—¿Cuál es la postura de la Federación Peruana de Fútbol tras la conferencia de los ocho clubes opositores? ¿Retirarán la medida cautelar?

La posición de la Federación es bien clara: es la defensa de la legalidad y del estado de derecho. Acá hay un reglamento, un estatuto, incluso hay una decisión judicial que ampara lo que la federación viene defendiendo. Entonces la ruta es el respeto al reglamento y estatuto.

—Es decir, no retirarán la medida cautelar…

No. Para nada. Nosotros hemos tenido un solo discurso a lo largo del tiempo para la defensa de lo que son los derechos de transmisión de la Liga 1. No hemos cambiado de punto de vista en ningún momento. Por el contrario, son los clubes que han hecho esta conferencia los que están planteando una cosa completamente distinta. Primero hablaban de sus derechos televisivos, de la constitución, del derecho contractual, de la libre contratación. Ahora ya no hablan de eso, sino que están pidiendo que se retire la medida cautelar porque sí, dejando de lado el estatuto, el reglamento. Eso es algo que desde el punto de vista legal no es viable y ellos lo saben.

—¿Los clubes ya enviaron un documento oficial a la FPF en el que oficializan su postura de no jugar si no se retira la medida cautelar?

Hasta este momento no hemos recibido ninguna carta o comunicación oficial. Nosotros creemos que se está trabajando una suerte de presión mediática porque varios de los clubes se vienen comportando como que la Liga 1 se va a jugar. Han recibido los balones, los parches que tienen que ir en las camisetas, están coordinando los viajes al interior del país, itinerarios, etcétera. Sin embargo, algunos hacen una conferencia diciendo completamente lo contrario. Creo que hay una suerte de pugna al interior de los clubes. Ellos mismos no tienen una posición definida.

—¿Estos ocho clubes también recibieron los parches, balones y demás por parte de la Liga Profesional de Fútbol?

Varios de ellos. No sé si todos.

Clubes de la Liga 1 brindaron conferencia de prensa para hablar sobre los derechos de transmisión. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

—¿Qué clubes sí recibieron?

De momento no vamos a individualizar esa información. Pero yo te diría que la mayoría, los más grandes, están comportándose como que la Liga 1 se va a jugar. Acuérdate que hace pocos días el propio Universitario de Deportes mandó una carta pidiendo el cambio de fecha. ¿Cómo pido cambio de fecha y luego digo que no voy a jugar? No tiene sentido.

—¿Es cierto que los clubes opositores no corren riesgo aún así no se presenten en sus primeros dos partidos?

Lo que dijeron en conferencia fue que si no formaron la carta de afiliación, pueden seguir jugando. Y no es así. El reglamento no ha cambiado, sigue siendo el mismo que se difundió. Por lo tanto, las consecuencias por no asistir a un partido o a dos están previstas en el reglamento.

—¿La consecuencia es el descenso automático?

Desde luego que sí, porque es lo que dice el reglamento. Los clubes corren riesgo de descender si no respetan el reglamento.

—Suponiendo que eso ocurra, ¿qué pasará con los clubes que disputen torneos internacionales? Alianza y Melgar jugarán la Libertadores; y Universitario, Cienciano y Binacional, la Sudamericana.

Si un equipo se sale de la Liga 1 no puede participar en torneos internacionales de Conmebol. Eso está claro y previsto como tal. El único equipo que está exceptuado a eso es Alianza Lima por ser el vigente campeón. Los que son campeones tienen su plaza asegurada dentro de la competición internacional. Si algún otro desciende, no podrá participar en un torneo internacional.

—Se suspenderá la primera fecha de la Liga 1 por falta de garantías de seguridad por las marchas que se están convocando para este fin de semana. ¿En federación sabían que eso iba a ocurrir antes de que haya la conferencia de los clubes?

No. Desde la FPF todo estaba armado para que empiece esta semana, pero ahora que ya hemos recibido la comunicación oficial, entonces habrá una reprogramación, pero como algo absolutamente excepcional, no es algo que ya conocíamos.

—El caso de la ‘U’, Boys y Municipal es especial. Los tres tienen contrato con el Consorcio, pero señalan que la medida cautelar también les afecta y les impide que GOLPERÚ transmita sus partidos. ¿Es así?

Para que los clubes puedan hacer una aseveración de esa naturaleza, tendrían que ser parte del proceso. Y ellos no lo son. No conocen la data del proceso, no tienen la demanda, ni el pedido cautelar, ni la decisión cautelar oficial porque nadie les ha notificado nada. Se están guiando por documentos y papeles que aparecen en los medios de comunicación o las redes, pero ellos no son nadie en el proceso para interpretar una medida cautelar. Decir que la cautelar les afecta es una falsedad desde el punto de vista jurídico. La única parte del proceso es el Consorcio. Nadie más. La medida cautelar no habla de los clubes ni de lo que pueda significar los contratos previamente establecidos.

—¿Entonces qué deberían hacer estos clubes?

Quien lea bien la cautelar tendría que mirar con detalles los considerandos noveno y décimo segundo que deja a salvo los derechos que emanan de los contratos antiguos, de los que se vienen celebrando desde 2016 y algunos duran hasta 2025. Y acá no es un tema de interpretación, es un tema de lo que dice la propia decisión judicial.

—Si se supone que hay dos considerandos en la medida cautelar en el que se señala que el Consorcio sí puede transmitir los partidos de los clubes con los que tiene contrato vigente, ¿por qué no lo muestran? ¿Por qué los propios clubes al parecer ni lo saben?

Hay que tener en cuenta que los procesos judiciales son reservados. Nosotros no podemos difundir documentos propios del proceso, a diferencia de otros (clubes) que sí lo hacen. Lo que estamos haciendo es dar información a través de comunicados. Pero estos clubes no pueden interpretar una medida que no les ha sido notificada, una medida de un proceso del cual no son parte. Lo que creo que ha pasado es que el Consorcio está presionando a algunos clubes con el argumento que no va a transmitir nada porque todo va con la cautelar. En vez de que el Consorcio litigue en el proceso judicial, están utilizando a algunos clubes con la finalidad de presionar a la FPF.

—¿No han intentado mostrarle a estos clubes justamente eso? Al público no se puede, pero a ellos, en teoría, sí.

Nosotros haríamos la exhibición correspondiente si es que los clubes fueran afectados por la medida. Pero no porque se auto-afecten por una medida cautelar que ni siquiera han sido notificados. Desde esa perspectiva no hay nada que explicar porque la medida cautelar no es de ellos ni les afecta. Si hay alguien acá que está afectado por la cautelar es el Consorcio y es el Consorcio el que debe salir a explicar.

—Claro, pero me refiero a que si la FPF ha tenido el gesto de acercarse a los clubes y explicarles eso…

La Federación ha comunicado en diferentes reuniones que se han dado desde agosto hasta diciembre, incluso luego de emitida la medida cautelar. Son reuniones oficiales que se han convocado, ahí están las asistencias marcadas, las invitaciones. Varios de los que han estado en la conferencia no han asistido porque no han querido. Entonces la oportunidad se ha dado y está abierta aún. La federación tiene abiertas sus puertas para cualquier consulta que se quiera hacer. Si ellos mandan una documentación haciendo la consulta, se les va a responder. Y, más allá de eso, ya la federación ha comunicado en varias ocasiones que vamos a respetar los contratos previamente celebrados. Nosotros no hemos cambiado la postura.

Agustín Lozano es presidente de la FPF desde 2018, luego de que Edwin Oviedo sea detenido por la policía. (Foto: GEC)

—¿Cómo es la relación de la FPF con los ocho clubes?

Como federación tenemos pleno respeto por cada uno de los clubes y convicción de que ellos tienen que participar en la Liga 1, por lo que hacemos una exhortación para que así sea. La relación de nuestro lado está abierta a todo tipo de diálogo donde el punto de partida sea el respeto a los estatutos y el reglamento.

—Pero hoy no hay relación. O al menos eso parece. ¿Cuándo se rompe?

El 31 de agosto de 2022, 23 de septiembre, 3 de octubre, 11 de noviembre, 1 de diciembre, 2 de diciembre y 6 de diciembre. Esas son todas las reuniones que han habido en las cuales se explicó cuál es el modelo, sus beneficios, cómo va a funcionar esto. Además, han habido una serie de cartas y comunicaciones que se han enviado a los clubes. Que no hayan leído o no hayan querido asistir a las reuniones es algo que nosotros no controlamos, pero la comunicación ha estado perfectamente abierta. Si alguien dice que no hay diálogo, no es por nuestro lado.

—¿La federación no se ha reunido individualmente con los clubes para buscar el consenso?

Hubo convocatoria a reuniones donde hay un diálogo. Y eso se ha dado con todos los que han asistido. Si un club pide una reunión, evidentemente lo habrá. Pero no lo han pedido. Todo este barullo está dado en la prensa, nosotros no hemos recibido ninguna comunicación, ninguna carta sobre estos temas.

—Los clubes dicen que no hay garantías ni confianza en la FPF, Agustín Lozano ni 1190 Sports. ¿Por qué?

Eso es algo que tendrían que explicar ellos. Pero yo creo que la confianza que ellos tienen es con los contratos privados que se han celebrado de forma individual a puertas cerradas, sin conocimiento de nadie, bajo la mesa, a mi juicio, con el Consorcio. Esa es la confianza que tienen. ¿Por qué? No lo sé. Pero yo no confiaría en contratos que no puedo conocer ni exhibir. Confiaría en un sistema como el que estamos proponiendo que es un sistema abierto donde hay un solo contrato y todo el mundo sabe qué se cobra y cómo se administra el dinero.

—Dos de los puntos que señalan los clubes es que con el Consorcio había un apartado en el que cada tres años se revisaba el contrato tomando en cuenta la inflación. Además, de las utilidades que ofrece 1190 Sports en el que no siempre habrá ingresos…

Cada club ha cobrado por derechos de transmisión durante el año 2022, por no ir tan lejos, una determinada cantidad. Supongamos que esa cantidad es “x”. Ellos dicen que no saben cuanto van a recibir. Pero lo que 1190 Sports ha dicho es que será el 20% de lo que recibieron el año pasado. Si no saben cuánto es ese 20% es porque no saben cuánto recibieron en 2022.

Alianza Lima es el actual bicampeón del fútbol peruano; sin embargo, podría perder la categoría de manera automática si acumula dos derrotas por W. O. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

—Eso es partiendo de lo que ellos han venido declarando a la FPF…

Exacto. Si ellos no han declarado con la verdad, evidentemente deben estar preocupados. Si algún club hubiera mentido declarando 100 cuando en realidad recibió 500, entonces ahora recibirá menos porque será 120. Si eso ha pasado, eso implicaría una mala práctica en la administración del club. En cambio, los clubes que han declarado con la verdad, no tienen ninguna preocupación y son los que están afiliados a este nuevo modelo. Entonces yo creo que la preocupación viene por el lado de los clubes que de repente no han sido tan transparentes en el manejo de la información. Sienten que van a recibir menos.

—¿Y con respecto a las utilidades?

Eso es aparte. Si hay utilidades, hay; si no hay, no hay. Antes no recibían ninguna. Y también está el pago único de 500 mil dólares para infraestructura. Eso va directo a los clubes.

—Otro argumento que sostienen es que no existe un respaldo económico con 1190 Sports como sí lo hay con el Consorcio…

Estamos hablando de un fondo internacional de más de 7 500 millones de dólares. Es más plata de la que tienen algunos bancos en el Perú.

—¿Los clubes afiliados a FPF ya recibieron los pagos por derechos de TV?

Hay un cronograma que se está respetando. Eso es algo que tendrá que ir revelando las partes en su momento.

—Siento que no habrá un brazo a torcer…

La posición de la federación, con el aval de la FIFA y Conmebol, es defender los derechos de transmisión de la Liga 1 que le pertenece.

—¿La FPF podría denunciar a los clubes por daños y perjuicios?

Vamos a ver. Es algo que no se ha comentado y que no está dentro de las acciones previstas por parte de la federación, pero evidentemente la regulación existe, dependiendo también de cómo evolucione esto. No es algo que se pueda descartar.