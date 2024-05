Alianza Lima vs. Colo Colo , en vivo y en directo juegan por el Grupo A de la Copa Libertadores 2024 , este miércoles 15 de mayo desde las 7:00 pm en el estadio de Matute (Alejandro Villanueva). En la previa, los blanquiazules tuvieron la posibilidad de ganar tres puntos que hubieran sido importantes para afrontar la recta final de la Libertadores con más tranquilidad, sin embargo, Cerro Porteño mostró un gran rendimiento en el aspecto defensivo. La transmisión para Perú el partido estará a cargo de ESPN Premium (Chile) vía DIRECTV en vivo , Star Plus en directo (streaming) y Chilevisión online (CHV, canal 134 o Pluto TV para tu celular, tablet, Smart TV o consola) para todo el territorio chileno. Además no te pierdas el minuto a minuto de El Comercio desde las 5:00 pm vía Deporte Total.

VIDEO RECOMENDADO Delantero argentino está dispuesto a cumplir desafío de volver a Primera División.