Salvo milagro, los blanquiazules han dejado escapar la posibilidad de ganar el Clausura y llevarse el tricampeonato sin necesidad de una definición. Tienen 34 puntos, están a dos de los líderes Universitario y Melgar, y solo queda una fecha en la que tendrán que jugar de visita en el Cusco ante Deportivo Garcilaso. El panorama es tan desalentador, que el propio técnico Mauricio Larriera se animó a poner el parche en su última conferencia de prensa: “El Clausura nunca ha dependido de nosotros”, afirmó.

Los resultados no se dan y los apuntados -por obvias razones- son los fichajes. Porque Alianza, para este 2023, luego de salir bicampeón, armó un megaequipo. Repatrió figuras nacionales como Carlos Zambrano, Christian Cueva y el nacionalizado Gabriel Costa. Se llevó a dos de las figuras de Cantolao en 2022: Bryan Reyna (le ganó la pulseada a la U que también lo quería) y Jesús Castillo. Fichó a dos figuras de la liga colombiana como Pablo Sabbag y Andrés Andrade, siendo este último convocado por su selección en 2022 para disputar las Eliminatorias.

Los ingresos millonarios conseguidos gracias a los genios del marketing del club, apoyados en los éxitos deportivos, permitieron al club “romper el chanchito”. El objetivo era claro: ganar el tricampeonato pero, por sobre todas las cosas, hacer un mejor papel en la Copa Libertadores. ¿Se consiguió? A medias. El plantel ganó el Apertura con total supremacía. Y en la Copa, en un grupo muy complicado con los brasileños Mineiro y Paranaense y el paraguayo Libertad, consiguió romper la maldición de 30 partidos sin ganar, pero no pasó de la fase de grupos ni obtuvo un cupo a la Sudamericana.

Los festejos taparon lo que había detrás. El departamento médico tuvo exceso de pacientes al punto de que se cambió de cabezas pensando que ahí estaba el error. Sin embargo, las lesiones siguen siendo pan de cada día en Matute.

El empate ante ADT reavivó fantasmas en La Victoria. El equipo genera más dudas que certezas. Y el hincha no escatima en señalar culpables. ¿Quiénes? Los fichajes, obviamente. Pero, ¿cómo les ha ido a las diez contrataciones del club en este 2023? Algunos se salvan, no todos. Pero hay un dato que responde la actualidad de los íntimos: en el último partido, Larriera alineó en el once inicial a nueve jugadores de la base del 2022 (Campos, Peruzzi, Miguez, Vilchez, Lagos, Ballón, Concha, Aldair Rodríguez y Hernán Barcos) , y los otros dos (Castillo y Reyna) son fichajes del torneo local. Costa y Cueva, las megaestrellas, fueron suplentes y cuando ingresaron no estuvieron a la altura de lo que se les pide.

¿Cómo les ha ido a los fichajes de Alianza en 2023? ¿Fracaso?

Alianza Lima ha disputado 40 partidos en los que va del año, entre Liga 1 y Copa Libertadores. De todos esos encuentros, seis de sus diez fichajes no han disputado ni siquiera la mitad como titulares: Cueva (16), Sabbag (16), Edinson Chávez (8), Andrés Andrade (12), Gabriel Costa (18) y Franco Zanelatto (16). Aunque el caso de Franco es distinto al resto. El extremo de 21 años empezó como suplente y luego se fue ganando un puesto con buen rendimiento. Es de los mejores actualmente y no jugó el último partido por padecer de una leve lesión muscular tras debutar con la selección peruana en las Eliminatorias.

De ahí está Cueva como ejemplo de pobre rendimiento. El volante ha dado apenas una asistencia y no ha podido anotar en lo que va del año. Su llegada ilusionó al hincha por su jerarquía, pero el paso de los partidos lo terminó decepcionando.

Después están los lesionados. Zambrano ha sido fundamental en la zaga íntima, pero sus problemas musculares le han hecho perder siete partidos en el año, un promedio bajo. El Kaiser incluso jugó algunos encuentros de la Libertadores y el Apertura con dolores en la rodilla. El otro central, Santiago García, se ha perdido 14 encuentros por sus constantes lesiones. Pablo Sabbag va 12 partidos en los que no aparece por problemas en su tobillo, lo cual ha hecho que Hernán Barcos nuevamente se ponga la capa de héroe y ayude al equipo con liderazgo y goles. Los tres antes mencionados se encuentran fuera por lesión.

PJ (Minutos) Goles Partidos perdidos por lesión Carlos Zambrano 23 (1789′) 2 7 Santiago García 25 (2107′) 1 14 Edinson Chávez 14 (782′) - 4 Jesús Castillo 37 (2423′) 2 - Christian Cueva 27 (1371′) - 1 Andrés Andrade 16 (939′) 2 22 Gabriel Costa 28 (1583′) 4 5 Bryan Reyna 29 (1906′) 4 8 Franco Zanelatto 27 (1540′) 4 10 Pablo Sabbag 24 (1381′) 10 12

Andrés Andrade -así como Cristian Benavente- posiblemente no vuelva a jugar un solo minuto en lo que resta del año. Una dura lesión en sus ligamentos cruzados de la rodilla lo han dejado fuera por varios meses. Se fue a operar a Colombia y continúa su rehabilitación en Matute.

El caso de Bryan Reyna es particular. Extremo desequilibrante que empezó el año siendo uno de los mejores. Sin embargo, desde que se cayó su pase a Gremio de Porto Alegre porque Alianza decidió no venderlo, el exCantolao se ha vuelto un jugador predecible, sin influencia en ataque.

Edinson Chávez llegó a Alianza con el cartel de “suplente de Peruzzi”. Pero cuando el argentino estuvo varias semanas fuera por lesión, Chávez nunca supo llenar ese vacío. Incluso en algunos partidos los técnicos -primero Salas y luego Larriera- optaron por el central Yordi Vilchez o los extremos Zanelatto o Rodríguez para suplir la ausencia de Gino.

De todos los fichajes, Jesús Castillo y Franco Zanelatto son los que se han ganado con creces ser titulares. El primero es de gran ayuda para Josepmir Ballón y desde que entró al once titular nunca más salió. Franco, por su parte, aporta velocidad, diagonal y tiene gol. Su rendimiento va en ascenso constante y por eso ha sido convocado a la selección peruana.