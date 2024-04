Juan Manuel Vargas, entre otras anécdotas, contó que se compró un caballo por pedido del excapitán de la selección peruana Claudio Pizarro.

LEE TAMBIÉN: Juan Vargas reveló que disparaba armas de fuego en la concentración para desestresarse

En el podcast de YouTube ‘Enfocados’, que conducen los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, ‘El Loco’ compartió esta singular adquisición.

“No sé por qué lo compré. Claudio Pizarro me pide alzar la mano (en una subasta) y de pronto me quedé con el caballo. Me dijo que se pagaba mensual”, contó Vargas.

“Después, lo llamé para preguntarle cuándo iba a correr y me dijo que me salió malo”, agregó entre risas.

“El Loco se creía Claudio Pizarro, un hombre al que le gustaba los caballos. Le llevaba menudencia al caballo, patas de pollo. Por eso, cuando tenía que competir, ni salía, acotó Farfán.

MIRA AQUÍ EL PROGRAMA