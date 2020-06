En su última vuelta al Werder Bremen, Claudio Pizarro escogió "4″ para que vaya en su camiseta. Este año volvió a utilizar la clásica “14”; pero ese número, de la temporada pasada, ha cobrado un sentido especial por estas fechas: a la Bundesliga 2019/20 le restan solo cuatro jornadas, lo mismo que le queda a la carrera profesional de Claudio Pizarro. El Comercio pudo acceder a la conferencia de prensa del ariete nacional, quien confirmó abiertamente el secreto a voces.

“Puedo decirlo abiertamente, esta será mi última temporada. Es una decisión ya tomada”, afirmó Claudio. La sonrisa que se le dibujó en el rostro fue por otra interrogante. Se le preguntó por el partido de despedida de su amigo Carlos Lobatón, quien le confesó a este diario, en enero del presente año, que el ‘Bombardero’ estaría en su despedida y viceversa.

“Aun no sé como será con el partido de despedida de ‘Carlitos’. Tenía entendido que iba a ser en junio o julio, pero ahora me imagino que no va a ser así porque no puede entrar público al estadio. Yo de ninguna manera voy a poder viajar a Sudamérica. Es un tema que conversaremos más adelante”, afirmó el exdelantero de la selección peruana.

Pizarro ha vivido casi la mitad de su vida en Europa, pues emigró en 1999 y nunca retornó al país. Mantenerse en la elite del deporte mundial ha sido un reto mayúsculo. Sin embargo, con el tiempo y con la experiencia ganada, uno explora terrenos poco conocidos. Le ha sucedido a los grandes deportistas, como los hábitos y cuidados con el sueño en Luis Scola y ‘Manu’ Ginóbili, o la disciplina en los entrenamientos de Cristiano Ronaldo.

Claudio Pizarro buscará jugar en los últimos partidos de la temporada | Foto: Werder Bremen

El excapitán de la ‘Bicolor’ no señala algún “secreto” o hábito para mantenerse en la alta competencia: “No hay un secreto. No te diría que tengo solo uno. Simplemente son mis ganas de divertirme. Estar en el campo es muy especial para mí. Compartir en el camerino es algo que sin duda voy a extrañar por mucho tiempo. Es parte de lo que te toca vivir y te toca hacer. Mi motivación para entrenar, compartir y disfrutar del fútbol es lo que me ha llevado a permanecer tanto tiempo en la élite”.

Franco Lostanau, de la cadena ESPN, le consultó a Pizarro sobre una contradicción. El periodista indicó que no era posible afirmar que se iba a retirar cuando aun no había descartado jugar en Alianza Lima. El ariete nacional, de 41 años, volvió a certificar que esta temporada dejará la actividad profesional.

-"Veo muy poco fútbol peruano"-

También hubo tiempo de consultar sobre el seguimiento que hace de la Liga 1 y si es que sigue a Alianza Lima. El delantero del Bremen acotó: “El fútbol peruano llega muy poco a Alemania. Es complicado seguirlo por los horarios. Obviamente tengo amigos que me comentan los resultados, pero veo muy poco, para serte sincero”.

Asimismo, la selección peruana es un tema que no puede ser ajeno al ex capitán. La última interrogante rondó en torno a ello, a la cinta que portan en el brazo derecho. Paolo Guerrero –probablemente– juegue su última Eliminatoria con la camiseta peruana, por lo que hay dudas sobre el futuro. Sin embargo, Pizarro tiene un predilecto para ocupar ese rol.

Claudio Pizarro: "Veo con perfil para ser capitán a Renato Tapia" | Video: Leonardo Torres

“Uff... ¿A quién veo yo como capitán? (resoplido) Es una decisión que deberá tomar el DT, pero lo que yo pude apreciar en el poco tiempo que estuve, uno de los chicos que más me agradó y lo vi con perfil para ser capitán es Renato Tapia”, señaló. Asimismo, reveló que ha dado buenas opiniones sobre el volante de la selección: “Lo veo con proyección para jugar acá. Ya me habían preguntado por él anteriormente, pero nunca se dieron las cosas. Siempre he emitido buenos comentarios sobre Renato”.

Una de las preguntas de cierre estuvo a cargo de Fernando Palomo, quien consultó por su rol de embajador. El delantero respondió: “Seré embajador de Perú (risas). No sé todavía, vamos a ver qué se presenta. Quiero terminar la liga aquí. Mantenernos en la Bundesliga y luego evaluaré las ofertas”.

