer que las autoridades del fútbol quieren lo mejor para el fútbol peruano”.

“Si los han designado es porque creen que tienen la capacidad de hacerlo. En este caso que hay más de uno de los árbitros nombrados confesos hinchas (de Alianza Lima), no es que yo lo invente, pero hay imágenes claras, yo creo que es una gran oportunidad para ellos” , finalizó.