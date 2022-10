Desde que inició el nuevo milenio (2000), blanquiazules, celestes y cremas estuvieron inmersos, directa o indirectamente, en 146 operaciones del mercado de fichajes . A partir de este número surgen una serie de interrogantes. ¿Cuánto vendieron los tres equipos más importantes del fútbol peruano en los últimos 21 años? ¿Cómo estamos en comparación a otros países? ¿Existe una política de contratación y exportación en nuestro país?

Así se movió el mercado

Alianza Lima lidera el pelotón con 57 transferencias en total. Más de la mitad de sus operaciones se realizaron entre 2000 y 2010. Tendencia opuesta a lo que viene ocurriendo en Sporting Cristal, que le sigue los pasos con 49 traspasos deportivos. Los celestes se han movido más en el mercado durante la segunda mitad de la década. Si esta tendencia continúa muy pronto podrían desplazar a los íntimos en el primer lugar. Y es que en el Rímac se encuentra muy arraigada la política de formación pensando en la exportación, algo que recién se está instaurando en Matute de manera constante, por lo que aún tomará un poco de tiempo ver los resultados.

Mención aparte para Universitario. Se ubican al final del podio y son los que menos vendieron y cedieron a préstamo. Eso si, son los primeros en dejar partir futbolistas como agentes libres. Sus mayores transacciones sucedieron entre 2007 y 2011, registrando el 40% del total. Lamentablemente sus innumerables problemas internos no han permitido que la escuadra merengue pueda ejercer un correcto trabajo en las salidas de sus futbolistas a otras tierras. Es una tarea pendiente.

Club Transferencias Venta Préstamo Libre Alianza Lima 57 37% 23% 40% Sporting Cristal 49 41% 14% 45% Universitario de Deportes 40 32% 15% 53%

Todavía muy por debajo

El 37% de las salidas que se dieron en Matute fueron por ventas. Cifra similar alcanzó Independiente del Valle de Ecuador en los últimos cinco años, su época de apogeo internacional. Es decir, si las cosas siguen su mismo curso, Alianza Lima tendría que esperar 48 años para poder tener el mismo número de traspasos que los ecuatorianos registrarán solo en 20 temporadas. ¡Inaudito!

Otro claro ejemplo de lo mal que estamos lo podemos vislumbrar mirando también hacia el norte del mapa. Atlético Nacional de Colombia vendió durante 2000 y 2021 el 67% (35) de lo que consiguieron juntos Alianza, Cristal y la ‘U’ (53). Si hablamos de cantidades, la diferencia es aún más abismal. Y es que los tres clubes peruanos solo llegan a cubrir el 33% (35.5 mill. €) de lo que ganaron los colombianos con el traspaso de sus futbolistas (109 mill. €).

El que casi siempre sean tres los clubes los participantes en el mercado de fichajes es algo que nos aleja más aún del radar. Solo hace falta ver el reporte publicado por FIFA sobre cómo se movieron los países sudamericanos en el mercado de fichajes del 2021. Si sacamos a Brasil y Argentina de la ecuación, ocupamos, junto a Bolivia, el último lugar en el número de clubes que vendieron jugadores. ¡Para lamentarse y preocuparse!

País Equipos que vendieron futbolistas Ingreso por ventas (dólares) Colombia 18 37.7 millones Uruguay 16 21.5 millones Paraguay 12 18.6 millones Ecuador 8 15.4 millones Chile 14 7.9 millones Venezuela 14 1 millón Perú 4 3.3 millones Bolivia 4 -

Millones íntimos

Pese a que Sporting Cristal vendió un poco más, Alianza Lima es el equipo que más dinero recaudó por la venta de futbolistas. Según Transfermarkt, los blanquiazules suman más de 16 millones de euros en traspasos al exterior. Siendo la negociaciones más importantes las de Jefferson Farfán (PSV- 3.5 mill. €), Kluiverth Aguilar (City Group - 2.5 mill. €) y Yordy Reyna (Red Bull Salzburgo - 1.5 mill. €).

Clubes peruanos que más dinero recaudaron en ventas (2000-2021)

Club Monto aproximado Alianza Lima 16 millones de euros Sporting Cristal 11.4 millones de euros Universitario de Deportes 5.5 millones de euros

Diez mayores traspasos de Alianza Lima (2000-2021)

Jugador Año Club de destino Monto Jefferson Farfán 2004 PSV Eindhoven 3.5 mill. € Kluiverth Aguilar 2021 Manchester City 2.5 mill. € Yordy Reyna 2013 Red Bull Salzburgo 1.5 mill. € Wilmer Aguirre 2010 San Luis 1.5 mill. € Reimond Manco 2008 PSV Eindhoven 1.4 mill. € José Carlos Fernández 2010 Deportivo Quito 950 mil. € Aldair Fuentes 2021 Fuenlabrada 850 mil. € André Carrillo 2011 Sporting 800 mil. € Rinaldo Cruzado 2007 Grasshopper 750 mil. € Christian Cueva 2015 Toluca 500 mil. €

El destino más recurrente fue España con seis transacciones. Juan Diego Gonzáles Vigil estuvo involucrado en dos oportunidades. La primera en 2005 cuando se fue vendido al Málaga y cinco años más tarde llegando libre al Cartagena. A la madre patria también partió Sergio Peña (2014). El mediocampista de la Selección Peruana arribó al Granada por 1 millón de euros y es uno de los pocos que aún no retorna al campeonato local, salvo unos meses del 2016 que estuvo a préstamo en la San Martín.

Jugadores de Alianza Lima que fueron vendidos a España (2000 - 2021) (FUENTE: Transfermarkt y footballdatabase)

Jugador Año Equipo Pablo Zegarra 2004 CD Guijuelo Juan Diego Gonzáles-Vigil 2005 Málaga Juan Carlos Mariño 2007 Hércules Juan Diego Gonzáles-Vigil 2010 Cartagena Daniel Prieto 2014 Rayo Vallecano Sergio Peña 2014 Granada Aldair Fuentes 2020 Fuenlabrada

Siendo por años una de las mejores canteras del fútbol nacional, los íntimos también supieron vender juveniles que no llegaron a debutar antes de firmar su primer contrato afuera. El caso más resaltante es el de Paolo Guerrero, quien en 2002 empezó su carrera profesional fuera de nuestras fronteras, llegando a calzarse la camiseta del Bayern Munich de Alemania. Forsyth, Baylón y Duclós tomaron el mismo rumbo, pero con menos fortuna en el camino. Los tres retornaron en menos de dos años.

Fuente: Transfermarkt y footballdatabase)

Jugador Año Club Edad Paolo Guerrero 2002 Bayern Munich 18 años George Forsyth 2002 Borussia Dortmund 18 años Jairsinho Baylón 2007 Sporting Braga 18 años Francisco Duclós 2014 Celta de Vigo 18 años

Siguiendo una constante del fútbol peruano, la gran mayoría solo tuvo un breve paso en el extranjero. El tiempo promedio de estadía promedió los 20 meses. Los que más tiempo se mantuvieron vigentes fueron Jefferson Farfán (204 meses) y Paolo Hurtado (120 meses), que forman parte del actual plantel íntimo. Es más, si los consideramos como casos aparte, el periodo de estancia se reduce de 20 a 13 meses.

Jugadores que permanecieron como mínimo dos años afuera (Fuente: Transfermarkt y footballdatabase)

Jugador Año Club de destino Tiempo afuera Junior Ponce 2012 Hoffenheim (Alemania) 48 meses Martín Hidalgo 2005 Saturn (Rusia) 48 meses Junior Viza 2008 Beitar Jerusalén (Israel) 36 meses Wilmer Aguirre 2010 San Luis (México) 32 meses Carlos Ascues 2012 Benfica (Portugal) 30 meses Ismael Alvarado 2008 Guangzhou GPC (China) 24 meses Manuel Corrales 2006 Metz (Francia) 24 meses

ADN exportador

El 42% de las ventas que registró Sporting Cristal se dieron en los últimos siete años, situándose como el equipo peruano que más negocios cerró en el exterior durante ese horizonte temporal. Asimismo, cinco de los ocho que se fueron exterior se formaron en La Florida. Gabriel Costa (1.15 mill. € - Colo Colo) ha sido la transferencia que más dinero les dejó a los celestes en la última década.

Ventas de Sporting Cristal (2000-2021) (Fuente: Transfermarkt y footballdatabase)

Jugador Año Club de destino País Monto Formado en SC Miguel Rebosio 2001 Real Zaragoza España 2 millones de euros No Roberto Silva 2001 Werder Bremen Alemania 1.5 millones de euros No Gabriel Costa 2019 Colo-Colo Chile 1.15 millones de euros No Pedro Aquino 2018 Lobos BUAP (Monterrey) México 900 mil euros Si Hernán Rengifo 2013 Sivasspor Turquía 800 mil euros No Ray Sandoval 2018 Morelia México 800 mil euros Si Walter Vílchez 2007 Cruz Azul México 800 mil euros No Fernando Pacheco 2020 Fluminense Brasil 700 mil euros Si Luis Abram 2018 Vélez Sarsfield Argentina 500 mil euros Si Yoshimar Yotún 2015 Malmo Suecia 500 mil euros Si Alberto Rodríguez 2006 Sporting Braga Portugal 400 mil euros Si Marcos López 2019 San José EE.UU 350 mil euros No Damián Ísmodes 2008 Racing España 300 mil euros Si Irven Ávila 2018 Lobos BUAP México 300 mil euros No Henry Quinteros 2006 Lech Poznan Polonia 250 mil euros No Josepmir Ballón 2019 Universidad de Concepción Chile 200 mil euros No Renzo Revoredo 2012 Olimpia Paraguay 200 mil euros Si Luis Advíncula 2012 SK Tavriya Ucranoa 200 mil euros Si Anderson Cueto 2007 Lech Poznan Polonia 70 mil euros Si

Hacia el país a donde más emigraron fue México. En total siete jugadores pasaron de tienda bajopontina al balompié azteca. Flavio Maestri aparece como el primero en la temporada 2002, tras salir a préstamo al San Luis. Un año después Jorge Soto le siguió los pasos, yendo cedido al mismo club. Los últimos casos ocurrieron en 2018 con los atacantes Irven Ávila (Lobos BUAP) y Ray Sandoval (Morelia).

Fuente: Recuento propio de Transfermarkt y footballdatabase)

Jugador Año Club de destino Flavio Maestri 2002 San Luis Jorge Soto 2003 San Luis Walter Vílchez 2007 Cruz Azul Juan Carlos Mariño 2013 Queretaro Pedro Aquino 2017 Lobos Buap Ray Sandoval 2018 Morelia Irven Ávila 2018 Lobos Buap

Desde el Rímac también comandan el mayor tiempo de estadía de sus representados. Hasta el 2021 promediaron 23 meses. Tardaron casi dos años antes de volver a nuetras tierras. Alberto Rodríguez (98 meses) y Yoshimar Yotún (85 meses) son los que hicieron la mayor parte de su carrera fuera. El volante rimense amenaza con volver a salir una vez más.

Jugadores que permanecieron como mínimo tres años afuera Fuente: Recuento propio de Transfermarkt y footballdatabase)

Jugador Año Club de destino Tiempo afuera Alberto Rodríguez 2007 Sporting Braga (Portugal) 98 meses Yoshimar Yotún 2015 Malmo (Suecia) 85 meses Martín Hidalgo 2001 Vélez Sarsfield (Argentina) 84 meses Gustavo Vasallo 2000 AS Roma (Italia) 54 meses Miguel Rebosio 2000 Zaragoza (España) 54 meses Ray Sandoval 2018 Morelia (México) 48 meses Beto da Silva 2016 PSV Eindhoven (Países Bajos) 48 meses Damián Ísmodes 2008 Racing Santander (España) 48 meses Anderson Cueto 2007 Lech Poznan (Polonia) 36 meses

Cremas libres

Aunque muchas veces Universitario fue más grande que sus problemas, no pudo hacerle frente a la exportación. Durante los últimos 21 años más del 50% de sus jugadores lograron cerrar contratos en el extranjero como agentes libres. En más de una ocasión se trató de futbolistas que podían haber dejado una gran cantidad de dinero en las arcas de los de Ate.

Principales ventas de Universitario (2000-2021) (Fuente: Transfermarkt y footballdatabase)

Jugador Año Club de destino País Monto Edison Flores 2016 Aalborg Dinamarca 1.25 millones de euros Roberto Siucho 2019 Guangzhou Evergrande China 870 mil euros Edison Flores 2012 Villareal España 600 mil euros Álvaro Ampuero 2013 Parma Italia 400 mil euros Giancarlo Carmona 2011 San Lorenzo Argentina 400 mil euros Christofer Gonzales 2015 Colo-Colo Chile 350 mil euros

Los casos más resaltantes fueron los de Raúl Ruidíaz y Miguel Trauco. Descuidos y caprichos absurdos de la dirigencia de turno llevaron a que ambas figuras partieran con su carta bajo el brazo hacia Monarcas Morelia y Flamengo. En sendos casos, la ‘U’ dejo escapar por lo menos un millón de euros.

Principales futbolistas que se fueron libres al exterior (Fuente: Recuento propio de Transfermarkt y footballdatabase)

Jugador Año Equipo Raúl Fernández 2011 Niza (Francia) Raúl Ruidíaz 2016 Morelia (México) Miguel Trauco 2017 Flamengo (Brasil) Carlos Cáceda 2018 Veracruz (México) Alberto Rodríguez 2018 Junior (Colombia)

Después de 156 meses, Juan Manuel Vargas (2017) pegó la vuelta a nuestro país, tras hacer la mayor parte de su carrera fuera de nuestras fronteras. Con este lapso de tiempo, el ‘Loco’ es el jugador estudiantil que más tiempo permaneció lejos del Perú. La duración media es de 22 meses, situándose por encima de su compadre y una escala abajo de los rimenses.

Jugadores que permanecieron como mínimo tres años afuera

Jugador Año Club de destino Tiempo afuera Juan Vargas 2005 Colón (Argentina) 156 meses Raúl Fernández 2011 Niza (Francia) 48 meses Luis Ramírez 2014 Corinthians (Brasil) 48 meses Christofer Gonzáles 2015 Colo-Colo (Chile) 42 meses Raúl Ruidíaz 2012 U. de Chile (Chile) 36 meses Johan Fano 2008 Once Caldas 36 meses Juan Pajuelo 2001 Los Andes (Argentina) 36 meses Luis Guadalupe 2000 Mechelen (Bélgica) 36 meses

Hablan los expertos

Si hay una conclusión resaltante de esta investigación es que somos un país que vende muy poco (menos de 60 negocios en 21 temporadas). Para conocer un poco más sobre esta coyuntura conversamos con Víctor Zaferson, scout y periodista, quien habló acerca de qué tan bien es visto es el jugador nacional en otras latitudes.

“Los agentes, scouts y clubes en el exterior siempre revisan y analizan a los jugadores peruanos de la Liga1. Pero hay niveles de búsqueda. Lamentablemente no son la primera opción. Tienen que esperar a que las primeras tres o cuatro opciones se caigan -siendo generosos- para entrar en la consideración. A partir de ese momento ven si están en la selección, si rinden en la selección o en la Libertadores o Sudamericana y, finalmente, consideran que, como no están convencidos, los quieren libres, a préstamo o comprarlos por un precio bajo. Afuera consideran que el 90 por ciento es prácticamente una moneda al aire y no quieren arriesgarse. Quieren evitar comprar, que no rindan y perder dinero”, afirmó.

El descubridor de Lapadula también aseguró que cada vez se compra menos producto nacional porque “ el jugador peruano procede de una formación muy mala, mala o incompleta, entonces tiene que madurar en Primera en 2 o 3 años y no todos lo logran en ese lapso. Cada jugador es diferente. No todos maduran igual o a la vez. Es un proceso complejo”. Pero no todas son malas noticias, Zaferson ve una nueva luz al final del túnel: “El nuevo camino que ha aparecido puede funcionar, el de Marcos López. Liga 1-MLS-Paises Bajos. Tiene techo aún para llegar a una liga mejor. López debutó antes de los 20 en la San Martín”.

Lo que también quedó claro es que dentro del balompié nacional no existe una política de contrataciones. Así lo explica Narciso Algamis, represente de varias figuras entre los años 2000 y 2010: “Los clubes no invierten. Le hacen contrato a buenos jugadores por máximo dos años. Entonces cuál es tu inversión para después querer venderlo. No vas a tener ganancias. Por eso muchas veces el jugador queda libre y así se marcha al extranjero. Lo que deberían hacer es negociar contratos largos (4 años) para que tengan chances de venderlo”.

El empresario también afirmó que no es una tarea sencilla llevar peruanos al mercado internacional. "Los que pueden llegar a salir y tienen cierto nombre ganan muy bien. Entonces al recibir estos salarios, la diferencia de dinero no es tan grande en comparación a liga no tan grandes en el mundo. Y si quieren emigrar piden ganar el doble y esa cantidad no le entra directamente. Cuando estás afuera tienes que pagar impuestos y al final no le queda tanto a comparación de lo que perciben en Perú".





