"VENIMOS CON UN GRUPO BIEN JOVEN, IGUAL NO ES EXCUSA PARA NO COMPETIR. EN PERÚ HAY QUE TRABAJAR MUCHO EN MENORES. FÍSICAMENTE ESTAMOS MUY ATRASADOS"



🗣️ Bassco Soyer, volante Perú Sub 23, dejó un mensaje contundente tras la eliminación del equipo



CONMEBOL #PreolímpicoEnDSPORTS pic.twitter.com/JNTUCS7PJt