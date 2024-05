El delantero de Cienciano Carlos Garcés protagonizó la jugada más polémica del choque ante Universitario, por un penal no sancionado a favor de los cusqueños que pudo ser determinante en la definición del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

Cerca la minuto 95, el atacante cayó en área crema tras una jugada con el zaguero de Universitario Matías di Benedetto, la misma que incluso fue recibida por el juez central Kevin Ortega, quien decidió no sancionar falta.

“La jugada la vieron todos, era un penal claro, no se entiende como el árbitro no pudo pitarlo, al juez lo llama el VAR y es increíble que no lo cobre”, dijo Garcés muy indignado.

“Queríamos ganar, pero ya está toca seguir mejorando, el equipo hizo un gran partido, estamos contentos con eso”, agregó.

Finalmente el resultado fue empate sin goles, con lo que la definición del torneo queda en suspenso a la espera de lo que Sporting Cristal y Universitario hagan en sus partidos.

Ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos, pero los celestes tienen una mejor diferencia de gol.