Los más grandes hablan de Patato Márquez como si fuera dios, en los 80 el Chivo Neyra estuvo en un altar y más cerca, los niños millenials jugaban a ser Cachete Zúñiga en el recreo. Era el resumen de la vida de Melgar, dos veces campeón del fútbol peruano, hasta el 2012, cuando apareció en el aeropuerto de la ciudad el joven Bernardo Cuesta. Había jugado 38 partidos en Tiro Federal del Nacional B argentino y anotado 7 goles. No era muy alto ni muy tanque, pero algo había en su andar, en su breve discurso, que seducía: “No puedo creer lo linda que es la ciudad”, dijo y fue mágico. Tenía 23 años, lo traía el Negro Zamora y lo primero que vio fue el Misti. A veces se llama conexión, a veces se llama ambición.

Diez años y 145 goles después, Bernie Cuesta es el goleador histórico de Melgar, el único club peruano que gana en torneos internacionales. El único club que gana -mea culpa- y nunca va a la portada. Ha superado al Chivo Neyra -123- y a Cachete Zúñiga -116-, dos próceres, en esta tabla numérica que automáticamente convierte en póster. Y en Arequipa, para quienes la visitamos cada tanto, no se le discute nunca; se lo abraza. Nadie husmea en su casa de Cayma, se lo respeta más que al alcalde y su hija Sara, arequipeña de nacimiento, es tratada como una princesa cada vez que va con sus papás al mall. Es más, está esperando un nuevo bebe -será varón- y ya anunció que nacerá en Arequipa. Y debajo del bebecrece tendrá la walon del Melgar.

Jorge Jiménez, el periodista arequipeño que más conoce de Melgar, biógrafo de Ysrael Zúñiga, me explica, con el orgullo que no le cabe en el cuerpo: “Bernardo no declara mucho y prefiere hablar con goles. Ahí están las estadísticas, eso es suficiente. Aquí somos muy regionalistas y muy exigentes. Lo que ocurrió luego del título del 2015, tres años después de su llegada, fue fiesta: nosotros sentimos que Cuesta se volvió un arequipeño más. Y aquí nos ha dicho ya: no irá a Lima, se va a retirar aquí”. Esa sensación solo la despierta, no sé, héroe de la patria o un general libertador. Y se sostiene más en títulos que en Twitter: con Cuesta, Melgar ganó desde el 2015 hasta el 2018 más que en toda su historia: dos Clausuras y el título nacional. Y también con él, en los últimos seis años el Rojinegro se ha convertido en el club que más alegrías nos dio a nivel internacional, con once triunfos. Este martes, luego de ver la Champions, Melgar le hizo sentir campeón a todo el país: al minuto 97 ganó en Uruguay. Los clubes de Lima, en ese radar, no existen.

-“Yo tengo con Melgar contrato de por vida, je”, dijo en diciembre del 2015, como una promesa.

Por eso en la Reniec de Arequipa nacen cada vez menos Marios y más Bernies.

EL DATO

Melgar, líder de su grupo con nueve puntos, chocará el miércoles 18 de mayo con Racing Club, en El Cilindro, por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana. El compromiso está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana).