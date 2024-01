El futuro de Carlos Zambrano sigue siendo una incógnita, pero su rumbo se va encaminando y podría estar en el extranjero. Este martes 30 de enero, en el programa FUTMAX League, el ‘Kaiser’ reveló los acercamientos con equipos de Argentina, Uruguay y Ecuador; sin embargo, se inclinaría por la liga ‘charrúa’.

“Dos equipos de Argentina, uno rechacé, que era Lanús, no estaba muy de acuerdo con esa opción. Fuera de las opciones que tengo, la que más me interesa hoy en día, sinceramente, es la de Uruguay, es un equipo que juega Libertadores”, indicó.

Con respecto, a las propuestas de Argentina, mencionó que no se pondría la camiseta de River Plate: “Así me ofrezcan 10 millones no iría”.

🔥 Carlos Zambrano revela que rechazó una oferta de Lanús y espera unirse a un equipo de Uruguay



"Es un equipo que juega Copa Libertadores", aseguró el 'Káiser'



