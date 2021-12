Conforme a los criterios de Saber más

Una foto publicada hace unas semanas junto a Paolo Guerrero y Alberto Rodríguez hizo recordar que César ‘Chalaca’ Gonzales fue uno de los primeros técnicos que tuvo a esa promoción 1984 en juveniles. Esa selección que también incluía a Jefferson Farfán, entre otros, no clasificó al Mundial juvenil a inicios del siglo XXI, pero tuvo su desquite en Rusia 2018. ‘Chalaca’ en esta entrevista no solo recuerda esa etapa, sino que aconseja qué es lo que debería hacerse con las recientes apariciones, como el polémico Yuriel Celi. También pide que siga la Bolsa de Minutos en la Liga 1.

–¿Este año cuál ha sido su labor en la Federación Peruana de Fútbol?

En enero de este año me invitaron desde la Federación a integrar la Comisión de Fútbol de Menores de la FPF. En esa Comisión está Jaime Duarte, Tito Chumpitaz y yo. Nosotros vemos la parte técnica de los torneos de menores. Nuestro papel sobre todo es consultivo al momento que se organizó el campeonato juvenil Sub 18.

–¿Desde el cargo que ocupa tiene alguna crítica a la anulación de la Bolsa de Minutos para el próximo torneo?

Como comprenderás, yo he defendido toda mi vida la promoción de juveniles. Creo que hay muchos jugadores de 18 años que están listos para jugar en Primera aquí o en cualquier parte del mundo. Me parece una aberración que se anule la bolsa de minutos, es dispararnos a los pies. Todos los integrantes de la Comisión de Fútbol de Menores tenemos esta opinión. Parece que está decisión viene de más arriba. Con estadísticas nosotros ya dimos nuestra posición. El 80% de seleccionados actuales han debutado con Bolsa de Minutos.

–¿Y en cuanto al cupo de extranjeros cuál sería su posición?

Allí sí me expreso a título personal, me parece inadmisible que se mantenga el cupo de 5 extranjeros y que no les den la opción a un juvenil. En solo una fecha de fútbol local van a jugar entre 80 y 100 extranjeros, y jugaría uno o dos juveniles a lo mucho. Y ahora están viniendo extranjeros mayores, de 36 años para arriba, que vienen a quitarle el puesto a un joven peruano de 18 o 19 años. Nunca voy a estar de acuerdo. Además, los técnicos que dirigen en Primera, la mayoría son extranjeros. Yo en este tipo de situaciones digo: ¿qué está haciendo la Agremiación de Futbolistas para evitar estas cosas? La Agremiación debe hacerle pleito a la Federación, desde que entró Roberto Silva ya no hay protestas por los clubes que no pagan, no dicen nada. Yo no sé qué hace Silva Pro o Revilla en la Agremiación, extraño mucho la presencia de Manassero, que los tenía a raya a todos. Y ojo que ahora en la Asamblea, la Agremiación tendrá voz y voto.

–¿Cuál sería su diagnóstico sobre el fútbol de menores en el Perú?

En el último torneo Sub 18 hemos encontrado una gran cantidad de jugadores, pude ver todos los partidos hasta las finales. La verdad que hay una cantidad enorme de jugadores. A pesar de ello, el panorama es sombrío por haber estado dos años parados. Hay clubes que siguen trabajando por Zoom, otros solo dos o tres veces por semana y otros a escondidas porque no hay normativa oficial con el tema del fútbol de menores. Tampoco sabemos fechas de inicios de torneos. Todo es una interrogante. Y el problema es mayor para las generaciones que vienen atrás, por ejempo la promoción del 2010 o del 2011. Cada vez que veo torneos de estas categorías, hay chicos con sobrepeso, que no corren, han perdido su estado físico base. Esas categorías van a sufrir en el futuro.

–¿Hay nombres de jugadores Sub 20 que pediría que se le haga especial seguimiento?

Para empezar los tres arqueros de la ‘U’, Alianza y Cristal. Los tres miden un metro 95. Yo soy alto y me llevan una cabeza. En Cantolao hay jugadores que aún están en ese margen como Yuriel Celi. En Boys hemos subido a tres jugadores a Primera la temporada pasada. Cristal tiene un goleador, Marlon Perea, que es espectacular. Lo quise a préstamo para el Boys, pero en Cristal me dijeron que lo tendrán en cuenta para esta temporada en el primer equipo. Hay que cuidar a esta generación, pero sobre todo a los chicos de la 2006, porque esa selección jugará el Mundial Sub 17, que se disputará en el Perú. Ya deberían arrancar los trabajos de la 2006.

–Ya que mencionó a Yuriel Celi. ¿Qué se debe hacer para que ese tipo de talentos no se pierdan?

Bueno yo tuve a ‘Kukín’, creo que con Celi se perdió la oportunidad de enviarlo a Europa o al extranjero. Pudo irse a Argentina, pero por temas económicos no se concretó el fichaje. Celi no va a terminar su proceso de formación en el Perú. Acá va a terminar mal.

–¿Es exagerado decir que acabará como ‘Kukín’?

No lo conozco tanto. De todos modos, si Celi no va al extranjero, no creo que acabe como ‘Kukín’, pero sí como Manco. ‘Kukín’ es incomparable. Celi tiene que irse cuanto antes, ya debió irse el año pasado.

–¿En algún momento dirigió o siguió a Jean Deza?

No, no lo tuve en ninguna selección de menores. Yo me quedé en la generación de 1984 y después me dediqué al fútbol escolar por varios años.

–¿Por qué un jugador como Deza puede decidir retirarse antes de los 30 años?

Yo también me retiré joven, pero fue por un tema de estudios. En el caso de él, creo que ya perdió el gusto al fútbol. Ha perdido el placer del fútbol, ojo que es un gran jugador, es muy bueno. Me parece rarísimo, o capaz ha escrito eso para que nadie lo moleste.

–¿Aún siente que no se le reconoce haber tenido a la promoción de 1984 (Paolo Guerrero y Jefferson Farfán) desde juveniles?

A veces me duele mucho que no se haya reconocido como debe ser la aparición de toda esa camada de futbolistas. Tantos jugadores aparte de Paolo y Jefferson: Alberto Rodríguez, Diego Penny, el ‘Loco’ Vargas, Michael Guevara, Donny Neyra, el ‘Zorro’ Aguirre. Me acuerdo que paseamos por todo el Perú para formar esa selección. Los cinco delanteros que tuve en esa selección juvenil llegaron a Europa: Farfán, Guerrero, Aguirre, Labarthe y Gonzales-Vigil. Y casi todos llegaron a Primera y a los mejores clubes. En esa promo 84, hasta los suplentes se fueron a Europa.

–¿Cuál fue el factor de éxito de esa generación?

Que los acompañamos mucho desde muy chicos, mi estilo de trabajo es mucho de profesor de colegio, porque esa es mi labor diaria. Yo no soy entrenador de peloteros, yo soy docente, maestro, formador. Hace poco me reencontré con Paolo y todo fue abrazos, besos. Ese equipo pudo llegar más lejos, pero cometí el error de no sacar a Jefferson en un partido, le sacaron doble amarilla y no pudo estar en el cotejo decisivo ante Ecuador. Si ganábamos clasificábamos y solo empatamos. Fueron cuatro años formativos muy buenos con ellos. Son tan grandes jugadores, que Paolo y Jefferson con un pie siguen destacando en la selección.

–Y el ‘Loco’ Vargas quiere volver...

Hace poco me llamó y lo quise animar para que se meta a la parte técnica. Quisiera que sea mi asistente en un futuro. Si hace el curso básico, sobrado. El ‘Loco’ tiene un carácter que debe transmitirlo a los más jóvenes. Sería un asistente técnico espectacular, además ahora está más ordenado y tranquilo.

–¿Y cómo hacemos con el recambio con Paolo y Jefferson? Lapadula no es tan chico tampoco...

Lapadula está bastante grande y ojo que no juega en Primera. ¿Qué hemos hecho en los últimos 20 años para formar jugadores? Allí va a venir el verdadero problema.

–¿Quiere volver a dirigir en Primera o se va a quedar permanentemente en menores?

Físicamente me siento bien, incluso soy menor que Gareca. Soy un entrenador maduro. Anuncié mi retiro hace un tiempo, pero ahora me entró el bichito de nuevo, sobre todo viendo tanto extranjero.

