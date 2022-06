Si bien Jefferson Farfán continúa en plena recuperación de una lesión que sufrió en una de sus rodillas, se muestra de buen ánimo y semblante en una reciente entrevista que tuvo con el programa +Espectáculos de América TV. El actual elemento de Alianza Lima abrió las puertas de su casa y sorprendió a más de uno con su inmensa colección de zapatillas.

La ‘Foquita’ enseñó el clóset de su casa y allí se vieron gorras, maletas, polos, casacas, lentes, relojes y, sobre todo, muchos pares de zapatillas que estaban por todo lo largo y ancho del área.

“Me gusta comprar zapatillas. Durante el tiempo que he estado jugando siempre he estado comprando, aparte mi sponsor me da también”, dijo Jefferson Farfán.

PRESENTE FUTBOLÍSTICO

‘Jeffry’ lleva seis meses sin jugar con Alianza Lima debido a la lesión que comentamos líneas arriba, aunque en las últimas semanas viene realizando algunos trabajos en Matute con el fisioterapeuta del club.