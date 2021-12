Jahir Butrón logró el ansiado ascenso con Carlos Stein a la Liga 1 2022 y volverá a dirigir en la máxima categoría del fútbol peruano. Sin embargo, en ese proceso tuvo que tomar una difícil decisión: dejar fuera del equipo a Jean Deza, quien había cometido un nuevo acto de indisciplina.

“Tengo experiencia con jugadores con problemas de indisciplina y le puse las cosas claras. Le dije que había jugado 18 años profesionalmente y que entendía que uno quiere hacer sus cosas, pero le hice ver que hay momento para todo”, comenzó diciendo el estratega nacional.

“Le insistí en que prefería que me diga las cosas y no me las oculte. Lo que me molesta es la mentira y él se equivocó y me mintió. Por eso le dije ¿Cómo te defiendo ahora?”, añadió. “Jean ya arrastraba problemas de indisciplina anteriores y tocó tomar una decisión dura. Creo que no me equivoqué, era lo mejor para el equipo”, sentenció Jahir Butrón.

Por otro lado, el DT de Carlos Stein aseguró que Jean Deza se equivocó al dejar el fútbol profesional. “Ese es otro error, si se dedica a jugar es un crack. Con el balón en los pies es increíble, hace lo que quiere”, precisó para el Trome.

Carlos Stein en la Liga 1 2022

El equipo ‘Carlista’ regresó a la Liga 1 luego de una temporada y comenzará su aventura el próximo año jugando contra Sport Huancayo por el Torneo Apertura.

