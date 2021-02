Beto Da Silva llegó a Alianza Lima con la esperanza de recuperar su mejor versión futbolística; sin embargo, entre lesiones y malos rendimientos, el ariete fue parte del descenso del club íntimo. No obstante, la Universidad César Vallejo le ha brindado una nueva oportunidad en el fútbol para la temporada 2021. Entre Copa Libertadores y Liga 1, el ex Gremio podría retomar su mejor forma y volver a la selección peruana.

“Yo creo que el fútbol mueve mucho y al tener tanto, muchos te critican o idolatran. A mi corta edad llegué a estar muy arriba y a veces el mismo fútbol te hace equivocarte. Entiendo a las personas. He sufrido muchísimo”, afirmó Da Silva en diálogo con ‘Las Voces del Fútbol’.

Asimismo, se refirió al tema mental en el deporte: “Han habido días que no he querido saber nada y no hablar con nadie, pero, a pesar de todo, yo soy muy fuerte. He luchado toda mi vida para llegar hasta acá y no me voy a rendir ahora, porque no soy ningún fracasado”.

Beto Da Silva se unió a los entrenamientos de Vallejo. (Foto: César Vallejo)

En torno a sus lesiones y problemas físicos, Beto acotó lo siguiente: “Me ha tocado ir donde muchos especialistas de diferentes áreas, ahora último he ido a un genetista para ver si tenía algo. Me dijeron que mi cuerpo no asimilaban las cosas y no se recuperaba como tenía que hacerlo”.

Por último, habló sobre su deseo de volverse a vestir de blanquiazul: “Claro que me gustaría volver a Alianza Lima, para mí es lo más grande del Perú. El año pasado sucedieron cosas que no pensamos que pasarían. ¿A quién no le gustaría volver a Alianza? Pero ahora me debo a la Vallejo”.

Conforme a los criterios de Saber más