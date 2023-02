A diferencia de Alianza Lima y otros equipos que están en contra de la medida cautelar a favor de la FPF por los derechos de TV, Sport Boys se presentó a jugar ante Unión Comercio este lunes y remontó 2-1 en un destacado triunfo por la fecha 3 de la Liga 1 2023 .

MIRA | Sport Boys remontó y venció a Unión Comercio por Liga 1 2023

Jesús Barco y Fabrizio Reyes le dieron la victoria al conjunto chalaco tras el adelanto de Antonio Romero. Pero no todo fue para celebrar en ‘La Misilera’ luego del encuentro disputado en el Gallardo. A nombre del grupo habló Christian Ramos , nuevo zaguero del cuadro rosado, quien criticó el horario asignado para el partido y apuntó contra los directivos por el poco serio inicio del campeonato. “Creo que por las puras fuimos al Mundial”, opinó luego de enterarse que sí iba a jugar a pocas horas del inicio del compromiso.

“Pensé que esto iba a cambiar y seguimos así. No se trata de los jugadores, se trata de los de afuera. Nosotros jugamos, ponemos la cara, pero si los dirigentes no se ponen de acuerdo esto va a pasar y después le echamos la culpa a la sub 20, a la sub 17, sub 15 o a los mayores, y esto no tiene cuando acabar”, señaló el defensor. “Nosotros tenemos que jugar y los de afuera tienen que ponerse bien los pantalones y asumir las cosas”, añadió.

"POR LAS PURAS FUIMOS AL MUNDIAL, esto ya no se trata de los jugadores sino de los dirigentes después le echamos la culpa a la sub20, sub17, sub15 o las mayores", Cristian Ramos, Defensa #SportBoys #Liga1 #dirigentes #Liga1Max



“Retrocedimos, ahora jugamos a la 1 de la tarde, a esa hora no puede jugar nadie y lo hicimos. Todo eso incomoda. Los dirigentes tienen que ponerse a pensar que no van a generar ningún cambio si seguimos así”, reclamó Ramos luego del triunfo de Boys.