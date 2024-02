El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció tras el anunció del Ejecutivo que dispuso el cierre de la tribuna norte del estadio Monumental para el próximo partido de los cremas en la Liga 1 Te Apuesto, tras los hechos de violencia del último fin de semana en Santa Anita.

“El viernes cuando jugamos de locales contra Sport Huancayo se estaría cerrando la tribuna popular norte. Esto es el inicio, no es que se hace y terminó. Este es un mensaje contundente para esos que se hacen llamar barristas y no lo son, que son delincuentes que se han insertado en un sector de los barras y delinquen, hacen acciones vandálicas y eso no lo podemos permitir”, dijo en la sede de la PCM.

“No podemos poner en contexto el abrir una tribuna contra la vida de una persona. Estamos tratando de neutralizar esta problemática que viene desde hace muchísimos años”, agregó.

En esa línea, remarcó que las autoridades han planteado estas medidas y que los directivos tienen que aceptarla “porque es la única manera de neutralizar esta problemática”.

NO DESCARTA MÁS SANCIONES

Por otro lado, Ferrari no descartó que este tipo de sanciones en los recintos deportivos se repitan, pues no se deben permitir más hechos que atenten contra la integridad de las personas escudados en un equipo de fútbol.

“Este es un mensaje inicial, empezamos con un partido, si esto continúa habrán más reuniones y se tomarán más medidas para este problemática que no es de hoy, viene de años atrás pero hoy queremos agarrar el problema y neutralizarlo”, apuntó Ferrari.

“El fútbol es entretenimiento, diversión, no podemos estar hablando de que le dispararon a niños”, finalizó.