Hernán Barcos , actual delantero de Alianza Lima , confirmó que recibió una llamada de Emelec de Ecuador para contar con él desde enero del próximo año. Desde el asentamiento humano 15 de enero, donde el ‘Pirata’ acudió como vocero de la ONG Ama Perú, explicó la situación.

“Es verdad, es un deseo, Emelec me contactó y si el presidente (Carlos Luis Torres) gana las elecciones, está la posibilidad de ir en enero. No puedo cerrar ninguna posibilidad. Hoy por hoy yo me debo a Alianza y estoy pensando solo en Alianza”, comenzó diciendo el delantero.

Por otro lado, habló de la posibilidad de que Jhilmar Lora pueda llegar a Alianza Lima de cara al Torneo Clausura. “Todo jugador que pueda llegar a Alianza será bienvenido y le daremos toda la fuerza para que se adapte al equipo. Me ha tocado enfrentarlo (a Lora) y sí es un jugador con un gran potencial y creo que se puede potenciar mucho más”, respondió para Willax.

Hernán Barcos formó parte de la entrega de implementos al asentamiento humano como botellas isotónicas. Además, pidió mayor apoyo desde las redes sociales.

PRESENTE DE ALIANZA LIMA

A falta de una fecha para el final del Torneo Apertura, el cuadro blanquiazul se ubica en la cuarta casilla con 32 puntos producto de 10 victorias, 2 empates y 5 derrotas.