Universitario de Deportes empató sin goles ante Cienciano en Cusco y dejó abierta la definición del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Al respecto, el estratega crema Fabián Bustos hizo hincapié en los goles fallados el último lunes.

Pese a disputar una primera mitad muy igualada, en la segunda parte Universitario tuvo chances de ponerse adelante en el marcador, con un final polémico.

“Cuando no anotas, es complicado, pero ahora esperar la fecha 17 para cerrar de la mejor manera. Nos faltó tranquilidad porque las opciones las tuvimos”, dijo Bustos en declaraciones a la prensa.

“No hay que sacarle mérito al rival, que tiene buenos jugadores y buen entrenador. Cuando no tienes efectividad es complicado ganarlo, pero me voy con la entrega de los jugadores para no renunciar hasta el final”, agregó.

En tanto, sobre el desenlace del campeonato dijo que no existe favoritismo y que solo deben pensar en su trabajo.

Universitario recibirá este sábado a Los Chankas, mientras que Sporting Cristal visitará Cajabamba para medirse ante Comerciantes Unidos.

Ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos, pero los celestes tienen una mejor diferencia de gol.