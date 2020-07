En una despedida anticipada, el retiro de Claudio Pizarro cierra el telón de la legión de peruanos en las ligas más importantes de Europa y la sintonía, de nuestro lado, de sus partidos por la televisión por cable.

Hace una década, como si fuera una especie de misa para el más futbolero, era imposible perderse el juego del fin de semana de Pizarro, Farfán, Guerrero, Zambrano, Solano y Vargas en Alemania, Inglaterra e Italia, respectivamente. Hoy en día tan solo nos queda cambiar nuestra agenda televisiva para la tarde del sábado y domingo y así ver a nuestros compatriotas en México, Argentina y Estados Unidos.

Pese a acumular una lista larga de detractores, como también los tienen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Higuaín y otros futbolistas en el mundo, Claudio Pizarro fue el embajador y emblema del peruano en Europa.

A inicios de siglo, quien no se haya despertado un sábado a las 8:30 a.m. para mirar a Claudio con la camiseta del Bayern Múnich o del Werder Bremen en la Bundesliga es porque no tiene el mínimo interés por el balompié. La rutina era imprescindible y el orgullo también.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Manual para que la Blanquirroja vuelva a jugar una final de la Copa América

No hay de otra. La alegría, en ese entonces, de ver a un compatriota de titular, dando una asistencia o marcando un gol, es innegable para un fanático del fútbol. Ese momento sublime marcaba la pauta del día para hablarlo con amigos en el Messenger de ese entonces o mensajes de texto con el ‘ladrillo’ de celular que teníamos a la mano en la época.

Hoy en día las tecnologías han cambiado, como el panorama de nuestros futbolistas yéndose a otros mercados menos competitivos. La despedida de Claudio Pizarro termina ese ciclo que esperemos sea corto, mientras aguardamos si las negociaciones de Renato Tapia con el Real Betis terminan llegando a buen puerto. Hasta el momento todo depende de que este equipo español pueda mantener la categoría. Pero las conversaciones siguen en “estado de asignatura pendiente”.

Tampoco olvidemos la proyección de Kluiverth Aguilar en un mediano a largo plazo. El lateral izquierdo aún tendrá la oportunidad de seguir creciendo en la liga local, aunque lo que le espera en Inglaterra es para soñar despierto. Mucho mejor aún si en el Manchester City, el club que lo ha contratado, aún sigue Pep Guardiola, quien también es especialista en llevar correctamente a los más jóvenes.

El ‘Bombardero de los Andes’ se despide de la Bundesliga y el Perú se queda sin ningún representante en la Primera de España, Inglaterra, Alemania e Italia. Colombia, en cambio, cuenta con 14 jugadores; Venezuela, 6; Ecuador, 2; y Paraguay, 1; sin contar casos surrealistas como Argentina y Brasil, con cifras imposibles de alcanzar en un mundo real.

Hace 10 años disfrutábamos de los goles de Claudio, la explosión de Farfán, la precisión de Solano y la pegada de Vargas en el Viejo Continente. Ahora estamos aguardando a nuevos embajadores en las ligas top de Europa. Tan solo queda tener paciencia y esperar con optimismo para saber quién es el que dará el próximo salto.

MÁS EN DT...