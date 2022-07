“Perú tuvo a Gareca muchísimos años. El ‘Tigre’ estaría resolviendo dejar de ser técnico de Perú y tengo la información de que el próximo técnico será Beccacece” , señaló durante la transmisión de la cadena televisiva “El Trece” el último lunes por la noche. Aunque este martes, a través de su Twitter oficial, buscó aclarar el tema.

“Aclaro que para mi Gareca es único e insustituible. Técnicamente no es más el DT de Perú, ya que su contrato está vencido. Ojalá decida quedarse, aunque lo veo difícil. La mejor opción sería Sampaoli aunque la dirigencia piensa en su excolaborador, Beccacece. No tengo más para decir”, indicó.

#ULTIMOMINUTO 🚨 ⚽️🇵🇪



El periodista argentino @libermanmartin contó que Ricardo Gareca 🇦🇷 dejará la Selección peruana 🇵🇪 y el elegido para ocupar su lugar es Sebastián Beccacece 🇦🇷 pic.twitter.com/pwlGJN6D5F — Cristian Rebosio 💚 (@crebosio95) July 5, 2022

Sobre esto último, El Comercio pudo conocer que no hubo un contacto directo desde la Federación Peruana de Fútbol con Sebastián. En estos momentos, el DT de 41 años no es una opción real para la dirección deportiva de la selección . Eso sí, el entrenador no continuará al mando de Defensa y Justicia una vez que finalice el torneo argentino; es decir, en octubre de este año. Por su parte, Gareca continúa en Lima y en los próximos días se reuniría con los dirigentes de la FPF para resolver su futuro.

Beccacece es recordado por ser el asistente de Jorge Sampaoli en su aventura por el fútbol peruano. Tenía 22 años cuando llegó en bus, luego de un viaje de tres días, para ayudar a Sampaoli en Sport Boys, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal. Pero los años pasan y Sebastián hizo su camino, ahora siendo voceado para la selección.

¿Es Beccacece el técnico que, en ese hipotético escenario en el que Gareca decida cerrar su ciclo exitoso, necesita la Bicolor? ¿Cómo es cómo entrenador? ¿Sabrá llegar al jugador y potenciarlo? ¿Su idea de juego se asemejará a lo que el ‘Tigre’ nos acostumbró? Todas esas respuestas serán respondidas por dos periodistas que lo conocen muy bien.

VIDEO RECOMENDADO Melgar y Deportivo Cali disputarán el partido de vuelta de los octavos de final de la competición continental en Arequipa.

‘Becca’ y el factor humano

En enero del 2020, Sebastián Beccacece dio su segundo gran salto como técnico: fue nombrado para dirigir a Racing Club, uno de los grandes de Argentina; luego de haber estado en Independiente. Casi un año después, con muchos altibajos, con un saldo medianamente positivo (once victorias, siete empates y ocho derrotas), puso fin a su ciclo en Avellaneda.

Pero más allá de los resultados, el DT dejó huella en el lado humano, ese aspecto que mucho se valoró en Ricardo Gareca y, según los entendidos, ayudó al futbolista peruano a potenciarse. Porque sí, los cracks nacidos acá como Christian Cueva no solo necesitan de un entrenador que los guíe dentro del campo, sino de un padre que los oriente fuera.

Hernando Maderna, periodista que cubre a Racing para el Diario Olé, destaca ese lado humano de Beccacece. “Dejó huella en cómo se manejaba con toda la gente del club. Tiene mucha llegada a los jugadores, habla mucho con ellos, empatiza, quizá por la edad también, pero intenta ser cercano, estar encima de ellos no solo en lo deportivo sino también en lo personal, humano. Suele hablarles”, nos dice.

“Él llegaba muy temprano a las prácticas y saludaba, uno por uno, a todos. Al portero, a los de mantenimiento, utileros, etc. Desde el primer hasta el último día. Cada persona de Racing rescata ese factor humano porque siempre estaba al tanto de lo que le pasaba a la gente que trabaja en el día a día”, añade Maderna.

Sebastián y Sampaoli también estuvieron en Sporting Cristal el 2007. (Foto: GEC)

TAMBIÉN LEE | Almudena Sierra, la peruana que brilla en el fútbol alemán y ha sido reclutada por el exequipo de Paolo Guerrero

Técnico potenciador

Defensa y Justicia es el club donde Sebastián Beccacece más tiempo estuvo como técnico principal. Y donde le fue muy bien: ganó la Recopa Sudamericana al Palmeiras, bicampeón de la Libertadores. Le fue muy bien porque, según Néstor Lamagni, periodista y productor de Radio Municipal de Florencio Varela, la ciudad donde se fundó el club, es un “potenciador” de jugadores.

“Para mí, Sebastián es el mejor técnico en la historia de Defensa y Justicia. Más allá de los números, colocó a jugadores en la selección argentina cuando estaban jugando en el club, algo que se debe resaltar: Lisandro Martínez, hoy en el Ajax, y Domingo Blanco”, empieza su análisis.

“Pero además ha sabido potenciar a jugadores que fueron rechazados en otros equipos. Alexander Barbosa, que hizo inferiores en River Plate, es un ejemplo. Y también supo sacar de la cantera. Nicolás Stefanelli es un caso. Fue vendido al AIK de Suecia donde viene haciendo muy bien las cosas”, añade.

Entre otros nombres que pueden surgir está el de Enzo Fernández, el canterano de River Plate que fue a Defensa y Justicia para tener minutos. Hoy, ya consolidado en el equipo de Marcelo Gallardo, tiene todo listo para irse al Benfica de Portugal una vez finalizada la temporada. Ese pequeño salto en el ‘Halcón de Varela’, junto a Beccacece, le sirvió al volante para incluso ser visto por scouts del Real Madrid, Juventus, Manchester United y otros clubes top de Europa.

“Es un técnico que se siente cómodo con jugadores que no tienen tanto nombre a los que puede amoldar más a su idea”, señala Maderna. Esa virtud de encontrar agua en el desierto es lo que se necesita en un país como el Perú que tiene solo un futbolista (Renato Tapia en el Celta de Vigo) en una liga top del Viejo Continente.

Ventas al exterior de DyJ

con Beccacece en el banco Club Costo de fichaje

(euros) ¿Cuánto vale actualmente?

Según Transfermarkt (euros) Lisandro Martínez Ajax (Países Bajos) 7 millones 32 millones Nicolás Stefanelli AIK (Suecia) 2 millones 1 millón Miguel Merentiel Palmeiras (Brasil) 1.3 millones 2.5 millones Carlos Rotondi Cruz Azul (México) 3.8 millones 3.5 millones

Idea de juego

Una de las cosas que ha caracterizado a Beccacece como entrenador es su idea de juego ofensiva, propositiva, con la tenencia del balón como mejor argumento para hacer daño al rival. Un aspecto similar a la filosofía Gareca que tan competitivos nos ha hecho llevándonos a un Mundial y a una final de Copa América.

“Es un técnico que le gusta el fútbol vertical, intenso, agresivo, pero no es que solo piense en el arco rival y atrás se descompensa. Es, digamos, ofensivo sin ser extremista . Pero la intensidad y la presión alta son cosas que lo caracterizan”, nos dice Hernando Maderna. “Siempre propone. No importa en qué cancha, busca que sus equipos sean protagonistas”, añade Néstor Lamagni.

Eso sí, Maderna, señala que Beccacece “no tiene un esquema madre”. Es decir, “ se adapta mucho, va cambiando de acuerdo a los jugadores que tiene . Contra Boca Juniors en la Copa Libertadores 2020, por ejemplo, terminó jugando con línea de cinco defensores”. “Ha probado el 4-2-3-1, el 3-5-2 y 5-3-2; pero más allá de eso, se resalta que siempre supo ganarle a los grandes”, agrega Lamgni.

Un “matagigantes” podría decirse. Eso es Sebastián Beccacece, el técnico que parece ser el “Plan B” de la selección peruana. Un entrenador de 41 años que podría dar un aire fresco a cualquier selección o club que dirija.