Horacio Baldessari es una voz autorizada en Sporting Cristal. La popular ‘Pepa’ está en el corazón de todos los hinchas celestes y en este momento de violencia que se vive en nuestro fútbol pide, tanto a los rimenses como a los seguidores de Universitario de Deportes, a buscar la paz.

Baldessari también se ha dado un espacio para analizar a la nueva versión del cuadro del Rímac, de los jóvenes valores que luchan por ganarse un espacio en el primer equipo y también de lo que le espera a los bajopontinos en la Copa Libertadores.

-¿Que se puede decir de estos pseudohinchas que han atacado las instalaciones de Sporting Cristal y Universitario?

Es un tema que no le agrada a nadie, fiera. Me imagino que esos personajes de la ‘U’ se han sentido bien, algo que indica que no están bien, al dañar el estadio Alberto Gallardo, el nombre del ídolo más grande de Sporting Cristal. Por eso tomaron una especie de revancha, pero lo único que han generado es que el fútbol se ha vuelto a ensuciar. La acción de ambos lados es pésima, muy mala. No es justificable porque los que amamos el fútbol llevamos años dando pelea para que las familias vuelvan a acudir a los estadios, para que se viva otra vez una fiesta, claro está que ahora por pandemia es entendible jugar a puertas cerradas.

-¿Seguimos alejando a las familias del fútbol?

Yo recuerdo que en los noventas a familias enteras en las gradas. Al papá, la mamá, los hijos y hasta los abuelitos. Ojalá que estas personas, inescrupulosas, no vuelvan a reaccionar y hay que estar preparados.

-¿En las redes sociales se han visto mensajes de odio, de rencor de parte de ambos bandos?

No estoy metido en cosas, fierita, pero algo así me comentaron. Tras todos estos incidentes yo le pido a mi gente, a los hinchas de Sporting Cristal, que se imponga la paz, a estar calmados. A los de la ‘U’ también, no tengo nada que ver con ellos, pero al ser una persona del fútbol les pido tranquilidad. Hay que evitar más reacciones porque los perjudicados son los clubes que amamos, los jugadores y nosotros los hinchas. Hay que disfrutar de nuestro juego, de la pelota, en el campo fieras.

-Parece que no aprendiéramos, porque viviste el ataque al bus de Sporting Cristal en 1991…

Recuerdo cuando nos prendieron fuego al bus, fiera. Cuando jugamos en el (estadio) Lolo Fernández. Hubo mucho humo blanco, llamas. Pero fíjate que cuanta decencia de Ricardito Bentín (hijo del fundador del club, Ricardo Bentín Mujica), que acompañado de Federico Cúneo y (Francisco) ‘Pancho’ Lombardi, puso paños fríos. Nosotros sabíamos quién había sido, quién había mandado a hacer todo eso.

-¿Y qué pasó entonces?

Tratamos de dejarlo siempre ahí, bajo tierra para no empezar a sembrar más violencia con todo lo que pasó ese día. Esa es una anécdota que no me voy a olvidar nunca, porque estábamos ahogándonos.

-Tanto Cristal como la ‘U’ han rechazado estos actos y se han unido en busca de la paz…

Es bueno que manden ese tipo de mensajes. Es vital que los clubes denuncien estos actos bochornosos. Mira, yo entiendo al barrista. El hincha del tablón se maneja más por adrenalina que por razonamiento, pero hay que hacer una llamado. Hay que cambiar eso, trabajar en conjunto. Buscar mecanismos que eviten este tipo de conductas que no están vinculadas al fútbol, sino al vandalismo.

-¿Cómo viste al equipo en su debut en la Liga 1?

Bien. De la mano de nuestro negro querido, de Roberto (Mosquera), las cosas van saliendo realmente como los hinchas de Sporting Cristal queremos. Sin embargo, la prueba de fuego es la Copa Libertadores. Me encantaría, yo estoy seguro de que Roberto ya está planificando su debut en la Copa, por ahí que el campeonato local se juega más suelto, más liviano. Tenemos la ventaja de haber armado un señor equipo y ahora solo queda hacer entender al plantel que la Libertadores es una cosa totalmente diferente.

-Ya toca cambiar la pésima estadística...

Los equipos peruanos llevamos años y años sin estar en el grupo de los de arriba. Salimos a jugar al patio del vecino y disculpando la palabra, nos c...os. Hay que mejorar y este año está la posibilidad de cambiar esos resultados.

-¿Qué opinión tienes acerca de la apuesta del club por los canteranos?

Me parece perfecto porque los clubes grandes, normalmente, están acostumbrados a comprar o a contratar jugadores recorridos en el fútbol. Son pocos los clubes que apuestan por la división de menores, pero en Sporting Cristal pasa todo lo contrario. Confían en los chicos formados en La Florida y eso es excelente. Van a ver que varios de los promovidos esta temporada van a dar que hablar en un futuro no lejano.

