Carlos Cáceda: "En Veracruz no quisieron que regrese a Perú"

Carlos Cáceda tomó la determinación de regresar al fútbol local con el objetivo de integrar la lista mundialista de la selección peruana. Su nuevo destino es el Deportivo Municipal.



El conjunto edil llegó a un acuerdo con Veracruz, dueño de la carta pase de Carlos Cáceda, para que la 'Pantera' se quede en suelo peruano por los próximos cuatro meses. Aunque esa decisión dejó inconforme a la escuadra mexicana.



"Acá en Veracruz no quisieron que me regrese a Perú. Ellos querían que me quedara acá para jugar la Copa MX, pero yo también decidí esto para tener un poco más de continuidad porque nadie tiene el puesto fijo en la selección. Hay que pelear hasta sudarla para ocupar un cupo en el Mundial", explicó Carlos Cáceda en diálogo con Radio Programas del Perú.



En ese mismo sentido, el portero nacional explicó que se siente en óptimas condiciones para atajar lo más pronto posible con Deportivo Municipal, que hasta ahora no suma unidades en el Torneo de Verano.



"Estoy entrenando muy bien, la preparación es muy buena acá. Voy a ponerme a disposición del profe y si decide que yo tengo que tapar, tendré que aportar lo mejor de mí. Si se da todo bien y el profe quiere, ya podría estar tapando contra Cantolao", sentenció.



Carlos Cáceda formó parte de las Eliminatorias Rusia 2018 junto a los arqueros Pedro Gallese y José Carvalló. Atajó en la fecha doble ante Bolivia y Ecuador, en donde se sacó seis puntos claves para la clasificación.