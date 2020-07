La Universidad César Vallejo se prepara para el reinicio de la Liga 1 Movistar, el cuadro ‘poeta’ fichó a Sebastián La Torre procedente de Cantolao para lo que resta del año. El joven delantero será dirigido por José Guillermo ‘Chemo’ Del Solar quien declaró sobre las habilidades de su nuevo fichaje.

“Nosotros estábamos viendo la opción de traer un delantero más y surgió esta opción de Sebastián, es un chico con muchas condiciones que ha tenido un año 2019 bastante bueno en Cantolao y esperemos que se importante para nosotros su llegada, estoy convencido que va a dar buenos resultados”, declaró en GOLPERÚ.

Asimismo, el técnico cree que no todos los equipos van a llegar en óptimas condiciones porque su condición física no será la misma. El rigor de entrenamientos no fue el mismo para todos los equipos y algunos han tenido que reiniciar sus trabajos.

“Nos hemos preparado bien, el hecho de haber estado tanto tiempo sin entrenar habitualmente en una cancha de fútbol, ha afectado a todos los equipo no tengo ninguna duda, los equipos han tenido que comenzar desde cero esta nueva fase, conforme empiecen a jugar van a ir a más, considero que ningún equipo va llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato eso es imposible porque ha sido mucho tiempo parados”, señaló.

