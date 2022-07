En medio de esa vorágine futbolística que coloca al Perú como el segundo peor exportador de jugadores, según uno de los últimos estudios de CIES Football Observatory; en Argentina está siendo tendencia “Libro de Pases”, una aplicación que busca generar el contacto y vínculo, mediante la tecnología, entre futbolistas y clubes o agentes. Como un Linkedin del fútbol.

“El objetivo principal es darle oportunidades a quienes buscan vivir del fútbol y no pueden romper ciertas barreras”, comentó a “Forbes Argentina”, Juan Cruz Gotta, el creador de la plataforma que se formó como idea en 2013, nació en 2018 y se relanzó en 2020.

Gotta, que fue uno de los tantos argentinos que hizo divisiones menores en River Plate y Boca Juniors, los dos equipos más grandes del país, además reveló un dato demoledor: “Sólo el 1% de los jugadores que hacen inferiores en algún club logra un contrato. Y por año un club suele tener 300 futbolistas ¿Qué pasa con los demás? Esa pregunta me llevó a pensar en una plataforma para jugadores”.

“Es muy útil. Ojalá que aparezcan más. Mientras más jugadores estén en vitrina, mejor. Hoy todo es base de datos. En Wyscout e Instat, las plataformas más conocidas y comerciales, no están todos los jugadores. Por eso, es muy bueno que aparezcan más para darle espacio a más jugadores. Los agentes, gerentes y scouts se manejan con WhatsApp, Telegram y Linkedin para intercambiar información de jugadores, pero esa cifra es mínima si consideramos todos los futbolistas activos a nivel mundial”, nos comentó Víctor Zafferson, scout peruano.

“Libro de Pases” es una de las plataformas que ya existen como “Player Hunter”. Buscan darle oportunidad a futbolistas para que se muestren, algo que no necesariamente vaya a reemplazar el trabajo de un agente, quien no solo tiene un buen ojo para captar talentos y ayudar en el crecimiento de un deportista, sino que también genera vínculos con gerentes deportivos o clubes. Sin embargo, estas apps sí sirven de apoyo a jugadores que aún no encuentran equipo como el caso de Paolo Guerrero, quien aún tiene la clara intención de jugar en el fútbol extranjero.

Obviamente el ‘9′ de 38 años, ídolo y goleador histórico de la selección, con más de cien goles en el fútbol brasileño, tiene un CV envidiable y no necesariamente vaya a necesitar la app, pero es un ejemplo.

Cristian Erbes (32 años), campeón con Boca Juniors en cuatro oportunidades, es otro ejemplo. “Cuando me contaron del proyecto, yo venía de una lesión y estaba tratando de reinsertarme. En su momento se dijeron muchas cosas de mi futuro, entre ellas que no iba a poder jugar más. Desde que ingresé a la plataforma, fue creciendo muchísimo”, contó Cristian Erbes en una entrevista a “La Nación”.

¿Cómo funciona?

“Libro de Pases” es una plataforma -disponible en iOS, Android y web- gratuita para los jugadores y tiene herramientas para potenciar sus carreras. Como Cristian Erbes, la usan más de 200 mil futbolistas de 40 países diferentes. Entre ellos, Rodrigo de Paul y Lucas Martínez Quarta. Además, participan 150 clubes (Brujas de Bélgica, Santos Laguna de México y Bolívar de Bolivia son algunos) y más de cinco mil agentes.

Anotarse al sistema es sencillo. El usuario (jugador) crea un perfil de manera gratuita, sube fotos, videos e información general. A partir de eso, se acercan oportunidades de clubes y agentes que buscan contactarse con el perfil.

Esta red social ofrece, a su vez, acceder a ofertas educativas para completar los estudios, y también trabaja en la importancia de crear un sentido de pertenencia por el que los jugadores amplíen su red de contactos.

¿Funcionaría en el Perú?

“No somos un país exportador y eso es algo que tiene que cambiar, pero no lo seremos si no hacemos inversiones en menores y en infraestructura”, nos dice Roberto Silva Pro, exfutbolista y hoy presidente de la Safap (Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú). Sacando cuentas rápidas, en el país hay un promedio de 480 jugadores peruanos que están en la Liga 1, de los cuales las ventas de los mismos no representan ni el 1%. Como se dijo al inicio, ‘Canchita’ fue el único que dejó ingresos en casi dos años.

En julio del 2021, en las redes sociales de Libro de Pases se publicó que Melgar forma parte de la red, mientras que en diciembre se anunció que la Universidad César Vallejo también. Los clubes peruanos buscan adecuarse a las nuevas tecnologías para errar lo menos posible en sus jales.

“Para Argentina, un país que suele vender jugadores recurrentemente, sí le da movimiento, pero acá no tanto”, nos comenta un especialista ligado al fútbol. “Un aplicativo no va a resolver la problemática de no vender jugadores en el Perú. Puede ayudar en algo y ser beneficioso, pero no es acabar con todo lo que ha generado que no vendamos jugadores”, replica Silva Pro.

Sin dudas, “Libro de Pases” es una muy buena herramienta -como las que ya hay- que buscan aportar al fútbol y beneficiar al futbolista. Eso no quiere decir que sea la única vía para que los jugadores consigan equipo, pero sí un camino más a tomar.