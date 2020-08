Un cebiche hizo tambalear a toda la Liga 1. Tan irresistible puede ser el plato de bandera que provocó que cuatro jugadores de Deportivo Binacional olvidaran el protocolo exigido para la vuelta del fútbol peruano y caigan en redes. O mejor dicho, entre cebollas, limones y pescados. El distanciamiento social en tiempos de cuarentena por el coronavirus no es una opción, sino una obligación que otros protagonistas del fútbol como Nolberto Solano, Beto da Silva y Ray Sandoval también decidieron romper.

En el programa Barrio Fútbol de Radio Unión, Eduardo Gotuzzo, infectólogo de la Comisión Médica de la FPF, alzó su voz de protesta sobre el vaso que derramó la gota a menos de cinco días del reinicio de la Liga 1. “Estos jugadores (de Binacional) que rompieron el protocolo deberían ser suspendidos al menos por una semana. Están poniendo en riesgo a otras personas, a su familia y a su propio trabajo”, dijo.

“La Federación no tiene por qué responder a la indisciplina de los jugadores. Si a Binacional se le puede hacer pruebas moleculares, que ese gasto lo asuma el club. Si los jugadores no son capaces de comportarse, sus equipos deberían perder por walk over”, tiró.

​Cuatro jugadores del Binacional podrían ser sancionados por incumplir protocolos

Es imposible amagar este dato. El frío buscador de Google arroja 173.000 respuestas a la frase: “indisciplinas en el fútbol peruano”. Y se encuentra de todo. Un informe desde México sobre los ‘ampays’ de Jean Deza. Un video de Ricardo Gareca respondiendo sobre el tema. Pablo Bengoechea molesto por las salidas de Carlos Ascues. También, el contundente comunicado de Sporting Cristal sobre Ray Sandoval: “No toleramos la indisciplina”, cita.

Estas son las microhistorias de las últimas perlas en el torneo local. Hechos polémicos que le pincharon los balones del fútbol nacional.

Maestrito sin clase

“Su caso (Nolberto Solano) es distinto, aunque no por ello lo estamos justificando. Él de momento no está en la selección por tanto no podemos hablar nada de él”. Juan Carlos Oblitas, diciembre de 1996.

Estas declaraciones fueron tras el escándalo del Complejo Deportivo Miramar, estigma que acompañó al proceso del ‘Ciego’ en la selección peruana. Dos décadas más tarde, y en el inicio de la cuarentena obligatoria en Perú, Nolberto Solano -con su hijo en brazos- era filmado por las cámaras de ATV siendo intervenido por la Policía Nacional del Perú.

Nolberto Solano es asistente técnico de Ricardo Gareca en la selección peruana (Foto: GEC)

“Lo único que hice fue ir a lo de una vecina, estuve con ella en su casa reunidos. No había fiesta, por empezar. Fiesta yo creo que tendría que haber bulla o música psicodélica y más de cincuenta o cien personas. Éramos un grupo de amigos que nos había invitado para almorzar. Una persona se quejó de la bulla... Un parlante de medio metro era”, se defendió ‘Ñol’ en RPP.

Lo que continuó declarando hizo que le lloviera una tormenta de críticas. “Lo que he hecho no está bien, pero no me vengan a hacer ver como todo lo malo del país. Solo porque una señora chismosea (Magaly TV La Firme). Estoy en una casa que no es mi casa. Lo veo hacer a un montón de gente vecina al lado. ¿Maestro, sabes quién no lo puede hacer? Gente que está infectada. Entiendo todo lo que se está hablando de la protección. Yo creo que están agrandando más de lo que es la situación. Ya sé que uno debe estar en su casa, pero yo vivo a dos cuadras”, sostuvo.

Nolberto Solano y Pablo Zegarra fueron intervenidos por la Policía Nacional

Era el 27 de marzo y pocos imaginaban que la pandemia seguiría encerrando a las personas en sus casas por más de cuatro meses más. Solano, junto al exfutbolista Pablo Zegara, pasaron la noche en la comisaría de La Molina. “Estoy arrepentido, pero no estaba de fiesta”, se excusó un día después.

En mayo pasado, Ricardo Gareca respondió a El Comercio sobre el tema. “Yo no le encuentro sentido a todo lo que se habló. Es un integrante de la selección peruana que ha cometido un error, como el que podemos cometer todos transcurrido todo esto. Creo que la Federación Peruana de Fútbol no tiene nada que ver con esto”, comentó.

“En todo caso, el error tendrá que contemplarlo el Gobierno. Pero para que a alguien le cueste el puesto de esta manera, como muchos pedían tan abiertamente, yo honestamente no lo veo así. Prefiero tocar esto cuando todos estemos juntos, poder debatir y saber qué le pasó”, sostuvo el ‘Tigre’.

El show de Beto

Beto da Silva en Alianza Lima: dos partidos, cero goles, dos ampays. Seguimos informando. Dos momentos que reseñan qué hacía el delantero de Alianza Lima cuando el Estado pidió ser responsable durante el aislamiento social.

Uno. Martes 5 de mayo del 2020. El programa Magaly TV La Firme filma a Beto da Silva y su pareja Ivana Yturbe incumpliendo las normas de la cuarentena impuestas por el Gobierno peruano. Sin mascarillas y sin respetar el distanciamiento social, el atacante de Alianza Lima se encontraba de vacaciones planteadas por la directiva del club. Con el foco puesto en el despido de Jean Deza y la suspensión perfecta de Carlos Ascues, la falta de Beto no recibió sanción pública de la administración.

Dos. En la mañana del lunes 6 de julio, el plantel de Alianza Lima entrenó en tres grupos distintos en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín en Lurín. Beto da Silva fue parte de los trabajos. Por la tarde, el programa Magaly TV La Firme adelanta imágenes de un supuesto ampay del jugador. En la noche, se confirman las sospechas. El futbolista íntimo organizó una reunión dentro de su domicilio en La Molina y, tras percatarse de que era grabado, salió a buscar a los reporteros de televisión. El incidente contó con la intervención de la Policía Nacional ya que se encontraba en la calle durante el horario del toque de queda (10:48 p.m. muestran las cámaras).

Beto Da Silva: de sorprender a Gareca a ser portada de espectáculos

Con Mario Salas como nuevo técnico de Alianza Lima, no hubo necesidad de comunicados oficiales para interpretar qué piensa y hace la administración blanquiazul. El ‘Comandante’ borró a Adrián Balboa, y Federico Rodríguez también alistó maletas para partir. El jalón de orejas para Beto da Silva se entiende con la contratación de Patricio Rubio, delantero que arribó por pedido directo de Salas.

Contra Municipal, en el amistoso previo a la vuelta de la Liga 1, el centrodelantero titular fue el juvenil Gonzalo Sánchez, mientras que en la dirigencia se apuran los papeles para la habilitación del chileno Rubio. La dura competencia que tendrá por el puesto es la mejor respuesta a los eventos extrafutbolísticos que protagonizó.

Ray sin control

Contemos. Negó a su hijo y se vio obligado a pasar por una prueba de ADN. Se peleó en una práctica con el referente Jorge Cazulo. Lesionó al futbolista Anghello Vera en un partido de Sporting Cristal contra Spor Rosario en Huaraz y se tardó en pedirle disculpas. Mientras se recuperaba de la rotura de ligamentos en la rodilla derecha apareció en los programas de espectáculos con la modelo Shirley Arica. Y el último sábado, a una semana de jugar con los celestes en la Liga 1, fue detenido por la policía tras chocar su auto en estado de ebriedad.

El dosaje etílico realizado en el policlínico Angamos arrojó una sentencia letal: resultado positivo de 1.73 gramos de alcohol por litro de sangre. El permitido para manejar un vehículo en Perú es de 0.50. Y según el Decreto Legislativo 1194, que ahora es el que regula los procesos en casos de flagrancia, las penas se agravan en el caso de Ray Sandoval.

Mosquera se pronunció sobre el incidente de Ray Sandoval

El futbolista fue llevado a la comisaría del distrito de Lince y debía pasar por rigurosos procedimientos para ver qué sucedía con su caso. La ley estipula que su auto tuvo que ser retenido. A la espera de un fiscal que analice la situación, al futbolista se le suspendió la licencia de concudir por tres años. Si el agravante era que ya había cometido este delito, pudo correr el riesgo de ser encarcelado de forma directa. Sin embargo, horas más tarde abandonó el puesto policial.

Aunque los hinchas incendiaron las redes sociales pidiendo su despido, Sporting Cristal tomó la postura correcta de analizar el caso para luego tomar medidas. Tras más de 24 horas de recopilar información, la dirigencia de Sporting Cristal se pronunció.

“Luego de la correspondiente evaluación de los hechos, con base en la información recabada pertinentemente, el Club Sporting Cristal ha decidido proceder con la separación inmediata y definitiva del futbolista Ray Sandoval del Equipo Profesional de Fútbol Masculino, suspendiendo de manera integral toda actividad profesional del deportista. La desvinculación definitiva entre el referido futbolista y el Club viene siguiendo los procedimientos regulares correspondientes en el Área Legal de la institución”, cita el comunicado.

Lo que pasará con Ray Sandoval es incierto. Su pase pertenecía al Monarcas Morelia, club que ahora se llama Mazatlán FC y juega la Liga MX en la ciudad de Sinaloa. Si alguna vez el futbolista tuvo el cartel de promesa del fútbol peruano, poco a poco se ha arrancado el sticker de ser el futuro. Hoy, su presente lo castiga con dureza.

