Cuando todo apuntaba a un 2022 con el torneo peruano sin inconvenientes, con partidos en todas las ciudades de los clubes y con aforo en las tribunas, el COVID-19 -ahora con la variante Ómicron- obliga otra vez a cambiar los planes. Ante la cadena de contagios, los clubes profesionales pidieron postergar el inicio de la Liga 1 y ahora, al comité organizador del torneo, le toca replantear cómo compensar este tiempo perdido de dos semanas.

Fuentes de la Liga 1 nos confirmaron que el fixture se mantiene, aunque con fechas alteradas y que paulatinamente se irán acomodando en el calendario futbolístico 2022. Lo que se evalúa es establecer un par de fechas de mitad de semana cuando pasen las fechas FIFA de Eliminatorias (es decir, desde abril).

La Liga 1, además, seguirá siendo descentralizada y no se ha discutido la opción de que otra vez se juegue todo el campeonato en Lima como en los últimos dos años. Otro objetivo es no perjudicar el calendario de trabajo de la selección peruana. Aunque en este tema sí ha aparecido una preocupación desde el comando técnico de la bicolor. “Muchos jugadores van a llegar sin partidos oficiales al partido de Eliminatorias con Colombia”, nos responde Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF.

Gareca fastidiado

Entre el enojo y el fastidio, así se mostró Ricardo Gareca ayer a su salida de los entrenamientos de la selección peruana. El técnico de la Bicolor se refirió a las nuevas medidas sanitarias que, por ahora, determinan que no haya público en los estadios deportivos. En consecuencia, el partido por Eliminatorias entre Perú y Ecuador, del 2 de febrero, se disputaría con las tribunas vacías.

“Sí hay que respetarlas, no queda otra, pero no estoy de acuerdo, pero hay que respetarlas”, dijo ofuscado Gareca y recalcó que, desde la Federación Peruana de Fútbol, le han pedido que ya no declare más sobre estos temas, sobre todo después de haber defendido a Paolo Guerrero, debido a las críticas por celebrar su cumpleaños con mucha gente y sin distanciamiento, a pesar de la tercera ola de COVID-19 que vive el país.

Y si jugar alejados de los hinchas es una desventaja, ahora en la selección se suma la preocupación por la inactividad de los futbolistas del torneo local. La suspensión de la Liga 1 determinará que jugadores como Aldo Corzo, Christian Ramos o Christofer Gonzales lleguen a la próxima fecha FIFA sin haber disputado partidos oficiales este año.

El otro tema pendiente es conocer si la Liga 1 modificará los protocolos en este contexto de tercera ola. Por ejemplo, cuando se reanudó el torneo del 2020 solo se contemplaba poco más de 100 personas en el estadio. En el 2021 la situación se fue flexibilizando hasta tener una final entre Cristal y Alianza con, aproximadamente, quince mil personas en cada uno de los partidos de definición.

