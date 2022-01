Conforme a los criterios de Saber más

Después del Mundial Rusia 2018, Christian Cueva fue uno de los futbolistas peruanos que más dificultades vivió desde lo futbolístico. Habrá sido el penal fallado contra Dinamarca, un momento anímico y/o emocional difícil o simplemente una suma de factores negativos, pero los dos primeros años post Copa del Mundo del ‘10′ fueron para el olvido.

No se acostumbró al Krasnodar de Rusia y solo jugó 15 partidos. Volvió a Brasil en el 2019, esta vez con Santos, y con las justas sumó más de una decena de apariciones. En el 2020 se fue al Pachuca de México. ¿Su balance? 33 minutos jugados. A finales del mismo año probó suerte en Turquía, con el Yeni Malatyaspor, y solo participó en 8 duelos.

El mejor año de Cueva después de Rusia fue el 2021. Llegó al Al Fateh de la Primera División de Arabia Saudita, donde también juega André Carillo, y logró la regularidad que todo el Perú -pero sobre todo Gareca- estaba esperando. Ha jugado más de 25 partidos, suma 11 goles en total y es la figura de su equipo.

Todo lo que ha hecho la temporada pasada, sumado a sus actuaciones en la selección, lo han llevado a ser el principal objetivo de Boca Juniors para el 2022. El equipo xeineze, que tuvo un año pasado lleno de altos y bajos, quiere volver a ser protagonista de la Copa Libertadores (no la gana desde el 2007). Riquelme, vicepresidente y director deportivo del equipo argentino, tiene a Cueva en la mira. ¿Por qué el peruano podría encajar en esta nueva versión de Boca?

Un ‘10′ diferente a Cardona

Aunque todavía no es oficial, todo hace indicar que el colombiano Edwin Cardona no seguirá en Boca Juniors. El hombre 29 años pertenece al Tijuana de México y está a préstamo en el cuadro xeneize. Ha mostrado sus intenciones de quedarse, pero Boca no parece estar dispuesto a alargar el acuerdo. ¿Las razones? Varias. Desde la disciplina, se recuerda el hecho de que el jugador se regresó a Colombia luego de la Copa América en lugar de ir a Boca para jugar la serie de Libertadores con el Mineiro. Desde lo futbolístico, ha sufrido muchas lesiones y no ha tenido el nivel esperado.

Además, Riquelme busca un ‘10′ no solo en un mejor momento sino con otras características. Cardona es un mediocampista creativo que no tiene un gran recorrido, su desplazamiento en el campo es lento y si bien tiene un gran pase y una excelente pegada, muchas veces su estilo no ayuda a que el equipo sea dinámico.

Christian Cueva es todo lo contrario al colombiano. El jugador formado en la Universidad San Martín es rápido, encarador, ágil, puede jugar en todo el frente de ataque, llega al área, tiene gol y también pase. Es casi como un mediapunta o extremo pero con la capacidad para pararse, mirar y filtrar un balón al vacío. Y eso no es todo. La versión actual de Cueva muestra a un futbolista también capaz de correr, perseguir rivales y robar pelotas. El tipo se esfuerza, presiona defensas y ayuda en la marca.

Cueva y su versión ganadora

Si algo le falta a este Boca de Riquelme son futbolistas determinantes, de esos que ganan partidos y llevan al equipo a estar en lo más alto. Es cierto que está Eduardo Salvio, pero en el 2021 solo sumó una decena de partidos y solo marcó un gol. También está Cristian Pavón, pero en 25 partidos de liga solo logró marcar cuatro tantos. El máximo goleador de Boca la temporada pasada fue Luis Vásquez, un chico que solo tiene 20 años.

Christian Cueva es el goleador de Perú en las Eliminatorias Qatar 2022 con cinco tantos.

Una de las razones por las Cueva interesa en Boca es por lo que hace en la selección peruana. Y en los últimos partidos, esos que han llevado a Perú a estar en el quinto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022, Christian ha demostrado ser determinante en los últimos metros de la cancha. En el 2021 marcó cinco goles con la Blanquirroja: a Venezuela de visita, a Bolivia de local, a Chile en Lima, a Ecuador en Quito y Venezuela en Lima. Perú ganó todos esos partidos.

¿Cueva puede encajar en la versión 2022 de Boca? Es, posiblemente, todo lo que el xeneize necesita.

