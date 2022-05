El nivel del fútbol peruano se encuentra en su momento más crítico en cuanto a clubes y en su mejor momento si miramos a la Selección. Dos caras de una misma moneda, una tan diferente de la otra y tan alejada de la realidad con la que chocamos cada vez que los clubes peruanos participan en torneos internacionales.

César Vallejo, Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima se despidieron de una nueva edición de la Copa Libertadores mostrando tal vez, su peor versión, tanto a nivel de juego como en competitividad. Cero triunfos peruanos, ampliando una racha de 17 partidos consecutivos sin ganar en la Copa y nueve años sin clasificar a octavos de final, datos alcanzados por la cuenta de Twitter Son Datos No Opiniones.

Clubes PERUANOS en Copa Libertadores.



✖️ 17 cotejos consecutivos sin ganar.

✖️ 14 derrotas de esos 17 cotejos.

✖️ Solo 6 goles anotados en esos 15 cotejos.

✖️ 31 goles recibidos en esos 15 cotejos.

✖️ 24 cotejos de visita sin ganar.

✖️ 9 años sin clasificar a octavos de final. pic.twitter.com/cs2HopKp8D — Son Datos No Opiniones (Jesús Chirinos) (@sondatos_noop) May 25, 2022

La última gran campaña de un cuadro nacional se remonta hacia el 2013 cuando Real Garcilaso se metió hasta los cuartos de final cayendo finalmente frente al Independiente de Santa Fe. Desde entonces la situación ha ido en caída libre. “Es preocupante lo de los equipos peruanos en Copa Libertadores. No se refuerzan de la manera en la que lo tendrían que hacer para afrontar torneos internacionales. Les alcanza para el torneo local pero cuando van afuera se dan cuenta que es muy dificil competir”, comenta Daniella Fernández, periodista de Movistar Deportes.

Más allá de los goles y los puntos, el problema va mucho más allá de la cancha y del balón. “Hay un tema de organización de parte de la Federación, no exigen ni dan incentivos suficientes a los clubes para que puedan formar menores adecuadamente”, nos dice Pedro Ortiz. Hoy en día los clubes no ven la formación de menores como base fundamental de sus equipos, lo que lleva al desorden, a la desorganización, a jugadores nacionales con poca trayectora y eso les puede funcionar en la Liga 1, pero una vez que chocan con un club de fuera se dan con esa dura realidad.

Pero no siempre fue así, a nivel de clubes sabíamos competir en campeonatos internacionales. Tan sólo hay que retroceder en el tiempo y recordar a ese gran Cienciano que se ganó el corazón de todo el continente venciendo a los más grandes en la Copa Sudamericana del 2003. “El fútbol peruano alguna vez puso de rodillas a Boca y River y hoy eso parece utópico, pero en el fútbol puede ocurrir”, nos dice Emiliano Nunia, periodista argentino de Santa Fe.

Además, añade que años atrás no era sencillo jugar con equipos peruanos, pero que poco a poco eso ha ido cambiando. “Uno ve que con el tiempo el nivel del fútbol peruano en Copa Libertadores se ha debilitado”, afirma. Para Nunia, es inexplicable e incluso un caso de estudio, comparar todo lo que ha conseguido la Selección peruana guiada por Ricardo Gareca y ver que eso no se pueda plasmar en el fútbol local. “Llama la atención que no se pueda trasladar esa identidad futbolítica de la Selección a los clubes, pensar que Perú compite a nivel selección pero que no lo hace a nivel de clubes”.

Armar un equipo implica de muchas variables, las dirigencias deben tener en cuenta que no pueden conformarse con lo que ya tienen, sino que vale la pena invertir en jugadores que suban el nivel del plantel, que les permita competir más allá del torneo local con los presupuestos que manejan. “A los clubes les falta tener una buena gestión interna, un buen gestor deportivo que los ayude a distribuir el dinero que puede ingresar y así hacer buenas contrataciones”, dice Fernández.

Hoy lo visto en la Copa Libertadores, es un reflejo del mal estado en el que se encuentra el desarrollo del fútbol en nuestro país. Clubes como Alianza y Sporting Cristal que constantemente participan en estos torneos, cada año aseguran un ingreso extra con el cual deberían, pero no lo hacen, invertir en formar equipos de alto nivel. “Los equipos que participan en torneos internacionales deberían ser las locomotoras que empujen el tren de los equipos peruanos a nivel continental para hacerlos crecer y tener una mayor visualizacion a nivel internacional, pero no lo hacen”, cuenta Daniel Kanashiro, periodista de DirecTV.

Esperemos que este sin sabor que dejan los equipos peruanos en la Copa Libertadores, sirva como un llamado de atención a las dirigencias y a la Federación para tomar riendas en el asunto y buscar cambiar esta situación. Sino corremos el riesgo de seguir en este circulo vicioso que pareciera que cada año se hace mucho más grande e insostenible.