Es por ello, que realizamos algunas preguntas que el ciudadano de pie se pregunta, a propósito de la llegada de Paolo Guerrero a César Vallejo.

1. ¿Cuántos goles crees que hará Paolo en la Liga 1 Te Apuesto?

2. ¿Se vuelve más candidato Vallejo con él?

3. ¿Los partidos de Vallejo en el año se jugarán a estadio lleno gracias a Paolo Guerrero?

Ricardo Montoya - Liga 1 Max

1. Depende de cuánto juegue. Normalmente, no debería convertir menos de 10.

2. Sin duda. Paolo no es el de antes, pero sigue conservando atributos que otros jugadores no tienen.

3. Eso va a depender del rendimiento inicial de Paolo y cómo eso repercuta en la producción del equipo.

Ángel Hugo Pilares, editor elcomercio.pe

1. Para el nivel del fútbol peruano, se supone que Paolo debería aspirar a ser goleador del torneo. Sin embargo, delanteros como Cauteruccio en Cristal podrían hacerle la competencia. No puedo dar un número, pero su prestigio lo obliga a hacer más.

2. Creo que Vallejo no era candidato este año. Un buen año de Paolo debería hacer que Vallejo mejore lo suficiente como para pelear arriba.

3. Primero llenará estadios por la novedad. Cuando esta se acabe, tendrá que llenarlos con goles y victorias. En todo caso, ambas dependen de Paolo.

Daniel Kanashiro - Liga 1 Max

1. Es difícil decirlo, porque siendo estrictos no sabemos si podrá jugar todos los partidos, por preparación y estrategia. Si debuta en la fecha 7, le quedarán un poco más de la mitad del torneo. Al Clausura no me proyecto porque siempre una continuidad de Paolo es una moneda al aire por distintos factores.

2. La sola contratación de Guerrero lo obliga a Vallejo a ser campeón y lo retribuya desde el aspecto inversión. La contratación más importante y costosa de la historia del fútbol peruano, lo mínimo que te exige es el título.

3. Ya Vallejo y los Acuña hicieron su parte, ahora le toca al pueblo trujillano retribuir ese esfuerzo mínimamente llenando el Mansiche fecha a fecha. No tengo dudas de que eso va a ocurrir.

Eddie Fleischman - Willax TV

1. Es difícil presagiar el número de goles que Paolo Guerrero pueda anotar o cualquier delantero pueda anotar, porque uno no sabe, si se pueden dar circunstancias, lesiones, motivos por los cuales se ausenten de muchos partidos. Pero, yo calculo, que Paolo Guerrero debería hacer un gol cada dos o tres partidos como promedio. De acuerdo con su capacidad, en el nivel de la Liga 1, Paolo está en condiciones de hacer diferencia. También depende de qué posición lo ponga Mosquera, porque de punta a Mena y quizás lo pone más atrás y no necesariamente hace tantos goles sino asistencias.

2. Yo no creo que César Vallejo se haga más candidato con Paolo Guerrero, por supuesto, debería mejorar su desempeño en suma de puntos y Paolo debería aportarle más fútbol ofensivo y posibilidades de gol, pero es todo un equipo, el que determina la candidatura al título y por ahora César Vallejo no parece candidato al título.

3. Yo creo que en un principio Vallejo va a llenar el estadio, de todas maneras en sus primeros partidos como local y después dependerá del rendimiento de Paolo y la productividad del equipo de como le esté yendo, si en algún momento, Paolo no muestra toda la capacidad que puede ofrecer o si el equipo pierde partidos y se va alejando de los primeros puestos, de pronto ya el estadio no se llena. No solo depende de Paolo, en un principio de hecho que va a ver estadios llenos.

