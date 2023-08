El volante de Alianza Lima, Andrés Andrade se mostró “agradecido” con la institución por todo el apoyo que viene recibiendo tras conocer su lesión a la rodilla (ligamento cruzado), que lo obligará a pasar por el quirófano y perderse la Liga 1 Betsson. Asimismo, apuntó a tener su revancha en la Liga 1 Betsson.

Según el colombiano, el tiempo de recuperación será de siete meses, aproximadamente, pero indica que puede recortar distancias.

“Lo de los tiempos va dependiendo de cada persona y la recuperación. Siempre se dice que esta lesión para volver a jugar son siete meses, así que esperemos estar antes, porque el doctor ya fue muy claro y estricto conmigo y me dijo que no me iba a dejar jugar antes”, declaró en Win Sports.

“He tenido pocas lesiones en mi carrera y en las pocas lesiones siempre he regresado antes. De mis piernas solo había sufrido el quinto metatarsiano, me habían dado tres meses y medio y creo que jugué a los dos meses y una semana. Me recupero rápido y espero esta no sea la excepción”, añadió.

En cuanto al apoyo de Alianza: “Han estado muy pendientes, estoy totalmente agradecido con Alianza Lima por cómo se han comportado, porque han estado apoyando. Supieron comprender que, para mi tranquilidad mental, para mi cirugía era importante hacerlo acá en Colombia. Espero me puedan esperar y poder tener esa revancha de volver a jugar”.

Andrés Andrade ha marcado 2 goles en 16 partidos jugados con Alianza Lima.