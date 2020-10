Hacer periodismo de periodistas es una mala práctica de la que no se escapa el periodismo deportivo en el Perú. Sin embargo, cuando los que están detrás de la noticia aportan un granito de arena en la igualdad, es válido reconocerlo. Rosa María Muñoz Tipiani, 23 años. Hay que recordar este nombre porque será la primera narradora mujer que estará a cargo de un partido de fútbol profesional en el Perú. Hoy, junto a las comentaristas Talía Azcárate y Camila Zapata, será la encargada de transmitir el partido entre Atlético Grau y Binacional por la fecha 17 de la Fase 1 de la Liga 1 2020.

Camino a los estudios de DirecTV, la cadena internacional que transmitirá este encuentro, Rosa habló con El Comercio a la par de dejar todo listo para su gran debut en la televisión. Reveló cómo se inició en esta carrera dominada por varones sin tener algún temor o limitación para competir contra ellos. Esta es su historia:

Tu debut como narradora de Liga 1 es histórico. ¿Cómo estás manejando los nervios y la ansiedad?

Todo lo que dices es verdad (risas) hay muchos nervios, hay ansiedad, es algo histórico porque habrá una mujer narrando un partido de fútbol profesional y lo tomo con mucha responsabilidad. Hace un mes entré a ensayos virtuales, luego presenciales y sinceramente me siento lista, de hecho estas experiencias generan un gran impacto. Los nervios siempre van a estar, es casi imposibles poder controlarlos, espero que esta primera experiencia me siga abriendo las puertas para así poder estar segura en cada partido.

Estarás con Talia Azcárate y Camila Zapata. ¿Cómo te han recibido y cómo reaccionaron al saber que tú serás la narradora?

Son grandes personas y profesionales, la verdad han sido bastante amables conmigo desde el primer día que las vi en el estudio. Por ahí les pedí algunos tips, sobre todo a Talía, porque ellas tienen más experiencia en televisión. Ella prácticamente me ha guiado, yo lo tomo bien y para qué, estoy cómoda con ellas y en el ambiente que se está formando.

¿Cómo llegó esta oportunidad en medio de la pandemia?

Fue muy difícil porque yo perdí mi último trabajo en el primer mes de la pandemia. En comunicaciones, sobre todo, en el periodismo deportivo, el panorama es mucho más difícil. Pasé muchos meses de incertidumbre, por ahí estuve en algunos cursos porque quería seguir aprendiendo, pero era elemental para mí conseguir un trabajo. Tuve meses complicados en donde lidié con temas de salud y representaron una época difícil en mi vida. El llamado de DirecTV fue una bendición. “Dios tarda, pero no olvida”, es una frase que siempre tengo presente. Efectivamente, pasé días muy tristes, pero que una cadena importante te quiera con ellos fue increíble porque es algo por lo que lucho y al fin se me da la oportunidad, ahora todo depende de mí.

¿Cómo te iniciaste en este mundo de la narración sabiendo que no hay muchas mujeres en este ámbito?

Yo me inicio casi de casualidad porque en el instituto donde estudiaba tenía un curso de narración y locución deportiva en donde tenía que formar grupos con mis demás compañeros. Estaba confiada de que por lo menos un chico se anime a narrar, pero no. Todos nos miramos y nadie quería hacerlo y el profesor, don Miguel Portanova, quien siempre lo tengo presente en esta historia, vio que nadie se animaba y yo sentí una mirada cómplice y me animé. Él también me dio su venia para que yo sea relatora. Recuerdo mucho esa primera vez porque si bien fue un desastre, literalmente, el profesor nunca me hizo sentir mal, al contrario, me daba consejos, algunos tips. Algo de bueno vio en mí y en la siguiente clase volvió a hacer lo mismo, y así fue en todo el curso.

Con esta historia, ¿qué le dirías hoy a Miguel Portanova?

Yo estoy agradecida con la vida, agradecida con Dios por haberme cruzado con un maestro de maestros y sobre todo con alguien con una calidad humana tan grande. Estoy esperando debutar para llamarlo o tal vez ir a su casa, con todos los protocolos de seguridad claro, contarle y llevarle un presente porque estoy cumpliendo mi sueño. Es por él que estoy haciendo esto, porque si él me hubiera dicho cosas negativas, yo no hubiera seguido. Hoy estoy muy agradecida con él y quiero también que esté orgulloso de mí.

¿A quiénes más considerarías como tus referentes?

Tuve la oportunidad de trabajar con varios periodistas de alta experiencia en Radio Nacional como Martín Fernández, Miguel Portanova, Ítalo Villarreal, Edmundo Samanéz, Roberto Zegarra, Dante Mateo, Efraín Trelles. Ellos son prácticamente los formadores o los que pusieron su granito de arena en mi carrera de narración. Son las personas a las que agradezco siempre el haberme cruzado en su camino y que me hayan dado la oportunidad pese a ser tan joven e inexperta. Así que, básicamente, ellos son mis referentes. Y si se trata del extranjero, a mí me encanta el ‘Bambino’ Pons. Tal vez por la edad no lo disfruté en su mejor época, pero para eso existe el internet, y a veces le doy vuelta a sus narraciones que a mí me parecen espectaculares.

El tema de tu estilo, ¿eres de las que se guía de las voces extranjeras o poco a poco quieres ir marcando tus frases y ritmo?

Yo creo que es importante guiarse de las voces extranjeras porque son profesionales con muchísimos años de experiencia, conocen al derecho y al revés lo que es improvisar al momento de narrar. Entonces, yo no lo veo mal, lo que sí puede ser criticable es adoptar frases de ellos e incluirlas en tu narración, ahí si creo que cada uno debe de marcar su estilo. Ojo que no es fácil conseguirlo, creo que eso se va dando con los partidos, con la experiencia. Aún estoy en construcción de eso. Si bien ya tengo la voz, el ritmo y por ahí juego con algunas palabras, lo demás, lo estoy formando. Sé que con DirecTV voy a poder descubrirme como narradora, tener frases y sé que con los partidos, lo voy a conseguir.

¿Hoy en día qué es lo que más destacas en tu carrera como narradora?

Lo que más destaco -aparte de mi debut en DirecTV- es la oportunidad que tuve con Latina en el Mundial de Rusia 2018. Gané el concurso de ‘Mundialistas’ y narré los partidos de Perú en la fase de grupos vía streaming de Facebook. Eso fue un punto de quiebre porque se me dieron oportunidades con algunos clubes, eventos y empecé a ganar cierto reconocimiento. Agradezco mucho a la producción de Latina porque se la jugaron con tres mujeres comentando y narrando (las otras dos periodistas fueron Estafanía Chau y Juan Acevedo) y claro, faltaba este paso de estar en televisión y es el momento más importante de mi vida.

¿Algún error del que hayas aprendido?

No sé si es un error, pero en algunas oportunidades que narré, no estaba muy segura de la pronunciación de los nombres de los jugadores y me pasó que pronuncié mal un par de apellidos en un partido internacional. Afortunadamente una persona me lo hizo saber y desde ahí me pongo a ver cuáles son los nombres y cómo se pronuncian. Las personas que te ven o escuchan, no merecen ver que tú te equivoques. Cuando uno narra, no es que te sientas y empiezas a contar que son once contra once, no. Hay que saber el trasfondo del partido, la historia con la que llegan los equipos, los jugadores, es un gran estudio.

¿Hincha de algún equipo?

Yo soy hincha de Universitario de Deportes por mi papá, él fue el que me contó toda la historia del club y las fechas importantes. La primera vez que me llevó al estadio fue a un clásico en el 2013 y desde ese momento mi vida dio un giro total, me enamoré por completo del fútbol. A mí me ha marcado mucho mucho esta cercanía con la 'U'. Hay veces que me preguntan si voy a gritar los goles de Alianza Lima y es obvio que sí. Los de Alianza, los de Cristal, los de Boys, todos, es parte de mi carrera. Quiero transmitir al hincha las emociones que puede sentir en un gol, en ese momento. Así que, por favor, que nadie se altere (risas).

¿Qué le dirías a los futuros periodistas que hoy buscan nuevas oportunidades?

Yo les diría que se enamoren de lo que hacen. En el periodismo se sufre mucho. Muchas veces vas a sentir que estás siendo explotado, que tienes que pagar derecho de piso, te vas a querer rendir, pero si te llegas a enamorar y haces las cosas con pasión, luchando siempre, la gente va a notar que todo lo haces es con amor y cada vez te van a dar mayores responsabilidades. Yo les diría -aunque suene muy sentimental- que se enamoren del periodismo y que tengan paciencia. Yo aprendí eso, porque al inicio era muy impaciente por las oportunidades. Las cosas no se me daban y aprendí que hay que llorar para luego reír. Así como ahora, y tal vez vuelva a suceder, pero es parte de la vida, con estos aciertos y errores uno aprende y se va convirtiendo en mejor persona y profesional.

