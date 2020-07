En La Pilca, un caserío del distrito de Buenos Aires, todos sabían que la casa de don Zuriel y doña Sabina era un museo en aquellas Fiestas Patrias del 2011. En la sala, al lado de un cuadro de La última cena, William Chiroque aparecía dibujado con su uniforme de Alianza Atlético de Sullana. Las vitrinas eran decoradas por sus trofeos en menores: un zapatito de fútbol bañado del color de oro por ser el mejor jugador en Piura y otro, con la forma de las estatuillas que entregan en un Oscar, por ser el segundo mejor jugador a nivel nacional.

Sobre la mesa del comedor se formaba una torre de cuadernos cuadriculados: todos con recortes amarillentos de periódicos, desde los inicios de ‘Periquito’ en su carrera profesional. Y, como para que la visita no sea corta, en el cuarto de Wilson –ese iba a ser su verdadero nombre, pero la persona que estaba en la inscripción entendió William– lucían todas las camisetas que había defendido hasta entonces: la de Sport Pilma, Atlético Grau, Sullana, Perú, Sporting Cristal, Cienciano y Juan Aurich.

“Cuántas veces quiso remodelar la casa, pero yo quería que se quede como estaba”, contaba doña Sabina. Que sus paredes, su entrada, su casa esté quieta e intacta era una manera de ir contra el tiempo, de saber que su hijo no se encontraba tan lejos, sino correteando aún sin zapatos en la cancha del Portón o en el patio del colegio 14930. Doña Sabina fue la que coleccionó cada alegría de su hijo, pero también la que con una mano en el pecho confesó: “Yo quería que estudie mecánica, pero me ganó el fútbol”.

William Chiroque vivió sus últimos momentos en el fútbol con la camiseta del Grau. (Foto: GEC).

Y si de recuerdos hablamos, don Zuriel no se quedó atrás: “Papá, me decía, cuando ustedes me vean en la televisión siendo un gran jugador, les parecerá mentira”. William, quizá sin saber la fecha exacta en la que iba a cumplir su promesa, presentía que algún día el Perú iba a querer conocer más de aquel chico que a los 15 años calzaba 36 y no hizo ninguna mueca cuando le prestaron chimpunes talla 41 solo para tener una chance en Atlético Grau. Iba a querer conocer más de aquel chiquitito de 1.65 cm., que un día como hoy se colgó una medalla de tercer puesto en la Copa América 2011. En la Pilca, los Chiroque tenían un museo.

-El podio y las cuatro ofertas que aparecieron-

La historia que se contó por aquel entonces fue la siguiente: Chiroque, el delantero menudito que pasaba a sus rivales por espacios insospechados, no llegó a otro mercado por un tema de desconocimiento sobre su edad: supuestamente tenía 21 años y nadie conocía que ya estaba en base tres. Nada más lejos de la realidad: el ‘pero’ fue que en su vínculo con Juan Aurich no existía alguna cláusula de salida.

William Chiroque junto a Juan Manuel Vargas en uno de los entrenamientos de Perú, durante la Copa América 2011. (Foto: GEC).

“Vinieron dos equipos argentinos con contratos hechos. Uno era Arsenal de Sarandí y el otro Colón. Colo Colo y la ‘U’ de Chile también. Pero no tenía cláusula y pusieron un precio abismal. Por eso cuando acabó mi contrato (con Juan Aurich), me fui porque pasaron cosas que no me gustaron. En esas ofertas me llevaban por dos y hasta por tres años”, le contó el delantero a El Comercio.

Chiroque –el muchacho al que Sergio Markarián, previo al cotejo con Chile (el último del grupo C), abrazó y le dijo ‘serás figura'– hace nueve años “la rompió” de verdad frente a la selección vinotinto: anotó y le dio una asistencia a Paolo Guerrero. No era casualidad que lo busquen desde el extranjero: con la ‘Estrella Solitaria’ y frente a Colombia en cuartos de final también apareció en la pizarra del ‘Mago’, quien lo sacó de un sombrero.

Pedro Canelo, periodista de El Comercio enviado para la cobertura de aquel certamen, recuerda una anécdota de Don Sergio y el hijo del distrito de Buenos Aires: “Markarián era un DT con perfil distinto al de Gareca. Le gustaban las conversaciones en off y en una de esas charlas comentó que notaba muchos futbolistas de 30 años sin llegar a la selección. Por ejemplo, el caso de Lobatón y en ese paquete también incluyó a Chiroque (debutó con la bicolor en el 2004 ante Chile y registró 18 partidos en total)”.

Ahora, si había alguien que tenía una vista un poquito más privilegiada de sus gambetas fue Adan Balbín, el ‘eje’ de aquella versión bicolor, el volante que se metía entre los centrales para que el equipo tome un segundo aire. Así define el hoy mediocampista de Sport Boys a aquel equipo: “Nadie esperaba la campaña que hicimos. Fuimos un grupo sin muchas figuras. Solo estaban Paolo y Juan Vargas, porque se lesionó Jefferson, Claudio y ‘Cachito’. No se pensó que se iba a llegar hasta las semifinales”.

Es probable que el grupo se haya hecho fuerte por eso: frente a la austeridad se unieron. Para Paolo Guerrero, William Chiroque no era William Chiroque ni Wilson ni ‘Periquito'. Era su ‘jinete': “Paolo me decía, cuando dejes el fútbol vas a ser el jinete de mis caballos. Yo le respondía que no tenía problemas (risas)”. William era eso: el muchacho que jugó aquella tarde en La Plata con la clavícula salida (el accidente ocurrió en un partido del 2005 frente a Alianza Lima) y como si estuviera en El Portón, ese terreno lleno de piedras y arena: “Jugaba como en mi barrio. Disfrutaba, no tenía miedo perderla y decía lo saco porque lo saco (a los defensas)”. Y los sacaba.

-Regresó a casa-

Casi 15 meses después de aquel tercer puesto, William vistió por última vez la camiseta de la selección: fue en el empate (1-1) frente a Bolivia, en La Paz. Y a nivel de clubes, regresó a Sporting Cristal y luego saltó a César Vallejo, Defensor La Bocana, Los Caimanes y a Atlético Grau, donde se retiró hace dos años: “Físicamente me sentía bien pero las lesiones me sacaron. Tenía muchos desgarros”.

Y el año pasado, junto a ‘Malingas’ Jiménez, se fue a trabajar a la Municipalidad de Tambo Grande: “Estaba en el área de deportes y llegué a realizar un campeonato hasta con 147 equipos. Y ya con todo esto que pasó (la pandemia), regresé a la Pilca con mi familia, donde estamos trabajando la tierra”. Hoy todo sigue igual en La Pilca: el museo intacto en la casa de don Zuriel y doña Sabina, aunque ahora con la fortuna de tener a Wilson cerca y abrazarlo como no pudieron hace nueve años.

