Universitario de Deportes hizo historia a nivel internacional al vencer por la mínima diferencia a Gimnasia y Esgrima de La Plata en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023. Los merengues se llevaron los tres puntos gracias a un gol de penal de Alexander Succar y volvieron a festejar en Argentina luego de más de 50 años.

Sin embargo, el cuadro de Ate no solo consiguió la victoria, sino también una importante suma de dinero.

¿Cuánto dinero ganó Universitario tras vencer a Gimnasia?

La ‘U’ percibió 100 mil dólares por parte de la Conmebol por el concepto de “mérito deportivo por partido ganado”.

Declaraciones de Jorge Fossati

“Me gustó lo que hizo la ‘U’ en el primer tiempo. Hubo pocas cosas para corregir, en algún momento estábamos demasiado verticales, recuperábamos, había espacio y queríamos ir y eso no era lo que era mejor.

Nosotros venimos de jugar el viernes pasado en Cusco a 3300 metros, prácticamente los mismos once a excepción de Andy Polo que no jugó porque vino lesionado de la selección. Teníamos que alternar momentos de tenencia con momentos aceleración y eso es lo que más corregimos en el primer tiempo.

En el segundo tiempo intentamos hacerlo, Gimnasia tiene un equipo joven muy dinámico que te presiona bastante y por supuesto que hizo un muy buen trabajo. Nosotros estábamos más limitándonos a controlarlos, que a buscar también la propuesta y por eso comencé con los cambios, y me parece que ahí el equipo creció nuevamente. Se refrescó y creo que al final ganamos con merecimiento y eso es lo que me importa. Le doy un valor bárbaro al partido, sé que Gimnasia no viene con los mejores resultados en el campeonato pero hace un par de fechas demostró su carácter en el clásico.

El plantel de Universitario es un plantel bien estructurado y lo elogio porque yo no fui el que hizo el plantel, lo hizo Carlos Compagnucci y hay una mezcla de juventud con experiencia y creo entonces que la experiencia tiene su real importancia”.

Próximo partido de Universitario en la Copa Sudamericana

Los cremas volverán a tener acción en el torneo internacional el jueves 20 de abril cuando enfrente a Goiás de Brasil en el estadio Monumental de Ate, desde las 9:00 de la noche de Perú.