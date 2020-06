El primer pronóstico de Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sobre la vuelta del fútbol fue fallido. Hace dos semanas argumentó la intención de retomar los entrenamientos este lunes 15 de junio, lo que resulta casi inviable teniendo en cuenta que todavía no hay consenso entre la FPF y los clubes profesionales para solventar el retorno de la Liga 1. El segundo pronóstico es la reanudación del fútbol peruano para el 31 de julio próximo.

¿Pero cuál es la situación del resto de ligas en Sudamérica? A continuación, hacemos un repaso por los otros nueve países del continente. Por ahora, Paraguay es el único con fecha de retorno definida (17 de julio), mientras que las ligas de Brasil, Chile y Ecuador esperan un retorno seguro a mediados o fines de julio. El resto, por ahora, plantea se plantea fechas límites como agosto o hasta setiembre.

BOLIVIA

Como en Perú, las buenas intenciones se han dado de bruces con la realidad y aunque ya hay un protocolo sanitario entregado a las autoridades, aún están a la espera de una aprobación oficial. Mientras, los clubes y la Federación intentan encontrar un modelo viable para concretar el retorno de la liga profesional.

“No sabemos a ciencia cierta cuándo volverá. La idea era en agosto, pero falta la respuesta de los ministerios de Educación y Salud. Había la idea de una sede única, pero en ninguna ciudad se dan las condiciones, la mayoría son pequeñas y no cuentan con instalaciones suficientes para recibir a todos los clubes. Hay otro problema, se ha calculado un costo de 20 mil dólares al mes para cada club, para poder cumplir con las exigencias del protocolo. Y hasta ahora no hay un acuerdo sobre quién se hará cargo de esos gastos. Hasta entonces, no hay fecha segura de un retorno del fútbol, mucho menos del inicio de los entrenamientos”.

Luis Sandoval, Radio Gente Fútbol de Primera (Bolivia)

URUGUAY

El protocolo sanitario fue aprobado por las autoridades el pasado 4 de junio. Según la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), los clubes deben contemplar un entrenamiento de 45 días, que empieza este lunes, con lo que el fútbol profesional debería volver a inicios de agosto. Cuando se decidió la suspensión del torneo, en marzo pasado, se habían disputado apenas 3 fechas del torneo Apertura.

“Acá ya se están haciendo los isopados en los equipos. La semana que viene, este lunes, los clubes arrancan con los entrenamientos todos los equipos y el torneo empezaría el 1 de agosto, aunque la fecha tope es el 15 de agosto”.

Gonzalo Gabriel, La Oral Deportiva (Uruguay)

“El lunes 15 de junio empiezan los entrenamientos. El Gobierno quiere empezar el 15 de agosto, pero la Asociación (AUF) plantea el 1 de agosto como fecha de inicio. Por ahora, va ganando la pulseada el 1 de agosto, siempre y cuando no se complique nada, no haya un rebrote o un número alto de positivos. Todo eso ya no depende del fútbol ni de lo económico, sino de la pandemia en sí.

Enrique Arrillaga, El País, (Uruguay)

COLOMBIA

La última semana de mayo, todo parecía encaminado para que los entrenamientos se reinicien en el fútbol colombiano. Incluso había fecha definida: el 8 de junio. Sin embargo, ya con el plazo vencido, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) no logra sacar adelante la implementación del protocolo debido a conflictos internos. Mientras se encuentren lejos del diálogo, el retorno del fútbol profesional seguirá siendo incierto.

“El Gobierno no ha entregado aún el protocolo que deben seguir para volver los entrenamientos, por lo tanto, no hay fechas de nada todavía. Adentro de Dimayor, entidad que maneja el Torneo colombiano, están divididos y en conflictos de muchas cosas, entre ellas, que hay clubes que quieren que la entidad asuma todos los gastos de ese protocolo, tanto para entrenamientos como para cuando vuelva el fútbol a los estadios. No han acordado tampoco si se termina el torneo que se estaba jugando, se inicia otro o qué van a hacer, no hay nada. Es más, el presidente de la entidad está hoy en entredicho porque les prometió una cantidad de plata por la venta de los derechos de televisión a nivel internacional y hace rato tenía que dárselas, y le pusieron el último plazo para el próximo 20 de junio y si no, lo sacan”.

Claudia Helena Hernández, Diario AS (Colombia)

CHILE

El último lunes, en sesión del Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) acordó el reinicio del fútbol chileno para el 31 de julio. Dentro de los plazos, se estima una pretemporada de 4 semanas y la posibilidad de que los clubes se trasladen de sede, en caso no puede entrenar en su sede original por motivo de las cuarentenas rígidas.

"Quieren volver el 31 de julio, pero es difícil por cómo va la pandemia. Y cada día, va creciendo más el tema acá (el coronavirus). El protocolo solo habla de fecha, no de sede. Algunos clubes ya están entrenando, otros pretenden hacerlo a fin de mes. Pero es bien complejo (que se cumplan las fechas).

Pedro Marín, El Gráfico (Chile)

ECUADOR

Doce de los dieciséis clubes profesionales iniciaron los entrenamientos esta semana, luego de cumplir con los controles sanitarios, según el protocolo aprobado por la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro) y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Sin embargo, recién el próximo 22 de junio, en asamblea, se definirá la fecha oficial para el retorno de la Liga profesional y el formato de juego.

“Los clubes, luego de cumplir todos los protocolos, volvieron a entrenar desde ayer (martes 9 de junio). Sin embargo, la fecha de reinicio del torneo y la modalidad, recién se decidirá la próxima semana (22 de junio). Una fecha tentativa para el retorno del torneo es quincena de julio, pero no hay nada seguro. Pero hay un notorio divorcio entre lo que la Liga Pro quiere y la realidad del país”.

Esteban Ávila, El Comercio de Quito (Ecuador)

ARGENTINA

En la tierra de Maradona no hay nada definido todavía. El alto índice de contagios hace inviable pensar en el retorno del fútbol en Capital Federal y Buenos Aires. En agenda está ver la posibilidad de volver a entrenar en julio, aunque no es nada seguro.

“No está establecido todavía, está en la agenda dentro de los próximos 21 días ver la posibilidad de volver a entrenar, pero no más. En provincias, como aquí en Córdoba, estamos mejor. Godoy Cruz ya entrenó, pero sigue todo lejos de la vuelta. Quizá sea posible a fines de agosto, principio de setiembre, cuando empiece a llegar el calor”.

Julián Marengo, Radio Córdoba (Argentina)

BRASIL

Hace unas semanas se reinició los entrenamientos en algunos estados como Porto Alegre, sin embargo, el retorno del fútbol tendrá una primera etapa con los torneos estaduales, que se prevén para mediados de julio.

“Por acá tenemos, antes del campeonato brasileiro, los campeonatos estaduales; o sea, de Río, Sao Paulo, Rio Grande do Sur y de todos los estados de Brasil. La idea es que se completen. Todavía no hay una fecha, pero están trabajando en eso, los equipos están entrenando. Ayer, por ejemplo, la federación de Río envió su protocolo de seguridad para las autoridades. Si ellos aprueban, se puede empezar otra vez el campeonato de Río. En julio regresarían los partidos”.

Raisa Simplicio, periodista (Brasil)

VENEZUELA

En Venezuela el panorama es desalentador. La incertidumbre es absoluta sobre un posible reinicio. No hay fechas posibles ni se ha estructurado todavía un protocolo sanitario. Existen tres propuestas para volver a jugar, pero sin fechas estimadas. En el mejor de los casos, sería en setiembre próximo.

“Todo sigue muy confuso. Hubo una propuesta de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) que es anular el torneo pendiente y hacer uno nuevo, otra de la Liga de Fútbol que es reanudando el torneo. Una tercera propuesta es también hacer un nuevo torneo, pero con formato nuevo. Yo estimo que a lo mejor en setiembre se reinicie el torneo, pero ahora no hay nada claro”.

Mario Sánchez, periodista (Venezuela)

PARAGUAY

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) confirmó el último lunes el reinicio del torneo profesional para el próximo 17 de julio, en partidos sin público. En la reunión se consideró la modificación del reglamento, para que jugadores que se desligaron de algún club durante la cuarentena, puedan jugar en otro durante lo que resta del torneo. Todo va encaminado para que Paraguay se convierta en la primera liga profesional en Sudamérica en volver a jugar.

“Hace unos días (el martes reciente) los clubes volvieron a entrenar, previos controles de COVID-19, con el compromiso de respetar el protocolo establecido. Salvo que pase algo muy grave y esto se paralice, todo va bien. Hay pocos casos de contagio y la mayoría está controlado”.

Ángel Barrientos, Última Hora (Paraguay)

¿Cómo seguir las Ligas Conmebol en Perú?

Ligas Fecha de retorno Canales que transmiten en Perú Bolivia Sin fecha confirmada No se transmite Brasil Sin fecha confirmada GolPerú (Copa de Brasil, Torneos estaduales); OGlobo (Brasileirao) Colombia Sin fecha confirmada ESPN (Copa Colombia) Chile 31 de julio (sin sede confirmada) No se transmite Argentina Sin fecha confirmada FOX Sports Uruguay 15 de agosto (fecha límite para el reinicio del torneo) GolTV Perú 31 de julio GOLPerú, GolTV Ecuador Sin fecha confirmada GolTV Venezuela Sin fecha confirmada GolTV Paraguay 17 de julio No se transmite

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

Así fue el empate de la ida entre Juventus y AC Milan por Copa Italia. (Serie A YouTube)