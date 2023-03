La mañana del viernes un tuit en la cuenta oficial de Alianza Lima, publicado a las 11:36 a.m. alteró corazones aliancistas: una gráfica con un mensaje breve -“Hazte Intimo”-, acompañado de una lámpara de donde sale un humo blanco de ella, era suficiente. Ya la canción ‘El Cervecero’ de la agrupación musical Armonía 10, fue la última pista. Con un alcance de 248K visualizaciones -hasta el cierre de esta nota-, un número alucinante, cerró la idea de que la llegada de Christian Cueva al elenco blanquiazul es inminente.

¿Está cerrado el pase? No. Falta la firma. Esta se realizaría el lunes, a más tardar. ¿Christian Cueva jugará en Alianza Lima? Sí, está acordado. Las razones son estas. La primera es que Juan Reynoso la otra semana lanzará la lista de convocados y ‘Aladino’ no tiene equipo. ¿Cómo es que el mejor jugador de la selección aún no tiene equipo y peor aún carece de ritmo de competencia? Segunda razón: Alianza Lima le ofrece un contrato atractivo y exposición de jugar en Copa Libertadores, además de estar más cerca de su familia. No en vano rechazó una oferta de Turquía hace dos meses que le ofrecía 900 000 mil dólares anuales por dos años.

El lado afectivo también ayudó: dos de los mejores amigos que tiene Cueva en la selección son Jefferson Farfán y Carlos Zambrano. Este último le habló hace unos días para “motivarlo” y “darle la bienvenida”, según el propio Káiser confesó. Con Farfán, según pudimos contactar con una fuente cercana al futbolista, fue más claro aún: “Este es el año en el que vas a hacer historia, enano. Ven”, habría sido el mensaje.





EL TUIT:

¿Qué sabe Deporte Total sobre los montos del acuerdo? Hasta tres fuentes a las que acudió DT coinciden en que la suma que le ofrecería Alianza Lima por seis meses sería de 750 mil dólares. Dos sponsors ayudaría a concretar el pase. A la par, desde Matute invitaron a sus hinchas a que se suscriban a ‘Hazte Intimo’, el cuál consiste en un plan anual para que sus fanáticos y socios puedan disfrutar de contenido exclusivo, así como diversas promociones de los principales auspiciadores del conjunto victoriano como sorteos mensuales. El plan Anual tiene un costo de s/199.90.

CUEVA Y SUS PROBLEMAS LEGALES

Asimismo, el lío legal en el cual Christian Cueva está inmiscuido junto a Pachuca por abandonar y romper el vinculo contractual sin motivo alguno con Santos ya se está solucionando. Así nos lo hizo saber Cristiano Caús, asesor legal de Santos a El Comercio, en una entrevista exclusiva.

“El plazo para que Pachuca y Christian Cueva puedan apelar la decisión del TAS está agotado y finalizó a final de febrero. Los clubes están tratando de llegar a un acuerdo a través de mensajes. Pienso que es posible llegar a un acuerdo”, comentó Cristiano Caús a El Comercio.

“Los clubes están ahora tratando de cerrar este tema buscando llegar a un acuerdo. En la conversación no está Christian Cueva, él no ha tratado de llamar a Santos, ni Santos habló con Cueva. Solo está hablando Pachuca y Santos. Cueva debería tratar con Pachuca y luego hablar con Santos, es lo que yo pienso”, agregó.

Finalmente, se le preguntó si en la conversación se ha tocado si el pago de la deuda de 24 millones de reales (4.7 millones de dólares, aproximadamente) incluido los intereses sería fraccionado o de un solo golpe. “El pago debería ser en una cuota, pero con un acuerdo se puede fraccionar”, sentenció.

