ESPN EN VIVO, mira el partido entre Sporting Cristal vs. Always Ready en directo medirán fuerzas hoy, martes 27 de febrero del 2024 por el partido de vuelta de la Segunda Fase de la Copa Libertadores en el Estadio Nacional de Lima. En Sudamérica, la transmisión del juego será por ESPN y DirecTV Sports. Si en caso no tienes cable operador, podrás descargarte la app de DGO o Star Plus y disfrutar del encuentro con previa suscripción. Es importante resaltar que la hora oficial de inicio del partido es a las 19:30 (hora peruana) y 20:30 (hora boliviana). De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en la web de El Comercio.

